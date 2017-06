Adela kvôli svadbe nerozhadzovala. Kde sa jej podarilo najviac ušetriť?

Adela Banášová vstupuje do manželstva s rozumom. Ušetrila, na čom mohla.

V dedine Tomášov, vzdialenej od Bratislavy pol hodiny cesty autom, zažili už nejednu celebritnú svadbu, no v sobotu ich čaká tá najväčšia. Teda minimálne tento rok.

Navonok prebieha všetko štandardne. Kaštieľ vopred avizoval, že na celý deň uzavrie svoj areál, ktorý je aj tak hermeticky uzavretý. Vďaka veľkolepému parku neprenikne dnu žiadne oko nechceného zvedavca. Ochrankári budú dovnútra púšťať len hostí, ktorí sa preukážu pozvánkou. A na nej podľa našich informácií svietia veľké písmená A a V, ktoré sa prelínajú. Inak by vraj nikto nezistil, že v sobotu sa vydáva najpopulárnejšia slovenská moderátorka.

Adela sa chystá na manželský život: Už kúpila nové hniezdočko!

Na rozdiel od Mateja Sajfu Cifru či Dominiky Cibulkovej, ktorí vlani súperili o titul svadba roka, Adela Banášová (36) príliš nerozhadzuje. Naopak.

Ako dokázala moderátorka zorganizovať svadbu s rozumom? A čo vlastne vieme o jej nastávajúcom Viktorovi Vinczem (26)?

Snúbenci: Viktor Vincze a Adela Banášová si povedia áno už túto sobotu. Matej Kalina

Bohatá nevesta? Nie, ženích!

V Záhorskej Bystrici sa pred štyrmi rokmi zastavil ako študent právnickej fakulty, len tak z pasie to skúsil na kastingu a už neodišiel. A keď vlani v septembri zbalil Adelu Banášovú, v jeho rodnej Šali to vraj známych neprekvapilo. Viktora Vinczeho (26) poznajú ako talentovaného mladíka, ktorý ambície zdedil po otcovi, tiež Viktorovi.

Mimochodom, ten bol na Vysokej škole ekonomickej vraj pekný kvietok - priatelil sa vtedy so spolužiakom a inak kráľom bratislavskej zlatej mládeže Fedorom Šrobárom, ktorý si nedávno zaspomínal na jeden ich spoločný žúr. „Pod oknami jazdili električky a my sme s chlapcami súťažili, kto ich trafí televízorom. Mali sme len dva, nebolo to také strašné. Tak sme potom vyhodili vaňu,“ priznal Fedor, ktorý dodnes spestruje smotánkovské žúry svojou prítomnosťou.

Vraj sa potatil: Viktor zdedil meno, talent aj spoločenskú povahu po otcovi. Matej Kalina

Adela chystá svadbu: Za svedka sa jej prihlásil Tomáš Bezdeda

Avšak Vincze starší dal divokým študentským časom rýchlo zbohom. Vrátil sa do Šale, splodil dvoch synov a rozbehol biznis. Podľa Obchodného registra dnes figuruje v jedenástich eseročkách, obchoduje s partnermi zo zahraničia a zdá sa, že rodinu kráľovsky zabezpečil. V rodnom meste Vinczeovci žijú v rozsiahlej haciende a okrem toho tam vlastnia tri byty. Aj keby sa synovi v Bratislave nedarilo, o budúcnosť by mal zrejme aj s bratom postarané.

S troma bytmi v Bratislave tak Adela Banášová, jedna z najlepšie zarábajúcich televíznych tvárí u nás, nemôže veľmi vyskakovať. Navyše, ten posledný, v Karlovej Vsi, do ktorého investovala nedávno, nie je žiadny apartmán - má rozlohu asi 38 štvorcových metrov. A keď pripočítame, že od vlaňajška Vinczeho prenasledujú fanúšičky rôznych vekových kategórií, je naozaj zvláštne, že moderátorka sa tak rýchlo ponáhľa pred oltár.

Žiadne nové hniezdočko: Predčasom moderátorka zarobené peniaze investovala do menšieho dvojizbového bytu. Matej Kalina

Zaujímavé je, že v dedine Kráľová nad Váhom, odkiaľ pochádza polovica jeho rodiny, si to mnohí nevšimli. „Nepozeráme slovenské televízie, len maďarské,“ povedali nám dámy na priedomí. Zato sused Ďusi si spomenul aspoň na Viktorovho deda. „Raz som s ním hral divadlo v inscenácii Hľadanie v oblakoch. Ale hral len raz a ja tridsať rokov, tak si môžete vytvoriť obrázok,“ chválil sa Viktorov vzdialený príbuzný. Divadelníctvo majú Vinczeovci v krvi. Rovnako Viktor dral už od detstva ochotnícke dosky, ktoré znamenajú svet. A kam zavedie Adelu po svadbe? Do tábora amatérskych divadelníkov. Až potom si spravia svadobnú cestu po Slovensku, ktorého krásy chcú novomanželia spoznávať.

Nie som zlatokop, odkazuje Banášovej priateľ Vincze. Platím večere!

Skôr žúr roka

Celkom obyčajný bude aj deň D Adely Banášovej. Jediným výstrelkom by mal byť barokový kaštieľ v Tomášove, kde sa udalosť odohrá. Jedna noc v honosnom svadobnom apartmáne vyjde na 299 eur. Zaplnené však budú aj zvyšné izby, zídu sa tam totiž hostia z celého Slovenska. Na veselici zahrá živá kapela, cimbalovka a dídžej najmä príbuzným. Možno zaspieva Adelina obľúbená speváčka Sima Martausová, ktorá je medzi pozvanými. Rovnako ako niekoľko kolegov z markizáckych Televíznych novín.

Kráľovský apartmán: Vyspíte sa tu za 299 eur, Adela a Viktor ho zrejme budú mať v cene. Matej Kalina

Špekuluje sa o hosťoch z Česka, medzi ktorými by mohol byť Adelin známy Leoš Mareš či Libor Bouček. Napríklad rozhlasový kolega Marcel Forgáč bude na svadbe chýbať - na deň svadby vzal vraj „moderovačku“ na inom mieste. Podobne ako vlani nebol pri tom, keď sa ženil Matej Sajfa Cifra. Ako však Adela priznala, mnohých pozvať nemohla. „Mám široký pracovný okruh, ale keby som mala ísť podľa pocitu, tak tam mám 1 200 ľudí. Vymýšľam nejaký kľúč, z každej oblasti som zobrala jedného, dvoch. A dúfam, že ten kľúč bude dobrý.“

Adelin snúbenec Vincze priznáva: Áno, som trochu prerastený

Viac ako sto hostí síce dostalo tlačenú pozvánku, no účasť potvrdzovali prostredníctvom internetovej stránky. Nevesta a ženích ich údajne žiadali, aby nezverejňovali selfie z ich veľkého dňa na sociálnych sieťach. Na druhej strane sa nemali obťažovať s darmi a odporúčalo sa ležérne oblečenie. Aj z toho sa dá usúdiť, že novomanželia plánujú skôr žúr roka.

Koniec koncov, ani Adela s Viktorom si so svadobnými outfitmi hlavu nelámali. Ženích si vlani kúpil dobre padnúci oblek za 90 eur, Adela si šaty pre nevestu dala ušiť u dizajnérky Michaely Ľuptákovej, ktorá ju oblieka aj do televíznej relácie Chart Show. Pravdepodobne za veľmi kamarátsku cenu. Lebo ako inak si vysvetliť, že moderátorka nerobila so svadobnou róbou z najjemnejšej francúzskej čipky žiadne tajnosti? Dva týždne pred sobášom sa dala aj s Michaelou, u ktorej ich skúšala, nafotiť pre viaceré médiá. A to napriek poverám, že niečo také môže priniesť smolu.

Riskujú: Adela aj s módnou dizajnérkou ukázali vopred, v akých šatách pôjde pred oltár. Matej Kalina

Nebolo to však prvý raz, čo Adela pózovala vo svadobných šatách. Napríklad v roku 2008 nafotila editoriál pre módny magazín EMMA v niekoľkých svadobných outfitoch. Nebola vo svojej koži. „Aj preto som sa rozhodla nebrať ich ako svadobné. Nahovorila som si, že sú to iba pekné róby bielej farby, a bola som v pohode.“

Rok 2008: Moderátorka bola ešte poverčivá, pred svadobným fotením mala rešpekt. Matej Kalina

Na čom ušetrili

Duchovnú pohodu bude musieť sobášu zabezpečiť evanjelický kňaz, ktorý snúbencov zosobáši na žiadosť ženícha. Keďže nemôže sobášiť pod holým nebom, obrad pravdepodobne prebehne v storočnej kláštornej kaplnke.

Mimochodom, ako prvý sa tam sobášil moderátor Jozef Jopo Poláček s Kubánkou Glendou Lopézovou. Vlani sa v tomášovskom kaštieli oženil tanečník Matej Chren, ktorý si bral vdovu po mafiánovi Petrovi Čongrádym, ale aj hokejista Richard Pánik. Vydávala sa tu aj bývalá superstaristka Martina Schindlerová. I herečka Zdena Studenková, ale tá len akože - jej postava zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade si tam brala Jozefa Vajdu.

Keď sa o známy tomášovský kaštieľ Adela s Viktorom začali zaujímať, mali vraj neuveriteľné šťastie. Svadobný termín, ktorý si želali, sa náhle uvoľnil. Ak získali last minute zľavu, akú v týchto prípadoch hotel poskytuje, mohlo ich to potešiť.

Kaštieľ: Najprv sa tu vydala Schindlerová, teraz je rad na Adele. Matej Kalina

S výnimkou kaštieľa Adela Banášová či po novom Vinczeová vôbec nerozhadzovala. Výrazne ušetrila na nákladoch, ktoré by ju stála predražená svadobná agentúra. Radšej požiadala dobrú kamarátku, aby jej pomohla. „Ja len občas dostanem kontrolnú otázku alebo mi niečo príde mailom, čo mám odobriť. Mne sa to veľmi nechce riešiť,“ povzdychla si minulý týždeň nevesta.

Viktor Vincze zbalil Adelu Banášovú po náročnom období sexidola

Podarilo sa nám vypátrať, že onou záhadnou kamarátkou, na ktorú sa Adela spolieha, je Andrea Pivarčiová. Sympatická tmavovláska pracuje v oblasti styku s verejnosťou. „Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti aj s organizovaním eventov. Adela ma tesne po februárových zásnubách poprosila, či by som im pomohla s nejakými vecami. Všetko s nimi konzultujem a posielam im na schválenie. Oznámenia si však vybavili sami. Úlohou Viktora bolo zabezpečiť obrúčky, farára a oblek,“ prezradila nám Andrea a dodala, že kvôli svadbe si nevzala ani deň dovolenky. „Všetko robím v rámci svojho voľného času. Je to skôr kamarátska výpomoc.“

Zadanie bolo vraj jednoduché. „Chceli to mať od začiatku obyčajné. Nič okázalé.“ Zodpovedá tomu plánovaná výzdoba z lúčnych kvetov, ale aj výber jednoduchých obrúčok z bieleho zlata a svadobných šiat antického strihu. „Najmä aby sa hostia cítili dobre. Myslím si, že najdôležitejšie je to, že sa ľúbia. Verím, že všetko dobre dopadne,“ dodala Andrea, ktorá ani pár dní pred sobášom nepozorovala na budúcej neveste známky nervozity.

Tejto žene dôveruje: Svadbu moderátorke manažuje kamarátka Andrea (vpravo). Matej Kalina

Musí sa vydávať?

Ako sme sa presvedčili aj my, minulý týždeň sa moderátorka tešila skôr na prvý tanec. „Neviem, ako to je na vlastnej svadbe. Ale inak sa veselím rada a často zabudnem, na čej svadbe som. V tom som ignorant. Nech mi dajú všetci pokoj, chcem tancovať a zabávať sa. Myslím si, že na vlastnej svadbe si to nebudem môcť až tak dovoliť, asi sa budem musieť všetkým tak trochu venovať,“ uvažovala nahlas.

Naozaj sa nedá vylúčiť, že bude pod drobnohľadom celú noc. Už mesiace sa totiž špekuluje, či sa náhodou vydávať nemusí. Aj keď sama tehotenstvo popiera a na jeseň si nabrala plno práce - bude moderovať Let’s Dance a s Richardom Müllerom absolvuje celé jeho októbrové turné -, nič sa nedá vylúčiť. „Celé je to neuveriteľné rýchle,“ dumajú niektorí jej známi, podľa ktorých sa moderátorka riadi heslom, že dieťa až po svadbe. Nakoniec, neexperimentovala ani s priezviskom. Vraj aby sa nemusela príliš dlho predstavovať, jednoducho prijme meno Vinczeová. Nanečisto si ho už vyskúšala pred svadbou, keď ho začala zadávať do titulkov pripravovaných relácií.