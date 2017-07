MAFIA V AKCII: Toto sú nové zistenia o nezvestnom podnikateľovi, ktoré nevedela ani polícia

Za všetkým je mafia, tvrdí náš zdroj z podsvetia. Odhalenie týždenníka PLUS 7 DNÍ takto odkrylo okolnosti zmiznutia nezvestného podnikateľa Jána Šimeka. Nové zistenia, ktoré netušili ani policajti, dostali prípad do úplne iného svetla.

Bola to len "obyčajná" nezvestnosť, keď sa meno Jána Šimeka prezývaného Anča, spolu s jeho fotografiou a podrobným popisom oblečenia, ktoré mal naposledy na sebe, objavilo v policajnom pátraní. Stalo sa tak trinásteho marca 2008, naposledy však tridsaťdeväťročného podnikateľa podľa našich informácii videli ešte koncom februára. Odvtedy akoby sa po ňom zľahla zem.

Týždenník PLUS 7 DNÍ sa však v týchto dňoch dostal k informáciám, ktoré vykresľujú nielen okolnosti zmiznutia, ale možno aj priamu likvidáciu Jána Šimeka. Informácie z prostredia bratislavského podsvetia priamo označujú osoby, ktoré Anču zavraždili, ako aj tie, ktoré si mali jeho likvidáciu objednať.

Keď úraduje mafia

Všetko sa to podľa našich informácií začalo koncom roka 2007, keď sa ľuďom z pozemkovej mafie podarilo podvodne zmocniť pozemkov v Rusovciach v hodnote niekoľkých desiatok milónov korún. O superpodvode sa vtedy dozvedelo aj vedenie takáčovcov. Milióny korún v pozemkoch, ktoré vo vzduchu lietali, boli pre podsvetie lákavým sústom. Rusovecké pozemky v priebehu pár dní vymenili majiteľa. Dostali sa k nim takáčovci. A vtedy vstúpil do hry Ján Šimek.

Ten sa o podvode dozvedel v bare od svojho spoločníka prezývaného Ceco, ktorý mal mať z podvodu tiež podiel. Šimek mal však vtedy blízko k šéfovi pozemkovej mafie a preto ho o všetkom informoval. Prevod bol taký rýchly, že o tom, že už nie sú majiteľmi ukradnutých pozemkov v Rusovciach, vôbec netušil. A vtedy sa rozpútala doslova vojna. V priebehu ďalších dní pozemky opäť zmenili majiteľa. Naspäť si ich ukradla pozemková mafia.

Takáčovci na čele zo svojím bossom, začali hľadať vinníka, ktorý im miliónový kšeft prekazil. Medzi skupinami lietali tie najtvrdšie hrozby. Šimekov spoločník prezývaný Ceco, ktorý bol tiež pre prekazený kšeft riadne naštvaný, mal vtedy ukázal prstom na svojho spoločníka.

„Za všetko môže Ján Šimek! On to celé prezradil Dragovi!" nechal sa vraj vtedy počuť Roman Redler, prezývaný Ceco. Táto veta mala byť ortieľom smrti pre Jána Šimeka. Nasledovala objednávka, ktorej mal "požehnať" samotný boss takáčovcov.

Objednávka vraždy

Podľa informácií z podsvetia Ján Šimek tušil, že sa deje niečo zlé. „Zavolal mi Šimek, aby som prišiel do baru v Petržalke, ktorý vlastnil on a Ceco. Tam mi povedal, že Ceco odchádza na mesiac do Malajzie. Tak sa to robilo, keď si niekto išiel urobiť alibi pre nejakú vraždu," prezradil týždenníku PLUS 7 DNÍ človek, ktorý sa roky pohybuje v bratislavskom podsvetí.

Šimek sa mu vraj vtedy zdôveril, že si myslí, že ho dajú dole, že sa to u nich pokazilo a, že takáčovci ho obviňujú, že ich pripravil o veľké zisky. „Po tomto rozhovore so Šimekom ho ešte videli s istými ľudmi z podsvetia a od tej doby je Ján Šimek nezvestný," uzavrel náš zdroj. Keď týždenník PLUS 7 DNÍ pátral ďalej, narazil na ďalšie informácie. Za likvidáciu Jána Šimeka je podľa ďalšieho človeka, ktorý má blízko k bratislavskému podsvetiu, Mikuláš Polóny a muž s prezývkou Kladivo.

Práve títo dvaja muži údajne chodili do podniku k Šimekovi a Cecovi pre drogy a tam mali aj prijať objednávku na jeho likvidáciu. Tú mal s „požehnaním" bossa takáčovcov urobiť Šimekov spoločník Ceco. Keď sme sa ho v tejto súvislosti pokúsili kontaktovať, dozvedeli sme sa, že mal pred troma týždňami ťažku autonehodu v Nemecku, kde strávil niekoľko dní v umelom spánku a stále leží v nemocnici. Ide o muža, ktorý je aktuálne obžalovaný z miliónového obchodu s heroínom.

Likvidácia

V osudný deň, 26 februára 2008, mali Mikuláš Polóny a muž s prezývkou Kladivo vylákať Šimeka na žúr spolu s dvoma ženami. Tie videli aj v spomínaný večer na bratislavskej čerpacej stanici.

Šimek skončil na chate v záhradkárskej oblasti v Dúbravke. Tam vraj Mikuláš Polóny a Kladivo na dvojmetrového obra Šimeka zaútočili nožmi. Nemal žiadnu šancu na prežitie. Keďže namieste malo zostať obrovské množstvo krvi, chatu neskôr z obavy pred odhalením zapálili.

Vyšetrovanie celého prípadu tak po informáciách týždenníka Plus 7 dní možno naberie celkom iný rozmer. Policajti totiž podľa posledných informácií vedia, kde by pozostatky zavraždeného Šimeka mali hľadať. Stopy k nájdeniu podľa nich vedú ku gangu piťovcov. Motív bol však až doteraz pre nich neznámou. Prípad budeme ďalej sledovať.

Kto je Mikuláš Polóny?

Mikuláša Polónyho našli zo strelným poranením v hlave 10. januára 2017 v byte na druhom poschodí panelového domu v Lamači. Strelné poranenie hlavy si podľa predbežných informácii z polície spôsobil sám nelegálne držanou zbraňou. V byte boli okrem neho aj Polónyho kamaráti, muž a žena, ktorí tvrdia, že pri samotnom skutku neboli. Zaujímavosťou je, že výstrel, ktorý si mal Polóny spôsobiť sám, nikto nepočul. Polóny si hlavu prestrelil zbraňou ráže 7,65. Zomrel v nemocnici o šestnásť dní neskôr.

Mikuláš Polóny bol známy hlavne z kauzy dvojnásobnej vraždy v bratislavskom Irish pube, za ktorú dostal od prvostupňového súdu štrnásť rokov natvrdo. Krajský súd v Bratislave ho neskôr spod obžaloby v plnom rozsahu oslobodil. Jeho meno neskôr rezonovalo v médiách, keď sa objavil ako svedok v prípade vraždy Daniela Tupého.

Kto je muž s prezývkou Kladivo?

Kladivo je prezývka pre Dušana Vaska z bratislavskej Dúbravky. V časoch najväčšej "slávy" robil vyhadzovača. Týždenník PLUS 7 DNÍ sa stretol s človekom, ktorý s Kladivom ako Vaska prezývali vyrastal. "Mal som asi štrnásť rokov, keď som Kladiva stretol prvý krát. On bol o niečo starší. Neviem presne, ako sa dostal k prezývke Kladivo, ale hovorilo sa o ňom, že rozbíja tehly holými rukami. Bol trénovaný bitkár a viem, že trénoval aj chalanov z našej partie. Učil ich thai box alebo niečo také. Všetci sa ho báli," rozhovoril sa náš zdroj a zaspomínal si aj na to, aký bol Kladivo ako človek.

"Veľa nerozprával a nemal ani nejaké vodcovské schopnosti. Bol rešpektovaný pre povesť, že ubije každého. Žil na chate v Dúbravke, kde choval bojové psy na zápasy. Pamätám si, že boli strašne nebezpeční. Keď im dal pokyn, tak skákali aj do dvojmetrovej výšky, zahryzli sa do haluze a rozhrýzli aj osemcentimetrové konáre. Niekedy ich nechal visieť zahryznutých a pritom ich mlátil palicou. Nebezpečný bol, keď sa opil. Vtedy tak z kamarátstva mlátil chalanov. Hovorilo sa o ňom, že pozná spôsoby, ako zabiť chlapa holými rukami," zaspomínal na Dušana Vaska bývalý kamarát. Neskôr sa podľa slov niekdajšieho kamaráta Kladivo utiahol na chatu nad Dúbravkou, kde žil spolu so svojimi psami a manželkou.

V roku 2015 ho zadržali policajti a obvinili z týrania blízkej a zverenej osoby. Dôvodom bolo to, že Kladivo podľa polície vo svojej chatke takmer rok fyzicky napádal svoju manželku. Podľa policajnej správy uviazal žene na nohy lano, ktorého druhý koniec prehodil cez drevené schody a poškodenú vyvesil dole hlavou. Okrem toho ju bil rúčkou od metly, bičom a kopal do rôznych častí tela. Za zverstvo napáchané na svojej manželke si dnes odpykáva štyria a pol ročný trest.