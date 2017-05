Syn najsilnejšieho muža Československa sa zaradil medzi najhľadanejších zločincov

Týždenník PLUS 7 DNÍ, ktorý sa dlhodobo venuje slovenskej mafii, odhalil fatálne pochybenie policajtov, po ktorom nasledoval útek jedného z najnebezpečnejších mužov zločineckého gangu Miroslava Štvrteckého. Pravá ruka mafiánskeho bosa zo Záhoria Patrik Šnajdr sa zaradil do zoznamu „most wanted“. Aký bol trest za chybu mužov zákona?

Patrik Šnajdr zo skupiny mafiána Martina Štvrteckého bol úspešným športovcom, patril k najsilnejším mužom našej krajiny, a tak sa stal dokonca majstrom Slovenska v tlaku na lavičke. Neskôr nás Patrik Šnajdr reprezentoval a s výkonom 262,5 kilogramu získal bronzovú medailu na medzinárodnej súťaži. Bol to úspech, ktorý si zaslúži uznanie. K neuveriteľnému výsledku prispela aj genetická výbava, ktorú zdedil po svojom otcovi, jednom z najúspešnejších silákov v Československu, silovom trojbojárovi Milošovi Šnajdrovi.

V otcových šlapajach: Patrik Šnajdr bol majstrom Slovenska v tlaku v ľahu na lavičke. MUSCLE AND FITNESS

Cesty osudu sú však nevyspytateľné. Patrika Šnajdra zaviedli do sféry organizovaného zločinu - stal sa členom zločineckého gangu Miroslava Štvrteckého, ktorý pôsobil hlavne v okolí Senice. Bývalému kukláčovi Štvrteckému zrejme imponovala sila 120-kilogramového Patrika. Ten sa totiž stal pravou roku bosa obávaného gangu prezývaného štvrťáci, ktorý sa špecializoval najmä na vydieranie podnikateľov, vyberanie výpalného a vymáhanie pohľadávok hlavne na Záhorí.

Miroslav Štvrtecký: Bývalý kukláč založil gang, ktorý operoval hlavne na Záhorí. TASR

Úspešná fraška

Policajti sa po škandalóznom prepustení roky hľadaného zločinca Patrika Šnajdra na slobodu pustili do vysvetľovania. Začali akýmsi upresnením, že európsky zatýkací rozkaz môže byť vydaný na výkon trestu odňatia slobody alebo na trestné stíhanie. V Šnajdrovom prípade bol v roku 2010 vydaný európsky zatýkací rozkaz na výkon trestu odňatia slobody. Ten však v októbri 2010 stratil platnosť a nahradil ho nový zatýkací rozkaz pod rovnakou spisovou značkou.

Po zadržaní: Patrika Šnajdra zadržali minulý rok v Prahe. Po chybe policajtky je opäť na úteku. TV Markíza

Rozdiel bol v tom, že nový zatýkací rozkaz bol vydaný na trestné stíhanie a nie na dodanie do výkonu trestu. Po zadržaní Šnajdra v Česku naši policajti požiadali o jeho vydanie na základe neplatného zatykača. Po vydaní na Slovensko teda zadržaný zločinec smeroval do výkonu trestu a nie pred sudcu, ktorý mal už podľa nového zatykača rozhodnúť o jeho väzobnom stíhaní.

Jednoducho, policajti celý čas postupovali podľa neplatného zatýkacieho rozkazu, a teda nezákonne. A takto znie ich obhajoba: „Vzhľadom na identitu spisových značiek, pod ktorými boli oba európske zatýkacie rozkazy vydané, došlo k opomenutiu zákonnej 24-hodinovej lehoty, v rámci ktorej bolo potrebné osobu predviesť pred príslušného sudcu. Orgány činné v trestnom konaní úzko spolupracujú a predpokladá sa vydanie nového zatýkacieho rozkazu, na základe ktorého bude možné osobu opätovne zaistiť na účely ďalšieho trestného konania,“ uviedol v piatok večer Martin Wäldl, hovorca policajného prezídia. Asi nikoho neprekvapí, že po prepustení na slobodu Patrik Šnajdr nezaváhal ani minútu. A dal sa znova na útek.

Bezmocný otec

Od pompézneho zadržania Patrika Šnajdra v Prahe uplynul viac ako rok. Dnes je tento muž pre chybu policajtov opäť jeden z najhľadanejších slovenských zločincov. Jeho fotografia zasa svieti na všetkých svetových stránkach, ktoré sa venujú pátraniu po tých najnebezpečnejších zločincoch.

Patrik Šnajdr: Pravá ruka mafiánskeho bosa Štvrteckého dnes patri medzi najhľadanejších mužov Slovenska. Interpol

Týždenník PLUS 7 DNÍ v tejto súvislosti oslovil niekdajšieho najsilnejšieho muža bývalého Československa Miloša Šnajdra. O svojom synovi, hľadanom zločincovi, hovoril veľmi otvorene. „Patrik mohol byť výborný športovec. Nesúhlasil som s tým, čo robí, ale nevedel som ovplyvniť jeho rozhodnutia. Nevideli sme sa už roky. Samozrejme, že keby teraz prišiel a poprosil by ma o pomoc, tak by som ho určite ukryl, ale teraz naozaj netuším, kde je. Pre mňa je novinka aj to, že je opäť na úteku. Naposledy si pamätám len to, že ho zadržali,“ prezradil nám Miloš Šnajdr, ktorý sa dnes venuje liečiteľstvu a zdržuje sa prevažne v Nemecku.

Miloš Šnajdr: Je otcom Patrika Šnajdra a patril k najsilnejším mužom v Československu. MUSCLE AND FITNESS

Smiešny trest za chybu

Týždenník PLUS 7 DNÍ zisťoval, ako boli potrestaní policajti, ktorí spôsobili chybu, po ktorej sa nebezpečný zločinec Patrik Šnajdr, pravá ruka mafiánskeho bosa Miroslava Štvrteckého, dostal na slobodu. Muži zákona nás informovali, že za pochybením, po ktorom nasledovalo prepustenie nebezpečného Patrika Šnajdra spoza mreží, stojí jediná policajtka. Tú podľa našich informácii potrestali, desaťpercentnou zrážkou z platu na tri mesiace. Nuž v skutku „tvrdý" trest za dlhoročné úsilie lovcov lebiek, ktorých práca tak vyšla navnivoč. No my tak radšej zbystrime pozornosť, lebo v uliciach, okolo nás sa stále pohybuje odsúdený zločinec Patrik Šnajdr. Nevideli ste ho?