Adelina cesta k svadbe: Ktorý muž jej najviac ublížil?

Prečo o prvej láske Adela Banášová vôbec nehovorí? Kto ju neskôr podviedol? A s ktorým škandalóznym ministrom strávila celú noc?

Milostný život Adely Banášovej (36) je pod drobnohľadom už vyše desať rokov. Kedysi tvrdila, že ho vždy mala vo svojich rukách. „Ja som tá bojovníčka, ktorá doposiaľ vždy vyštartovala, všetko zorganizovala a potom väčšinou sama ukončila. Je to tak nejako, že chlapom sa buď nechce, alebo sa chce tým, ktorí ma nezaujímajú,“ povedala moderátorka v minulosti.

Tajomný vzťah s Lehotským

Juraj Lehotský: Bol prvou láskou Adely Banášovej. ARCHÍV

Ako sedemnásťročná sa Adela Banášová zahľadala do syna muzikanta Janka Lehotského. „Zoznámili sme sa, keď som začínala v televízii Markíza, v Teleráne som moderovala dokrútky a Juraj bol kameraman,“ povedala moderátorka, ktorá sa mladým Lehotským dva roky tvorila pár. Dokonca sa objavila v klipe Janka Lehotského Nepokoj, ktorý jeho syn režíroval. Ak sa dnes bývalých milencov na ich vzťah spýtate, nepovedia nič zlé. Naopak.

„Adela bola šikovná a cieľavedomá baba, vedel som, že sa jej bude dariť. Je úspešná, priniesla niečo nové do práce, ktorú robí. Máme priateľský vzťah, ale nestretávame sa,“ povedal raz Juraj a Adela zopakovala „v bledomodrom“ to isté: „Juraja som už vtedy vnímala ako šikovného a veľmi talentovaného režiséra.“ Inak o randení s Lehotským, ktorý je dnes úspešným dokumentaristom, Adela nikdy veľa toho nepovedala.

„Bol to veľmi pekný vzťah, úplne normálny. Juraj je veľmi šikovný človek, veľmi sa mu darí v tom, čo robí, a ja nemám pocit, že mám právo rozoberať ho.“

Strávila noc s Kaliňákom

Adela a Robo strávili spolu celú noc. ARCHÍV

Chvíľu predtým, než nastúpila do kolotoča SuperStar, balil Adelu Banášovú politik Robert Kaliňák. Rande s ňou mu dohodil moderátorkin otec Jozef. Vtedy poslanec Národnej rady dotiahol svoju dcéru na Ples v opere, kde sa jej „zhodou náhod“ celý večer venoval smerácky politik, ktorý prišiel sám. „Na plese som bola s mojím otcom a Robo Kaliňák, teda pán minister, sa tam nejak motal a keďže otec išiel niekam hanbu robiť k cimbalovke a s navretou žilou na čele tam spieval niečo s Elánom, tak som si našla iného parťáka,“ opísala neskôr udalosti Adela.

Budúci minister vnútra moderátorku vyzvŕtal na parkete. „Podľa novej politickej kultúry sa patrí, aby opozičný poslanec vytancoval dcéru koaličného poslanca,“ žartoval priamo na mieste Jozef Banáš a Kaliňák, ktorý sa s Banášovcami zdržal na bále až do štvrtej rána, ho neskôr doplnil: „Musím len konštatovať, že do opery som prišiel, ale aj odišiel bez partnerky.“

Neskôr Adela potvrdila, že s Kaliňákom sa ešte niekoľkokrát stretla. „Párkrát sme boli vonku spolu, áno, to je pravda. A bolo to príjemné, ale potom z toho nič viac nebolo.“

Neverník Bezdeda

Tomáš Bezdeda nebol až taký nevinný, ako sa predpokladalo. ARCHÍV

V roku 2005 zbalila moderátorka zajačika Tomáša Bezdedu. Mladý Žilinčan sa zjavil na kastingu SuperStar, ktorú Adela Banášová moderovala. On mal deväťnásť, ona dvadsaťštyri. „Ľudia navonok vyzerajú trochu inak, akí sú v skutočnosti, a Tomáš nebol jednoduchý. Možno bol detský, ale pre mňa bolo dôležité, že je to dobrý chalan. Mala som v ňom niečo také ľudské, normálne. A jednoduchosť, v zmysle nekomplikovanosť, má svoje výhody,“ povedala neskôr.

Ak by si teda niekto myslel, že vo vzťahu mala vtedy najpopulárnejšia moderátorka prevahu, opak bol pravda. „Veľmi veľa som sa naučil. Najmä ako by sa chlap mal správať k žene. Teraz to vidím úplne inak. Pozornosť, ako riešiť veci, ako reagovať na isté veci. Teraz už skrátka viem, čo žena vyžaduje. Ona jednoducho potrebuje pozornosť,“ sypal si po rozchode Tomáš popol na hlavu. V skutočnosti však trojročný vzťah rozbila údajná nevera, cez ktorú sa známa moderátorka nevedela preniesť.

Tomáš Bezdeda: Ich viacročný vzťah skončil celkom trápne. ARCHÍV

Ako sme sa v tom čase dozvedeli zo žilinského prostredia, spevák potúžený alkoholom si na istej párty až príliš porozumel s peknou blondínou. „Len sme sa rozprávali. A keby sa rozišli kvôli mne, bol by azda so mnou, nie?“ povedala nám vtedy tridsaťročná Gabika. „Ale keby sa rozišli kvôli mne, bolo by mi to naozaj ľúto. Bol by hlupák. Človek by sa nemal podceňovať, ale ja na Adelu nemám. Veď ona je úžasná.“

Tomáš neveru odmietal. „Nie, nie, nie... Tam boli iné veci. Možno sme si nerozumeli tak, ako by sme chceli. Ako sme sa rýchlo zamilovali, tak sa to aj rýchlo skončilo.“ Rok po rozchode sa však Adela preriekla v nevinnom rozhovore pre istý módny magazín. Už ťa niekedy niekto z tvojich frajerov podviedol - znela otázka, načo moderátorka reagovala: „Áno.“ A ako sa to dozvedela? „Povedal mi to na druhý deň. Povedala som - stane sa. A že ideme ďalej. Čakala som však, že bude trošku akoby chodiť štvornožky, v tom dobrom... A nechodil. Zdalo sa mi to celé hlúpe. Od nevery cez to, ako mi to povedal, po to, ako to spracoval ďalej.“

Hanba bývalého kukláča

Rasťo Brezovský: Moderátorke po pár mesiacoch prestal zdvíhať telefón. ARCHÍV

Na prelome rokov 2008 a 2009 randila Adela Banášová s Rasťom Brezovským z Trnavy. Pravdepodobne by však túto epizódu zo svojho života vymazala. Najprv ju svalnatý podnikateľ zviedol a potom mu došlo, že mu prekáža prílišná medializácia. Po pár mesiacoch jej údajne prestal zdvíhať telefón a odpovedať na esemesky. Potupa vyvrcholila na oslave jeho tridsiatky, kam moderátorku pozval, no viac sa venoval iným ženám.

Nekomplikovaný Modrovský

Peter Modrovský: Moderátorku ohúril svojou hravosťou. EMIL VAŠKO

Netreba sa čudovať, že v roku 2009 Adelu ohúril tanečník Peter Modrovský, ktorý nikdy nič nekomplikoval. „Ideme, on predo mnou v kabriolete, a vidím, že tam niečo pod tým volantom robí, a v zákrute na mňa zrazu vyletia konfety. Vybehne z reštaurácie a odtrhne mi tulipán. Alebo ma chytí a zatancuje si tam so mnou,“ opisovala začiatky ich vzťahu Adela Banášová. „Peťo je veľmi pozitívny človek. Vnímavý a empatický. Je veľmi dobrý, starostlivý, vtipný, iba možno trochu viac žúruje, než som zvyknutá. Nič mi nevyčíta, nehodnotí ma.“

Postupom času sa bujarý život, ktorému dával tanečník prednosť, ukázal ako veľký problém. Dvojica si dala po dvoch rokoch zbohom. „On sa rád zabával, neriešil to, či ide ona ráno do práce. Kým on spal, ona pracovala a naopak. Je z rozchodu smutná, ťažko sa z toho spamätáva,“ tvrdil zdroj. A hoci moderátorka smútila, že stratila dva roky života, o pár mesiacov sa k sebe vrátili. Päť rokov nato sa garde obrátilo - vlani dala kopačky Banášová Modrovskému. „Polepšil som sa, asi to bol problém,“ povedal nám tanečník, ktorý túto sobotu strávi síce na svadbe, ale svojho kamaráta.

