Nebezpečné mušky aj na Slovensku. Poštípanie vám môže spôsobiť poriadne nepríjemnosti

Bratislavčana poštípali zvláštne mušky. Nepríjemnú reakciu na bodnutie nebezpečným hmyzom musí riešiť dodnes.

Podľa našej čitateľky šarapatí na Dlhých dieloch v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves nebezpečný hmyz. Jej syna za krátky čas poštípal už päťkrát a v Dlhých dieloch to pritom nemá byť žiadna rarita.

Nepríjemné následky

„Poštípanie môjho syna neznámym hmyzom na Kráľovej hore v Bratislave 17. mája dodnes neodznelo bez stopy,“ hovorí naša čitateľka, lekárka. Ako pokračovala, aj po vyše mesiaci od poštípania zostali synovi na štyroch miestach na lýtkach fialové škvrny po hnisajúcom tkanive, pričom postihnuté miesta boli od začiatku ošetrované a dezinfikované podľa zásad ošetrovania rán.

Chlapec bol vyšetrený na infektologickej klinike a kvôli podozrivému abscesu na pravom predkolení mu boli nasadené aj antibiotiká. Tým sa to však neskončilo a asi pred dvomi týždňami došlo vo večerných hodinách k ďalšiemu bodnutiu hmyzom, opäť do lýtka. Tentoraz v zastavenej časti Dlhých dielov na Fullovej ulici.

„Je to už piaty vpich pravdepodobne tým istým hmyzom, pretože rana po vpichu sa vyvíja takým istým spôsobom ako prvé štyri vpichy. Nemôžem potvrdiť, že by šlo o ľahké následky poštípania hmyzom, pretože doteraz sme stav mesiac liečili s prevenciou proti eventuálnemu hnisavému zápalu či žilovej trombóze lýtok a teraz máme pred sebou ďalší mesiac liečby, počas ktorej nie je pacient práceschopný,“ vysvetľuje čitateľka PLUS 7 DNÍ.

Žiadne hlásenia

Syn našej čitateľky pritom podľa jej informácií nemá byť jediný pacient z Dlhých dielov, ktorý musel po poštípaní hmyzom vyhľadať lekárku pomoc. Pravdepodobným vinníkom sú pritom mušky, známe tiež pod českým názvom muchničky, z anglického prekladu čierne muchy.

O prvom poštípaní muškou a jeho následkami naša čitateľka bezodkladne informovala Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave s otázkou, či disponujú hláseniami z uvedenej lokality o nejakej agresívnej infekcii po podobnom poštípaní hmyzom.

V odpovedi hlavného regionálneho hygienika Otakara Fitza, datovenej 9. júna, ktorú má PLUS 7 DNÍ k dispozícii sa píše: „Poštípanie hmyzom ako také povinnému hláseniu tunajšiemu úradu nepodlieha. Tunajší úrad z predmetnej lokality nemá hlásené žiadne transmisívne infekcie (lymská borelióza, kliešťová encefalitída) ani ťažie zápalové ochorenie kože, flegmóny, či systémové ochorenia po poštípaní hmyzom.“

Lokalita Dlhých dielov je podľa názoru našej čitateľky hygienicky zanedbaná, prehustená obyvateľstvom, autami, psami, holubmi, holubími výkalmi a bodavým hmyzom. „Ministerstvo zdravotníctva sa sťažuje na vysoké náklady na zdravotníctvo, či vysokú spotrebu liekov, ale príčiny treba hľadať aj v nehygienických podmienkach života, v ktorých Slováci žijú. Keď sa vyčíslia náklady opakovanej mesačnej liečby a práceneschoponosti môjho syna po poštípaní hmyzom, dôjdeme k číslu, za ktoré by sa dal spraviť v Dlhých dieloch postrek proti hmyzu,“ myslí si naša čitateľka.

Mestskej časti Karlova Ves, pod ktorú Dlhé diely spadajú, sme sa pýtali, či evidujú poštípanie muškami a či plánujú postreky v oblasti. „Zaznamenali sme len tento jeden podnet. Situáciu budeme monitorovať,“ krátko odpovedal Branislav Heldes z odboru komunikácie s médiami.

Samičky cicajú zvieratá aj ľudí

S otázkami, čo sú to vlastne tie mušky a čo môžu spôsobiť, sme sa obrátili na Tatianu Kúdelovú z Katedry zoológie Univerzity Komenského v Bratislave.

„Mušky sú blízke príbuzné komárov, v porovnaní s komármi sú však drobnejšie a zavalitejšie. Podobne ako komáre, samičky mušiek cicajú krv vtákov a cicavcov, vrátane ľudí,“ vysvetľuje špecialistka na výskum mušiek. „Na Slovensku sa vyskytuje približne 50 druhov mušiek, ale len niekoľko z nich napáda ľudí.“ Všetko sú to pritom naše pôvodné druhy. Zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden druh, ktorý by sa dostal na naše územie z iných krajín, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Vyvíjajú sa vždy v tečúcich vodách, preto sa s nimi najčastejšie môžeme stretnúť v okolí potokov a riek. „Sú ale schopné zaletieť aj niekoľko kilometrov od vodného toku – čiže vyskytnúť sa môžu hocikde na Slovensku. Sú aktívne hlavne ráno a podvečer, alebo počas dní, keď je zamračené a bezveterné počasie,“ dopĺňa Kúdelová.

V extrémoch horúčka a šok

Reakcia na poštípanie býva individuálna. Najčastejšie postihnuté miesto opuchne, sčervenie a miesto vpichu mierne krváca. „Je to spôsobené tým, že muška vypustí do rany látky zabraňujúce zrážaniu krvi, čo jej umožní nasať krv. Poštípanie má za následok aj pomerne silné svrbenie. V porovnaní s komármi býva opuch aj svrbenie o čosi intenzívnejšie. U väčšiny ľudí príznaky najneskôr po niekoľkých dňoch ustúpia, u alergikov však môžu byť silnejšie a pacienti sú nútení vyhľadať pomoc lekára,“ povedala nám Kúdelová.

Pri liečbe sa podávajú hlavne antihistaminiká. V extrémnom prípade, po napadnutí veľkým počtom mušiek sa môže vyskytnúť horúčka až anafylaktický šok. „Takéto prípady sú však veľmi zriedkavé a boli zaznamenané iba v iných častiach sveta. Zo zahraničia je tiež známe, že mušky dokážu pri cicaní krvi prenášať niektoré ochorenia zvierat a ojedinele aj človeka. Na Slovensku však nemáme zistený žiadny prípad prenosu ochorení na človeka,“ uviedla odborníčka na mušky.

Na cicavce a človeka mušky podľa Kúdelovej prenášajú onchocerkózu. Je to parazitárne ochorenie, ktoré sa prejavuje vznikom hrčiek v podkožnom väzive a pri vážnejšej nákaze poškodením zraku. V Európe sa táto choroba vyskytuje len u zvierat, napríklad u dobytka a koní. Ľuďom hrozí nákaza len v niektorých častiach Afriky a Južnej Ameriky. Na vtáky môžu mušky preniesť leukocytozoonózu, čo je ochorenie podobné malárii. Leukocytozoonóza nie je prenosná na človeka.

Ako sa brániť?

Na rozdiel od komárov, mušky neštípu v noci po zotmení a ani v domoch, len vonku, najčastejšie v okolí vodných tokov. Taktiež na rozdiel od komárov nedokážu štípať cez oblečenie. „Preto ak sa chystáte do prírody, hlavne ráno alebo podvečer, najlepšia prevencia je oblečenie, teda dlhé nohavice a dlhé rukávy svetlejších farieb a prípadne použitie repelentov proti hmyzu,“ radí Kúdelová.