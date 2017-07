Cirkus v lukratívnej bratislavskej štvrti: Slovenské celebrity vyhlásili otvorený boj developérom!

Obyvatelia vyhlásili vojnu svojmu stavebnému úradu. Vraj developéri sú úradníkom prednejší než oni.

Načo je vôbec bratislavskému Starému Mestu stavebný úrad, keď developéri v tejto mestskej časti si robia, čo chcú? Pýtajú sa mnohí, no obyvatelia jedného bytového domu na Drotárskej ulici nezostali len pri rečiach. Štandardné právne postupy doplnili verejným protestom, ktorý si nemožno nevšimnúť. „Stavebný alebo developérsky úrad?“ „Územný plán? Zdrap papiera!“ „Starosta, si tu pre Staromešťanov?“

Takéto heslá dnes kričia z balkónov bytovky. Pikantné je, že v nej nebývajú iba bežní smrteľníci. Podľa katastrálneho portálu v ňom vlastní byt spevák Peter Nagy, dnes už bývalý šéf RTVS Václav Mika či výtvarník Juraj Králik.

Každý si robí, čo chce

Kde momentálne hľadať najrušnejšiu stavebnú ulicu na Slovensku? Horúcim favoritom je Drotárska ulica, situovaná v hlavnom meste kúsok za Bratislavským hradom.

Luxusná adresa pritiahla do pokojnej vilovej štvrte nejednu známu osobnosť. No ani status prominenta nič negarantuje. Len čo tu začne stavebník kopať rýľom do zeme, už aj vplyvným susedom vlasy dupkom vstávajú. Držať sa stavebného zákona sa totiž na Drotárskej príliš nenosí. Úradníkom tu vyrastajú čierne stavby ako huby po daždi. Posúďte sami. Jeden barak ani po roku nezačali kolaudovať - robotníci sa vraj pomýlili a pri výstavbe sa v niečom sekli. O pár desiatok metrov ďalej začal developér stavať na základe stavebného povolenia vydaného v rozpore s územným plánom. Hneď vedľa sa v rozostavanom rodinnom dome hemžia robotníci ako mravce - hoci už pred mesiacom stavebný úrad zistil, že investor nepostupuje podľa platného stavebného povolenia, a vyzval ho, aby prerušil práce. A najnovšie je rušno na pozemku oproti.

„Zdá sa nám, že tradičné postupy už nemajú váhu. Nenapádame stavebníka, ale namietame proti úradníkom, ktorí žijú z našich daní a vydávajú rozhodnutia, ktoré poškodzujú obyvateľov Starého Mesta,“ povedali nám minulý týždeň ľudia, ktorí na svoje balkóny vyvesili transparenty s veľavravnými heslami. Prekvapení robotníci, stavajúci na vedľajšom pozemku nové luxusné domy, len nemo sledovali, čo sa vlastne deje.

Čo tomu predchádzalo?

Staromešťanom sa nepáči projekt, ktorý v susedstve začala realizovať developérska spoločnosť, známa aj z tendrov na slovenské diaľnice. Pravdepodobne by nové viacpodlažné domy prehliadli, no nešlo to. Hrozí totiž, že im významne znížia kvalitu bývania. Všetko je papierovo v súlade so stavebným zákonom aj s územným plánom zóny. Akurát namiesto na slovenskú krajinu budú starousadlíci onedlho iným čumieť do okien.

Napríklad Peter Nagy si svoj bratislavský byt už teraz môže prerábať na fotokomoru - býva totiž na prvom poschodí a keď raz vyjde na balkón, od nového baraku ho bude deliť asi len skromných dvanásť metrov! A platiť to bude aj opačne - niekto si dnes môže kúpiť byt, z ktorého bude vidieť priamo do obývačky populárneho speváka.

„Tak sa nestavalo ani kedysi v Petržalke, to je absolútne šialenstvo! Takáto aglomerácia je typická pre New York alebo centrá miest, ale my tu hovoríme o vilovej štvrti. Toto sa nevolá mestská, ale voľná zástavba. Neviem si predstaviť, že by si niečo podobné dovolili vo Viedni, odkiaľ materská firma ‚developéra‘ pochádza,“ hovorí otvorene svetoznámy výtvarník Juraj Králik, ktorý istý čas žil v New Yorku či v Londýne. No a teraz býva na bratislavskej Drotárskej, kde nejednu výstavbu sprevádza rozruch spôsobený znechutenými obyvateľmi.

Záujmy starousadlíkov zostávajú podľa Králika bokom. Aj my vidíme, že na hranici pozemkov už teraz vedie prašná cesta, po ktorej jazdia stavebné mechanizmy. Pod ňou sa na detskom ihrisku hrajú deti „starých“ obyvateľov. Podľa projektu pôjde o trvalý stav. „Aby im vyšiel koeficient zastavanosti, vymysleli ‚kulehu‘ - cez pozemok pôjde len makadamová, nezabetónovaná či nezaasfaltovaná cesta. Všetci však dobre vieme, že to skolaudujú a potom si požiadajú o zaasfaltovanie,“ počúvame od susedov. A ak by sa ich predpoveď potvrdila, stavebník by zrejme nedodržal 20-percentnú zastavanosť pozemku, akú v tejto lokalite prikazuje územný plán.

Odkaz pre súdruha starostu

Ešte v júni sa rozhnevaní Staromešťania sťažovali na stavebnom úrade, no nepochodili. Tak sa obrátili priamo na súd, kde chcú dosiahnuť odkladný účinok stavebného povolenia. Na rozhodnutie súdu stále čakajú. Nie so založenými rukami. Transparentmi vyslali jasný signál smerom k starostovi Starého Mesta Radoslavovi Števčíkovi, podľa nich „už asi bývalému aktivistovi za práva Staromešťanov“.

Ako tvrdia, stavebný úrad, ktorého rozhodnutia starosta podpisuje, vydal stavebné povolenie a nemyslel na ľudí, ktorí tú už desiatky rokov platia dane. „To nie je, že by si tu niekto postavil rodinný dom pre seba a pokojne si žil. Tieto byty stavajú developéri vyslovene na kšeft, predajú to niekomu, kto nevie, čo s peniazmi, tak si zainvestuje a prenajíma. V nových domoch bude žiť množstvo ľudí, ktorí budú mať trvalé bydlisko mimo hlavného mesta, takže ani miestne dane tu platiť nebudú. Likviduje to pôvodných obyvateľov. Napríklad ja na Drotárskej bývam päťdesiat rokov,“ vraví výtvarník Juraj Králik a nad slovenskými pomermi krúti hlavou ďalej.

„Nech sa súdruh starosta príde pozrieť, ako stavba, ktorá na papieri môže vyzerať v súlade so zákonom, v skutočnosti znehodnotí kvalitu a hodnotu bývania Staromešťanom. Nechce alebo nemôže pre nás nič urobiť? Nech sa príde pozrieť zodpovedný požiarnik, ako sa dostanú jeho autá k domu, ak náhodou začne horieť. Veď ani stavať nemôžu naraz obidva domy, lebo ak by začali naraz, k jednej zo stavieb by sa vôbec nedostali! Ani jeden z developérov, ani ich právny zástupca tu bývať nebudú - oni si svoje rezidencie starostlivo chránia.“

Ďalší sused, dnes už bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, na rovnakej adrese nejaký čas nebýva, napriek tomu tu rozsiahly byt s terasou stále vlastní. „Prirodzene, ako súkromná osoba podporujem vlastníkov bytov, ale zdržím sa akýchkoľvek verejných vyjadrení - to mi neprináleží, lebo nie som ani veľmi zainteresovaný v súvislosti s konkrétnymi konaniami, ktoré prebiehali!“ povedal nám Václav Mika, ktorý sa tak od výtvarného happeningu s transparentmi nepriamo dištancoval. A spevák Peter Nagy, ktorý má najväčší dôvod frflať? „Vzhľadom na to, že sme sa dohodli, že sa k tomu budú vyjadrovať právnici právnou cestou, neprislúcha mi vyjadrovať sa k tomu. Ďakujem za pochopenie,“ zvolil slávny hitmaker opatrný tón.

Úradníci? Nič sa nedeje

Skupina takmer štyridsiatich vlastníkov bytov na Drotárskej tak vedie právnu vojnu, podľa niektorých ide skôr o donkichotské ťaženie voči úradníkom. Snažili sme sa získať stanovisko starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka aj stavebného úradu.

No zúfalých a protestujúcich obyvateľov hovorkyňa mestskej časti Nora Gubková vôbec nekomentovala. Zaslala nám iba siahodlhé stanovisko o platnom Územnom pláne zóny Machnáč, ktorý si podľa nej niektorí chybne vysvetľujú. „Mechanická interpretácia jeho časti vedie k účelovým a nesprávnym interpretáciám regulácií a k následným nekorektným záverom, ktoré sú v rozpore s jeho hlavnými cieľmi aj s komunálnymi záujmami mesta a mestskej časti.

Z prerokovanej projektovej dokumentácie vyplýva, že všetky indexy, ktorými sú regulované zastavovacie podmienky v území lokality, sú v plnej miere splnené,“ konštatovala hovorkyňa Nora Gubková a zdôraznila, že všetko je v súlade s platnými predpismi. „Zdôrazňujem, že vo februári bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor výstavy a bytovej politiky, ktorým bolo rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto čiastočne doplnené a potvrdené. To znamená, že rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby je právoplatné a vykonateľné.“

Výsledok je neistý

Stavebná spoločnosť Strabag, ktorá na napadnutom pozemku stavia, sa ocitla v nezávideniahodnej situácii. Je logické, že vložené investície chce zhodnotiť. „Stavbu tohto projektu navrhol architekt tak, aby boli zabezpečené podmienky na príjemné a pohodlné bývanie obyvateľov tejto lokality a spĺňala najvyššie estetické nároky a parametre. Zároveň v plnej miere rešpektuje požiadavky regulácie Územného plánu zóny Machnáč,“ tvrdil zástupca spoločnosti Tomáš Kríž, ktorý sa asi ešte nestretol s Petrom Nagyom. Presvedčil nás totiž, že jeho spoločnosť „zaznamenala vo vzťahu k tomuto projektu mimoriadne pozitívne ohlasy od obyvateľov okolitých nehnuteľností, od záujemcov o bývanie v tomto objekte i od odbornej verejnosti“.

„Ak ide o svojské kroky obyvateľov na Drotárskej, podľa nášho názoru nejde o hromadné protesty, ale skôr o individuálnu iniciatívu. Subjektívny nesúhlas jednotlivcov nemožno chápať ako vyjadrenie toho, že by stavba bola umiestnená v danej lokalite v rozpore so zákonom alebo Územným plánom zóny Machnáč. Naša spoločnosť aktivity týchto osôb eviduje a je pripravená reagovať na ne spôsobom a postupmi tak, ako jej to umožňuje zákon,“ dodal Tomáš Kríž. Ako to zatiaľ vyzeralo?

„Stavebník nám cez právnikov odkázal, že mu vznikne škoda 1,7 milióna eur, ak sa nám ich projekt podarí zastaviť,“ povedali nám vystrašení susedia. Nepovzbudilo ich ani to, keď v piatok vytiahli transparenty. Robotníci im zrazu klopali pod oknami aj v sobotu. „Je vo výlučnej kompetencii našej spoločnosti rozhodnúť, v akom čase bude realizovať stavebné práce. Pri svojej činnosti prirodzene rešpektujeme a dodržiavame prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti. Sme popredná stavebná spoločnosť na Slovensku s viac ako päťdesiatročnou tradíciou v stavebnom priemysle. Jednou z našich priorít je maximálny rešpekt k prostrediu, v ktorom naše projekty realizujeme, a k jeho obyvateľom,“ reagoval na kurióznu námietku zástupca spoločnosti.

Nakoniec zopakoval, že projekt realizujú striktne podľa územného rozhodnutia a stavebného povolenia. „Tento záver potvrdzuje aj to, že Krajskej prokuratúre Bratislava bol doručený podnet fyzickej osoby na podanie protestu prokurátora. Po preskúmaní spisového materiálu nezistila, že by územné rozhodnutie a stavebné povolenie bolo vydané v rozpore so zákonom, preto podnet odložila ako neopodstatnený,“ komentoval trestné oznámenie ďalšieho nespokojného obyvateľa, „osamelého jazdca“.

Zvyšku susedov sa však podarilo spojiť. O pomoc môžu okrem súdov žiadať azda už len stavebných expertov, ktorí práve stoja na druhej strane. „Viete, ako to je v Bratislave. Každý sa pozná s každým. Takže tí, čo práve s nimi nerobia, sú proti nim,“ odhaľujú skutočné pomery medzi developérmi. „Veríme, že spravodlivosť tentoraz zvíťazí. Nestáva sa to často, ale konečne by sa raz mohlo, nie?“ počúvame na Drotárskej.

Nikto ich nedokáže zastaviť

Robotníci mali práce na tomto dome prerušiť už pred vyše mesiacom, zasahovala tu polícia a miesto si už obzrela aj stavebná inšpekcia. Zatiaľ bezvýsledne. Na čiernej stavbe, ktorá stojí hneď vedľa domu Eriky Judínyovej a Štefana Skrúcaného, makali stavebníci ako včeličky aj minulý týždeň.

Pri dome Eriky Judínyovej a Štefana Skrúcaného zasahovala polícia

„Stavebný úrad dal podnet na začatie konania o správnom delikte pre nerešpektovanie výzvy na zastavenie prác a realizáciu stavby v rozpore s vydaným stavebným povolením. Výsledkom konania o správnom delikte by malo byť uloženie pokuty stavebníkovi,“ oznámila nám hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková.