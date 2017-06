Poslanci si skočili do vlasov: Pohádali sa kvôli lanovke cez Dunaj

Projekt lanovky, ktorá by v Bratislave prepojila Petržalku so Starým mestom, prezentoval jej staviteľ HB Reavis ešte zjari tohoto roku. Investor chcel, aby vláda jeho projektu priznala štatút významnej investície. Petržalskí poslanci včera hlasovali proti. Investora podozrievajú, že chce len ušetriť dvadsať miliónov eur, ktoré by musel zaplatiť na poplatku za rozvoj.

“Medzi poslancami sa šírili informácie, že lanovka je iba argumentom preto, aby investor získal štatút významnej investície a že nebude riešením pre verejnú dopravu v meste,” prezradil zákulisné informácie poslanec petržalský Oliver Kríž, ktorý sa zastupiteľstva zúčastnil. Dodal, že štatút významnej investície by znamenal pre investora uľahčenie procesov vybavovania stavebných povolení a zároveň by ho aj oslobodil od platenia poplatku za rozvoj. Poplatok za rozvoj stanovuje zákon, každý stavebník ho musí zaplatiť, aby kompenzoval mestskej časti stavebné zásahy do verejného priestoru. A práve tu je pes zakopaný.

“V prípade projektu HB Reavis v Petržalke by išlo až o 15 až 20 miliónov eur. O tie by naša mestská časť prišla a bol by to veľký škrt cez rozpočet. Mne by sa to teda vôbec nepáčilo,” dodal poslanec Kríž.

Hádka v zastupiteľstve

Petržalským poslancom chceli projekt odprezentovať priamo manažéri z HB Reavisu. Zastupitelia však boli natoľko podráždení, že ich ani nepustili k slovu.

“Ráno, tesne pred začiatkom zasadania miestneho zastupiteľstva, prišiel predseda Spoločného klubu Ján Karman s požiadavkou na doplnenie programu. Považujem to za neštandardné, lebo deň predtým sme ako predsedovia klubov mali poradu a on nič o doplnení programu nespomenul. Jednoducho nič nebolo dohodnuté, nemali sme žiadne informácie a postavili nás pred hotovú vec- že vystúpia zástupcovia investora. Sám neviem, odkiaľ o tomto zástupcovia HB Reavisu vedeli, prišli bez pozvania,” opísal Kríž zmätočnú situáciu. Poslanci reagovali odmietavo a manažérom z developerskej firmy po výmene názorov neumožnili vystúpiť.

“Škoda, pretože ak už prišli, mohli sme si ich vypočuť. Priznám sa, že ja som čakal na ich reakciu v štýle “poplatok za rozvoj zaplatíme”. No neumožnili sme im to,” dodal Kríž. Napriek chaosu sa napokon dostali aj k hlasovaniu. Jeho záver znie, že poslanci sú proti tomu, aby vláda označila lanovku za významnú investíciu, ak to mestskú časť má pripraviť o poplatok za rozvoj.

"Vláda by mala brať do úvahy vôľu zastupiteľov," dodala poslankyňa Petržalky a zároveň aj viceprimátorka Bratislavy Ľudmila Farkašovská. Okolo projektu lanovky sa strhla polemika už od začiatku. Skupina mestských poslancov reprezentovaná Martinom Chrenom, ktorá presadzuje ako zmysluplný projekt výstavby nových električkových tratí tvrdí, že lanovka bude iba turistickou atrakciou a nie je riešením dopravy v prehustenom meste.

Investor poplatok odmieta

“Bratislavčania a najmä Petržalčania vinou rozhodnutia konkrétnych poslancov prídu o nové železničné nástupište, parkovací dom, nadzemnú dráhu či okolitú infraštruktúru. Okrem toho sa spomalia plánované rozsiahle kancelárske aj rezidenčné projekty od viacerých developerov v zóne. To bude ďalšia významná strata do pokladne mestskej časti. Zo strany HB Reavis ide o súkromnú investíciu vo výške viac ako 60 miliónov eur do verejnej infraštruktúry,” vyhlásila hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová. Podľa nej je dnes predčasné špekulovať nad výškou prípadného poplatku za rozvoj a dodáva, že investície do dopravných riešení či infraštruktúry násobkami prekračujú akékoľvek odhady výšky poplatku.

“Faktom ostáva, že ak konkrétni poslanci zastavia projekt, nebude žiaden poplatok, ani súkromná investícia do infraštruktúry, mestská časť bude bez možnosti rozvoja,” tvrdí kategoricky Jamrichová, ktorej je ľúto, že poslanci si odmietli vypočuť druhú stranu.