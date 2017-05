Kam sa podeli Košičania? Bytov tam pribúda, ale ľudí do nich niet

Košice vymierajú, počet obyvateľov z roka na rok klesá, no počet domov a bytov napodiv raketovo rastie.

Košice sa stali rajom pre developérov. V metropole východu nie je lokalita, pravdaže, okrem Luníka IX, kde by sa nestavali nové, samozrejme, lukratívne byty a domy. A to napriek tomu, že Košičanov z roka na rok ubúda.

Paradoxne, aj keď podľa odborníkov si ľudia kupujú byty hlavne na hypotéku, v ponuke a v kurze sú aj tie za viac ako 160-tisíc eur. Neprekáža ani fakt, že banky dávajú hypotéky len do 55-tisíc, solventnejším párom maximálne do 80-tisíc eur.

Počet klesá

Či si to už radní páni pripustia, alebo nie, toto „dokonalé mesto na život“ na východe Slovenska za posledných dvadsať rokov o svojich obyvateľov prichádza. A nie je to len pre nízku pôrodnosť a vyššiu úmrtnosť. „V rokoch 2007 až 2016 sa z Košíc odsťahovalo 25 371 ľudí,“ upresňuje hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík. V tom období sa do mesta prisťahovalo 19 262 ľudí, takže celkový výsledok je mínusový. K 31. decembru 2016 nedosahoval počet obyvateľov Košíc ani len 240-tisíc. Túto hranicu v minulosti Košice niekoľko rokov hravo prekračovali a v počte obyvateľov sa ťahali k štvrť miliónu. Žiaľ, iba ťahali.

Za posledných dvadsať rokov bolo v Košiciach najviac obyvateľov - 242 180 - v roku 1997. Bolo to obdobie zlatej éry Rezešovcov v košických hutách a vlády Vladimíra Mečiara. No toto skvostné obdobie sa veľmi rýchlo skončilo.

Paradoxne, pokles počtu obyvateľov sa prejavil práve v ére realitného boomu a obrovského nárastu predaja a kúpy bytov. „V tom období boli ceny nehnuteľností šialené. Ten, kto predtým kúpil jednoizbák za 16-tisíc eur, predal ho za 36-tisíc. Bolo to obdobie, keď sa byty predávali ako horúce rožky. Mala som klientov, ktorí chceli kúpiť byt. Na otázku aký odpovedali - to je jedno, hocijaký, aký bude,“ pousmeje sa majiteľka košickej realitky Daniela Klemová.

Dodáva, že vtedy sa kupovali byty vo veľkom, bolo bežné, že ľudia kupovali viac bytov. Pre deti, ako investíciu do budúcna a podobne. Lenže aj keď mali niekoľko bytov, prenajať ich nebolo jednoduché. „Vždy je problém nájsť slušných a riadne platiacich nájomníkov. Počet ponúkaných bytov s astronomickým nájomným vysoko prekračuje dopyt aj dnes. Pre bežných ľudí je nereálne, aby na nájomné dali 600-700 a viac eur,“ opisuje situáciu na trhu realitná maklérka.

Najviac idú dvojizbáky

Ako tvrdí, ani teraz to nie je s predajom bytov zlé. Byty sa predávajú, aj keď ceny nie sú nízke. Jednoizbové, najmä na sídliskách, stoja od 45-tisíc eur, dvojizbové od 60-tisíc. Záleží na stave a lokalite. Hovoríme však o starých bytoch, nie novostavbách. Tie zväčša predávajú developéri sami.

„Novostavby sú, samozrejme, drahšie. Napríklad tie, ktoré sa stavajú priamo v centre mesta, sú už všetky predané a investor začal druhú etapu výstavby ďalších bytov. Záujem je aj o novostavby v lokalite pri mestskom parku Anička, byty na Žižkovej… Tam zaváži lokalita - blízko do mesta a zeleň na dosah ruky,“ vysvetľuje majiteľka realitky.

Ako všade, najžiadanejšie sú 1,5-izbové alebo dvojizbové byty. Nielen pre rozlohu, ale hlavne cenu. Kupujú ich najmä mladí a na úver. No v kurze sú vraj všetky byty. Je jedno, či sú po rekonštrukcii, alebo v pôvodnom stave. „Tí, ktorí sa snažia ušetriť a nemajú dostatok financií, chcú byty v pôvodnom stave. O tie majú záujem aj ľudia, ktorí na nich neskôr zarobia. Opravia ich a potom zo ziskom predajú,“ upresňuje situáciu na realitnom trhu realiťáčka. Byty po rekonštrukcii chcú skôr ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční a nechcú sa zaoberať opravami.

Ukazuje aj ceny novopostavených bytov. Jednoizbový s rozlohou 34 štvorcových metrov núkajú za 60-tisíc eur, dvojizbový s rozlohou 54 štvorcových metrov vyjde na 70-tisíc a viac. „Pozrite, takýto byt si predavačka jednoducho nekúpi. Nemôže si ho dovoliť,“ dodáva Daniela Klemová. „Ale kto kupuje novostavby za viac ako 160-tisíc eur, je pre mňa úplná záhada. Z vlastnej skúsenosti viem, že 99,8 percenta bytov sa kupuje na hypotéku a tú banky skutočne nedávajú v takýchto cenových reláciách. No, čuduj sa svete, sú predané,“ vraví skúsená realiťáčka.

Novopostavené byty vznikajú v akýchsi rezortoch, chránených od okolia plotom a rampou. „Všetci stavili na bezpečnosť. Všetci ponúkajú súkromie a komfort,“ prezrádza ďalej realitná maklérka.

Stavia sa

Na mape Košíc prstom ukazuje na najžiadanejšie lokality. Top je stále centrum aj širšie centrum mesta. Lacnejšie byty zas ľudia hľadajú na sídliskách. „Stavia sa v podstate všade. Na okrajoch mesta rastú domy ako huby po daždi. Na minimálnych pozemkoch, ktorých cena je niekedy premrštená, vyrastajú obrovské stavby. Stačí mať malý kúsok pozemku a hneď sa stavia. Pri obhliadkach často vídať éčevéčka áut z celého východného Slovenska. Svidník, Stropkov… Vraj v minulosti pri kúpe pozemku ľudia zvažovali a brali do úvahy, či je v blízkosti spaľovňa alebo železiarne. Takéto pozemky neboli až také žiadané. Dnes ľudia kupujú bez ohľadu na lokalitu.

Aj keď podľa primátora Košíc Richarda Rašiho je situácia ohľadne klesania počtu obyvateľov podobná ako v ostatných mestách a nevyžaduje si mimoriadne opatrenia, magistrát predsa len začal pracovať na tom, aby do Košíc pritiahol ľudí. Mala by ich prilákať najmä bohatá história, dynamická súčasnosť, veľká perspektíva, neopakovateľná atmosféra a prekrásna okolitá príroda. „Do Košíc lákame a budeme lákať ľudí všetkým, čo potrebujú na šťastný a spokojný život - dostatkom pracovných príležitostí, kvalitnou infraštruktúrou a bohatým spoločenským, kultúrnym a športovým vyžitím,“ vysvetľuje Raši.

Ceny sa vyrovnávajú

Len na porovnanie, vo francúzskom Štrasburgu s 270-tisíc obyvateľmi sú ceny bytov len o niečo vyššie ako v Košiciach. „Aj v Štrasburgu sa stavia. Vo veľkom, okrem bytov nemocnica a najmä podzemné parkoviská. Je samozrejmé, že človek, ak si už kupuje byt, prikúpi parkovacie miesto. No tam je skôr trend nájomných bytov. Veľmi veľa ľudí so svojimi rodinami žije v podnájme. Kvôli práci alebo z iného dôvodu sa po pár rokoch bez problémov presťahujú na druhý koniec Francúzska a žijú zas tam,“ prezrádza pani, ktorá v krajine galského kohúta žije niekoľko rokov.

Realitky tam ponúkajú byty za rozličné ceny. Staršie jednoizbáky sa dajú kúpiť za 50-60-tisíc eur. Novostavby sú, samozrejme, drahšie. „Aj tam nájdete nové byty za viac ako 200-tisíc eur. Sú však štedré rozlohou a vo výhodnej lokalite,“ vraví.

Ona sama má prenajatý dvojizbový byt v širšom centre Štrasburgu za 600 eur mesačne. Košice dôverne pozná, prežila v nich gro života, preto vie porovnávať. „Je to hlavne v zmýšľaní. Aj tam rekonštruujú električkové trate, no tak, aby nevznikal chaos a nekonečné zápchy. Navyše, keď stavajú nové komplexy bytov, ako prioritu najprv vyriešia infraštruktúru. Nechýbajú orientačné a informačné tabule, vysádza sa zeleň, dbá sa na blízkosť škôl. Nechýbajú obchodíky. Bez problémov predĺžia električkovú trať a vytvoria nové zastávky. Teraz napríklad finišujú v prepojení so susedným nemeckým Kielom. Ponad rieku postavili most pre električky a o pár mesiacov sa z centra Štrasburgu pohodlne doveziete na nákupy do Kielu.“