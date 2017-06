Obyčajný vagabund. Šoféra z unikajúceho auta nezvládajú rodičia, škola ani štát, ktorý mu uložil podmienku

Najskôr rozpačité ticho, márne hľadanie vhodných slov, napokon explózia vyjadrení. Veď tento chalan im spávať nedal už mesiace. Nie a nie si s ním poradiť.

A pritom sa fakt snažili. Prosili, hrozili, nič nepomohlo. Ani dlhé debaty s rodičmi. Vlastne, najmä s mamou, pretože otca akoby nezaujímal. Akoby si neuvedomoval, že je to práve on, kto môže na svojho syna vplývať, viesť ho správnou cestou.

Veľavravné fotky: Michal, ktorý šoféroval bez vodičáku a napriek zákazu zverejňoval na sociálnej sieti vskutku zaujímavé fotky. Facebook

Správal sa ako frajer

„Michal bol v dvojročnej podmienke za to, že šoféroval bez vodičáku a ešte nabral na kapotu policajta. Dohovárali sme mu, aby sa počas tohto obdobia držal, sekal dobrotu. Aj nadstavbu, ktorú študoval by zvládol, ale nedal si povedať. Správal sa ako frajer a ešte si to užíval. Bol na seba nesmierne hrdý. Jeho mamina bola z toho nešťastná. Má troch synov, no pre Michala sa naozaj trápila. V poslednom čase sem už chodila len troska,“ rozhovorili sa postupne učitelia zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach.

V týchto dňoch to tam žije najmä prípadom jedného z tamojších študentov, 19-ročného nadstavbára Michala. Ten svojou zbesilou jazdou bez oprávnenia a snahou uniknúť polícii odštartoval sled nešťastných udalostí, z ktorých sa množstvo ľudí nikdy nespamätá.

Škola smúti: Nad Strednou odbornou školou technickou v Zlatých Moravciach, ktorú navštevoval zastrelený Tomáš, visí čierna zástava. Tony Štefunko

Bez zábran

Bola to len otázka času. Michalovo správanie, konanie a absolútne nepochopenie toho, čo je zodpovednosť a pokora, ho vraj priam predurčovali na to, že vyvedie niečo hrozné. Z ničoho si nerobil ťažkú hlavu.

„To, že si s ním nevedeli poradiť rozvedení rodičia, je jedna vec, rodinné pomery sú občas zložité, najmä keď jeden rodič ide proti druhému. Ale to, ako na Slovensku funguje dodržiavanie a kontrola nariadení štátnych orgánov, je na zamyslenie. Veď ako je možné, že chalan chodí do školy na aute, hoci je v dvojročnej podmienke, pretože prešiel policajtovi po nohe vozidlom, ktoré šoféroval napriek tomu, že nikdy nebol schopný urobiť si vodičák!? Ani na tretí raz! Kde je kuratela či zodpovedné orgány? Škola predsa nemôže na všetko dohliadať!“ pýtajú sa nahnevaní pedagógovia z polytechnickej školy, ktorú okrem Michala v minulosti navštevoval jeho starší brat a aktuálne sa tam učí jeho najmladší súrodenec.

Michal je pre políciu známou firmou. eš

Hlavnú vinu pritom otvorene dávajú najmä ich otcovi, ktorý o synov údajne nejavil záujem. Na stretnutie nikdy neprišiel a zo sprostredkovaných informácií vyplýva, že to bol práve otec, ktorý najmä najstaršieho a stredného syna podporoval vo všakovakých otáznych, ba až pofidérnych činnostiach.

Otec nereaguje

Ide vraj o bývalého štátneho policajta, ktorého zo zboru pred rokmi prepustili pre známy prípad týkajúci sa úteku zločinca Romana Červenku cez záchodové okno. Aktuálne vraj Michalov otec pracuje na mestskej polícii v Bratislave. Skontaktovať s ním sa nám však nepodarilo. V práci si vraj zobral voľno, na telefonáty a SMS nereagoval.

Berenika (16): Dievčina sa viezla v aute smrti. Facebook

Roderik (16): Po smrti Tomáša je na tom psychicky zle. Facebook

Nenašli sme ho ani v obci Skýcov, odkiaľ vraj pochádza. V rodinnom dome, ku ktorému nás usmernili miestni, sme zastihli Michalovu tetu. Tá len krátko prehodila, že im to je všetko ľúto. Doma bola aj chlapcova babka, ktorá krátko po tragédii vypovedala na polícii. Na ňu je totiž písané auto, ktoré Michal v inkriminovaný deň šoféroval a unikal ním pred policajtmi. S novinármi sa však stará pani rozprávať odmietla.

Auto smrti: V tomto SEATE sa viezla štvorica mladých ľudí. Facebook

Žiaľ v Lehote

Nesmierny smútok však zavládol v dedine Malá Lehota v okrese Žarnovica, odkiaľ pochádzal 17-ročný Tomáš, ktorý pri nešťastnej naháňačke s políciou prišiel o život. A so žiaľom sa musia vyrovnávať aj v Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach, ktorú Tomáš navštevoval. „Jeho spolužiaci to prežívajú ťažko. Neustále sa pýtajú, prečo do toho auta sadal. Bude im chýbať,“ hovorí o Tomášovi zástupkyňa školy a jeho bývalá triedna Beáta Fazekašová.

Nuž a zatiaľ čo za Tomáša pália spolužiaci sviečky, tí zo susednej školy, ktorú navštevoval Michal, majú na srdci úplne iné veci. „Viete, čo povedali ako prvé, keď prišli po nešťastí do školy? Vraj sa to malo stať radšej Michalovi…“

Spomienka: Tomáša si spolužiaci pripomínajú aj zapálením sviečok. Tony Štefunko

Čo k tomu dodať. Azda len toľko, či sa toto všetko naozaj muselo stať.