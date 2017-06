Chcela byť slovenskou miss. Jej sen zhatila vážna choroba

Vlani počas semifinálového sústredenia Miss Universe SR sa Simona za záhadných okolností stratila. Tento rok sa vrátila - a je vo finále.

Niečo na tej fotografii nesedelo. Na minuloročné sústredenie Miss Universe SR do Rajeckých Teplíc pricestovalo dvadsaťdva krások, no keď sme ich neskôr na spoločnej snímke rátali, nevychádzalo to.

Wanda Hrycová musí schudnúť. Nezmestí sa do vytúžených šiat

Je rozhodnuté: O titul Miss Universe SR 2017 sa pobije táto dvanástka. EMIL VAŠKO

Adeptiek na titul bolo o jednu menej. Špekulácie nemali konca-kraja. Vraj prísna šéfka súťaže Silvia Lakatošová jedno dievča tak uštvala, že sa zbalilo a náhle odišlo domov. „Bolo to presne naopak, to ja som mala tendenciu bojovať a nevzdávať sa. Ale pani Lakatošová ma presvedčila, že zdravie je prvoradé, že mi nič neujde. A keď sa dám do poriadku, môžem sa o rok vrátiť,“ hovorí Simona Pohančeniková (21). Tesne pred bránami finále to vzdala pre vážne zdravotné ťažkosti. A hoci sa do súťaže vrátila, každý deň užíva lieky, lieči sa u špecialistov a bojuje.

Boli sme na kastingoch Miss Universe SR: Zaplavili ich „obliny“

Čo sa vlastne stalo

Na tretí deň vlaňajšieho sústredenia plavovlasú Bratislavčanku začali obchádzať mdloby. Bola vystresovaná, nie však zo súťaže krásy. O pár dní maturovala a na knihy jej akosi nezostával čas. „Naplánovala som si, že sa budem učiť aj na sústredení, ale my sme naozaj makali. Do desiatej večer sme nacvičovali chôdzu, prejav, vystupovanie,“ spomína Simona na chvíle v Rajeckých Tepliciach.

Bývalá misska: Jej expriateľ sedí za mrežami, ona sa vrhla na meditácie

Náročný program jej neuľahčila ani diagnóza, ktorou trpí od detstva. „Liečim sa na srdce, mám vysoký tlak, ktorý je podmienený endokrinným ochorením. Pravidelne chodím ku kardiológovi a k endokrinológovi, snažíme sa mať to pod kontrolou,“ dodáva.

V detstve nosila masku, dnes tvár dcéry kráľa popu Michaela Jacksona zdobí titulku prestížneho magazínu

Svoju chorobu však už neberie ako príťaž. Je skrátka jej súčasťou. Napokon, v ničom ju výrazne neobmedzovala - hrávala tenis, volejbal, dievčenský futbal, basketbal, stále jazdí na koňoch. Vyskúšala toho veľa. „Venujem sa skoro všetkému, ale len rekreačne. Samozrejme, maratón behať nemôžem.“

Iný človek za tri mesiace

Simona prešla aj lekárskou prehliadkou, na ktorú riaditeľka Miss Silvia Lakatošová tento rok povinne poslala každú adeptku na finále. Rozhodla sa tak po tom, čo jedno z dievčat na sústredení odpadlo. „Bola vyčerpaná, možno sa dobre nevyspala, vonku svietilo slnko, bola to súhra okolností,“ uvažuje Simona, ktorá sa podobnej nepríjemnosti vyhla. A vraj nič lepšie ako to, že odstúpila, sa jej nemohlo stať.

FOTO VNÚTRI Celebritná lekárka: Po rozchode - a bez nohavičiek?

„Zmaturovala som. Za rok som veľmi veľa urobila, určite som si zlepšila kondičku a vyrástla aj psychicky. Hlavne viem, čo ma v Miss čaká a čo je podstatné. Babám, ktoré nepostúpili, môžem len odporučiť, aby to skúsili o rok.“ Príprava je vraj základ, preto nemožno nikoho predčasne hodnotiť.

Vlani: Sústredenie Miss Universe SR Simona, v krúžku, opustila predčasne. MATEJ KALINA

„Za tri mesiace, ktoré zostávajú do finále, sa môže veľa zmeniť. Každé dievča môže na sebe zapracovať tak, že v septembri bude z neho úplne iný človek,“ domnieva sa Simona, ktorá sa sústreďuje na chôdzu a formovanie postavy. „Nechodím do posilňovne, ale na hodiny, kde je dvanásť žien. Striedame pilates, latino a rôzne iné výborné cvičenia.“ Zatiaľ čo sa zhovárame, na stole má vyložené skriptá.

Súboj pŕs: Súťaž o nadupaný dekolt vyhrala bývalá smerácka poslankyňa

„Učím sa každú chvíľu, keď je to možné. Keď som doma oznámila, že chcem ísť na súťaž krásy, tatino povedal - jasné, ak to chceš, ja ťa podporím, ale musíš sa uistiť, že budeš stíhať učiť sa. Najdôležitejšie je štúdium. Mama sa ma spýtala, či niečo ako Miss potrebujem. Že sa zrazu bude o mne písať a budú ma hodnotiť kamaráti. Ale ja si myslím, že dnes sú súťaže krásy už niečo iné ako kedysi. Predtým posielali dievčatá na Miss modelingové agentúry, teraz veľmi veľa finalistiek skôr študuje. Sila médií sa dá využiť, aj keby som bola lekárka. Povedzme, že uvažujem o anestéziológii, kardiochirurgii alebo estetickej medicíne. Dá sa to už skĺbiť,“ verí Simona. Jej túžbou je vyštudovať medicínu, napriek tomu, že pochádza z právnickej rodiny.

„Z mojej triedy chcel ísť každý druhý na právo. Dnes je už skoro každý právnik, na trhu je ich veľa a potom nemajú uplatnenie,“ vysvetľuje dôvody.

Pikantný príbeh z najvyššej politiky: Odsúdená misska našla útočisko u člena parlamentu

Malá slečna: Ako dieťa o súťažiach Miss nesnívala, musela sa vyrovnávať s tvrdšou realitou. Archív S.P

Nespoznala Amenovú

Na prvý pohľad Simona pôsobí ako modelka, ktorá sa práve vrátila do zámoria, kde pózovala pre nejakú známu značku. Takáto kariéra ju obišla. „V modelingu sa dá presadiť do dvadsaťjeden rokov a ja som to premeškala. Ono by to bolo aj tak náročné. Meriam len 174 centimetrov, na veľké móla vyžadujú viac. Takže by som mohla robiť len komerčný modeling.“ Teraz sa však prebojovala do finále Miss Universe SR, hoci o tom nikdy nesnívala. „Priznám sa, že som súťaže krásy ani nesledovala. Keď som na kastingoch zbadala Jeanette Borhyovú alebo Aničku Amenovú, pomyslela som si - aké krásne ženy! Vôbec som netušila, že Miss kedysi vyhrali,“ usmeje sa nezadaná Bratislavčanka.

Priateľ známej missky je na roztrhanie: Za noc mu muži núkajú stovky eur!

Partnera počas príprav na Miss nehľadá. Voči sponzorom, ktorí si chcú chytiť ďalší úlovok do zbierky, je vraj imúnna. „Hlavne ženám sa takíto muži vôbec neoplatia. Dievčatá sú naivné, niektoré sa vykašlú na všetko ostatné a potom príde nový ročník, nové missky, ktoré ich vytlačia. Podľa mňa by sa dnes žena mala sústrediť na vzdelanie a na to, aby sa o seba vedela postarať sama. Keby mala dieťa, aby ho vedela uživiť aj bez manžela, ak by sa náhodou rozviedli. Mala by myslieť na zadné dvierka. Pre mňa je Miss skôr šanca spoznať nových ľudí, získať skúsenosti a zážitky.“