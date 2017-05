Východniari odkazujú premiérovi: Fico, zobuď sa!

Reči o tom, ako sa dá na Slovensku vyžiť z úplného minima a ako sa našinci dokážu uskromniť, Slovákom riadne zdvihli tlak. Svoje si o tom myslia aj východniari, ktorých sme oslovili na ulici.

Kontroverzné vyjadrenia opäť na scéne

Hoci premiér Fico sa takto vyjadril pred piatimi rokmi - svojich európskych kolegov vtedy šokoval napríklad rečami o dvestoeurových dôchodkoch a o tom, ako sú našinci schopní vyžiť aj z nízkych príjmov - cez víkend sa na sociálnych sieťach v tejto súvislosti opäť rozpútalo hotové peklo.

RUDOLF FELŠӦCI

"Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 €. Povedali mi, že je nemožné z takého niečoho vyžiť. Práve schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestnaniach, to je prednosť Slovenska," vyjadril sa vtedy vo videu agentúry SITA.

Nuž, svojim ušiam neverili ani Slováci a pred pár dňami sa za tieto staršie výroky do Fica opäť obuli. Či si to myslí premiér aj dnes, sme sa však z Úradu vlády nedozvedeli.

To radšej guľku do hlavy

Východné Slovensko patrí medzi najchudobnejšie regióny u nás. Vysoká nezamestnanosť a množstvo chudobných ľudí - to je realita na východe. Ako vnímajú reči o skromných Slovákoch napríklad ľudia z Michaloviec? Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy či dôchodku? A čo odkazujú premiérovi Robertovi Ficovi?

TOMÁŠ MESÁROŠ (22), čašník, Michalovce:

Rozhodne sa z toho vyžiť nedá. Určite nie mladý človek. Veď len na hypotéku dám 150 eur, na inkaso ďalších 120. Ti už je 270 a to ešte treba žiť - najesť sa. K tomu zaplatím paušál na telefón a som švorc. Žiaľ na nič iné mi plat nevyjde. Minimum, ktoré človek potrebuje, je 400 eur. Ale to je skutočne totálne minimum. A čo by som Ficovi odkázal? No to si radšej nechám pre seba. Každý súdny človek si domyslí.

MICHAL CEKOVSKÝ (33), invalidný dôchodca, Michalovce:

Mal som ťažkú autonehodu a už roky som na invalidnom dôchodku, Ten činí 315 eur a to prosím pekne už po zvýšení! Myslíte, že sa z toho dá vyžiť? Dá sa iba prežívať. Je to len na stravu a sčasti na ubytovanie. Keby som nemal to šťastie, že môžem žiť s rodičmi, skončil by som na ulici. jednoducho inak nemám šancu.

ANTON BABINČÁK (42), živnostník, Michalovce:

No… ak z toho vyžije, je skutočne kúzelník. Nechal by som ho a sledoval 24 hodín denne celý mesiac - čo a kde by jedol, kde by spával. Za tie peniaze, v čom by chodil oblečený a či by si to aspoň raz vyzliekol a mal za čo oprať. Potom aká je hodnota života, keď to takto zhadzuje? Potom mi predajte guľku do hlavy za tých 200 eur.

LUKÁŠ FORGÁČ (25), čašník Michalovce:

Rozhodne sa z toho nedá vyžiť. Nech si to skúsi na vlastnej koži ako bežný človek, nie politik. Už tu bol nejaký minister čo táral, ako vyžije tuším z 300 eur. Ak má niekto miliónové bývanie, drahé auto, plný šatník a nemusí myslieť na to, z čoho vyžije na budúci týždeň, tak na mesiac sa uskromní. Ale človek, ktorý prežíva z mesiaca na mesiac, z tej žobračenky nevyžije.

