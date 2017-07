Obvinenia zo šikany, z rodinkárstva, sexuálneho obťažovania. Tak to chodí na základnej škole v Cejkove

Rozpory medzi riaditeľom a časťou učiteľov už prerástli hranice školy. Rodičia majú toho dosť.

Dedina Cejkov nie je z pohľadu ostatných obcí na Slovensku ničím výnimočná. Počet obyvateľov sa točí okolo čísla 1 200 dlhé roky. Na stoličke starostu tu sedí už niekoľko volebných období ten istý muž. Bežné opravy v obci najmä zo štedrej ruky Európskej únie, bežné pálenie vatry, varenie guláša pre obyvateľov, voličov. Navonok pokojná, až idylická dedina. Nebyť vášní, ktoré tu už vyše roka a pol rozpaľuje miestna základná škola.

Problémom sú samotní pedagógovia a riaditeľ školy. Dôvod? Nespokojnosť. Na jednej strane pedagógov s riaditeľom, na druhej riaditeľa s pedagógmi. Pedagogický zbor sa rozdelil na dva tábory. Dobrí a tí druhí. Situácia sa vyostrila natoľko, že učitelia si všetky rozhovory s riaditeľom nahrávajú, ten zas preventívne v obave, či mu náhodou niekto nestrelí zaucho, volá do školy na pomoc políciu. A rozdáva písomné pokarhania svojim podriadeným.

Každý tábor vidí príčinu v tom druhom. Každý tu poukazuje na svoju pravdu. No akoby obidve strany v zápale boja zabudli na to najpodstatnejšie - na deti, ktoré majú vychovávať. Rodičia ich postupne začali zo školy odhlasovať a premiestňovať do škôl v okolí.

Večné ťahanice

„Učitelia sa s riaditeľom hádajú. Často je tam krik. No rodičia nechcú, aby sme sa o tom bavili. Ani oni sa o tom nechcú baviť s nami. Aby sme nemali v škole zle,“ prezrádza jedna zo žiačok. Priznáva, že najmä starší školáci čmárajú po škole aj po dedine hanlivé nápisy i karikatúry a bavia sa medzi sebou o „pletkách“ na škole.

„Pochopte nás. Nebudem sa vyjadrovať, aj keď moje deti chodia do tejto školy. Nech poviem čokoľvek, decká budú mať v septembri zle. Či už v jednej, alebo v druhej skupine. A nechcem si rozhádať ani starostu. Ja ten problém nevyriešim, na to sú iní,“ krčí plecami jedna z mamičiek. Situácia jej nie je po vôli, ale opakuje, že ona ani nik z rodičov nič nezmôžu ani nezvrátia. Na čej strane stojí, neprezradí ani anonymne.

Nespokojní

„Kedy sa začali problémy v škole? Po prechode školstva pod samosprávu. Zriaďovateľ, teda starosta obce, si to vysvetlil po svojom. Meškali výplaty, bez jeho vedomia a podpisu sa pre školu nemohlo nič kúpiť. Boli sme závislí od jeho rozhodnutí. Tak to bolo aj za éry bývalej riaditeľky. Už odišla do dôchodku, no treba povedať, že sa snažila vyriešiť to napätie. Lenže teraz je na škole riaditeľom starostov človek, ktorý robí to, čo starosta povie,“ prezrádza dnes už bývalá učiteľka ZŠ Cejkov 59-ročná Alžbeta Bojková.

Na škole učila tridsať rokov, v súčasnosti tam učí jej muž. Vraj sa tam šíri strach a nepohodlných učiteľov prenasledujú. „Vládne tu morálny odpad,“ tvrdí učiteľka Andrea Maňková. „Aj teraz cez prázdniny denne sedíme tri hodiny v riaditeľni na porade a ‚zbierame‘ písomné pokarhania za všetko. Aj za svoj názor. Napríklad kolegyňa dostala záznam za skákanie do reči,“ mávne rukou Andrea, ktorá na škole pôsobí už sedemnásť rokov.

„Riaditeľ zvoláva jakobínske súdy. On a jeho prisluhovači. Dá si nás zavolať a umelo vytvára zápisy o porušení pracovnej disciplíny. Prečo? Snaží sa vytvoriť dôvod, aby nás mohol vyhodiť. Nesedeli sme mu siedmi. Dve učiteľky sú už preč, ostáva nás ešte päť,“ tvrdí Ján Bojko. V škole si preto každý rozhovor s nadriadeným nahrávajú. A nielen to. Ak idú do riaditeľne, tak vždy v trojici. „Aby sme mali svedkov, čo sa tam deje,“ vysvetľuje Andrea Maňková.

„Na mňa riaditeľ už dvakrát volal policajtov, aby mi dali fúkať. Vraj mal pocit, že som podgurážený a že som ho slovne napadol,“ vraví Ján Bojko. Samozrejme, opitosť ani napadnutie sa nepreukázali.

Pedagógovia poukazujú na neplatnosť volieb riaditeľa školy, jeho následné kroky a množstvo chýb, ktorých sa vraj dopustil. V rukách majú rozhodnutia úradov či ministerstva školstva. Starostlivo ukladajú vyjadrenia jedno vedľa druhého. Aj keď sú presvedčení, že pravda je na ich strane, pomoc žiadneho kompetentného nenašli.

„Všetci tvrdia, že nám držia palce a radia, aby sme sa obrátili na súd,“ povzdychne si ďalšia z dotknutých učiteliek, Viera Dudášová. Poukazuje na fakt, že korupcia a klientelizmus sa neskutočne ťažko dokazujú, pretože je to vždy tvrdenie proti tvrdeniu.

V parku za dievčatami

„Riaditeľ káže o morálke? Keď jeho samotného nachytali, ako ide do parku za prostitútkami?“ pohoršuje sa Alžbeta Bojková. Považujú to za vrchol amorálneho správania a poukazujú na fakt, že takýto pedagóg nemá v školstve čo hľadať. „Bolo to po oslave Dňa učiteľov vo Viničkách,“ vysvetľuje Adriana Maňková.

Jej manžel zbadal riaditeľa aj s ďalším kolegom v parku v živej debate s ľahkými dievčatami, keď sa vracal z reštaurácie. Zavolal policajtov a vo veci aj vypovedal. Polícia však „udalosť“ uzatvorila ako priestupok s tým, že to má riešiť obvodný úrad - prostitúcia totiž nie je u nás trestný čin. „Najsmiešnejšie na tom je, že podľa pána riaditeľa a starostu sme to narafičili my!“ krúti hlavou Adrianin manžel.

Urážka cti

Riaditeľ školy Ladislav Majerník všetky obvinenia kategoricky popiera. Na margo šikanovania „nepohodlných“ učiteľov tvrdí, že chcel len zvýšiť profesionalitu na škole a zaviesť pracovné návyky tak, ako sa patrí. A tiež chce vyriešiť rodinkárstvo bývalej riaditeľky školy.

Pedagógov vraj nechce vyhadzovať a nových bral len preto, že nemal kto učiť, keďže niektoré učiteľky boli práceneschopné. „Musel som udržať chod školy, aby sa nenarušil vyučovací proces,“ vysvetľuje Majerník. Zo šanónu vyberá všetky podané sťažnosti a kontroly - od ministerských až po tie z inšpektorátu práce či zo školského úradu, ktoré za posledný rok a pol prišli na školu. „Ak aj našli pochybenia, bol to pozostatok bývalého vedenia. Nariadili, dokedy to máme odstrániť, a to bolo všetko,“ ukazuje závery kontrol.

Svoj vlastný šanón so sťažnosťami, s anonymnými aj s podpísanými, k nemu prikladá starosta obce. „Boli tu niekoľkokrát z Národnej kriminálnej agentúry, policajti aj ministerské kontroly. Nič nenašli,“ ukazuje starosta Ladislav Slovjak. Konanie pedagógov berie osobne a chce sa brániť na súde. Tvrdí, že do chodu školy nikdy nezasahoval ani zasahovať nebude, aj keď má na to ako zriaďovateľ právo. Riaditeľa školy podporuje a odmieta, že by ho tam držal preto, že je jeho kamarát. Odmieta obvinenia, že by vymenoval Majerníka na post riaditeľa protizákonne. A nevidí dôvod na jeho odvolanie.

Konkurenčný boj?

„Viete, keď som sa stal riaditeľom, situáciu na škole som dobre poznal. Veď som tam niekoľko rokov predtým učil. Prihlásil som sa do konkurzu, tak ako dve moje kolegyne - a uspel som. Keď som začal vyžadovať disciplínu, obvinili ma zo šikanovania,“ pousmeje sa riaditeľ. Poukazuje na fakt, že do dnešného dňa vlastne školu papierovo neprebral, pretože v dokladoch a evidencii bol údajne neskutočný chaos a neporiadok. „Keď som chcel od nich poctivú prácu a dochvíľnosť, dali sa vypísať. Bol som v patovej situácii,“ vraví a dodáva: „Pozrite, žiaci tri roky po sebe nezvládli Monitor 9. Tak som chcel prijať opatrenia na zlepšenie situácie, nič viac. Áno, rodičia chcú deti dávať preč zo školy, ale rozhodne nie kvôli mne.“

Intermezzo s prostitútkami nepopiera. „V prvom rade, oslava bola po pracovnom čase a v druhom rade som nič s prostitútkou v parku nemal. Len som tadiaľ prechádzal. A oni hneď na mňa zavolali políciu. Už som na nich podal trestné oznámenie za ohováranie,“ vysvetľuje riaditeľ.

Ako sa to skončí?

Na škole lietajú trestné oznámenia a medzi pedagógmi a riaditeľom to vrie. Situácia sa zo dňa na deň vyostruje. Nik nevie, ako sa to skončí. Či fyzickým atakom, alebo hádzaním výpovedí na stôl. Tak či onak, školu v Cejkove dnes už pozná celé Slovensko. Nie však pre úspechy, ale pre prieky, ktoré sú tam na dennom poriadku.