Tri mesiace v base navyše! Jakuba (22) zabudla sudkyňa prepustiť

Tak také niečo sa môže stať hádam len u nás. Mladý, iba 22-ročný chalan z Bratislavy, si posedel tri mesiace vo väzení len preto, že sudkyňa ho „zabudla“ po oslobodzujúcom rozsudku prepustiť. Navyše nešlo o žiadnu začínajúcu sudkyňu.

Len ťažko pochopiteľného omylu sa totiž dopustila podpredsedníčka Okresného sudú Bratislava V doktorka Erika Némethová Stiffelová. Mladíka, ktorého sama spod obžaloby kvôli nedostatku dôkazov oslobodila, zabudla následne prepustiť na slobodu. A to napriek tomu, že Trestný poriadok jej to priamo ukladá.

Chalanisko z Petržalky

22-ročný Jakub z bratislavskej Petržalky nie je žiadne neviniatko - už ako mladý bol odsúdený za drogovú trestnú činnosť. Dostal takmer dvojročný trest s dva a polročnou podmienkou. Lenže v rámci tohto obdobia v roku 2014 opäť skončil vo vyšetrovacej väzbe. Podľa názoru polície a prokuratúry mal byť spolu s ďalšími troma mužmi zapletený do prechovávania a distribúcie marihuany. Počas súdneho pojednávania sa však nepodarilo jednoznačne dokázať, že by sa Jakub skutočne nechal do malérov zatiahnuť. Prvostupňový okresný súd preto nad ním 20. decembra 2016 vyriekol oslobodzujúci rozsudok.

Nasledovať mal okamžitý príkaz na prepustenie. Ibaže, nestalo sa. Jakub sa dostal na slobodu až v polovici marca tohto roku. Na chybu sudkyne sa totiž prišlo v podstate úplnou náhodou.

