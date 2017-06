Čo robí slovenský europoslanec v Bruseli? Píše divadelné hry

Keď sa spomenie meno Pál Csáky, niekomu sa vybaví Strana maďarskej koalície (SMK). Inému skrsne v hlave myšlienka o dlhej kariére v Národnej rade.

Tým politicky podkutejším sa vybaví možno aj najvyššia funkcia, ktorú Csáky dosiahol - bol podpredseda vlády v oboch vládach Mikuláša Dzurindu.

Scenárista

Dnes je SMK mimo parlamentu, a to už od roku 2010. A predsa sa jej pred tromi rokmi podaril jeden volebný úspech. V roku 2014 sa do Európskeho parlamentu prebojoval jeden jej kandidát. Áno, pre tých, ktorí by nevedeli, Pál Csáky je aktuálne europoslancom. V slovenských médiách nenájdete veľa jeho vyjadrení o záležitostiach, ktoré sa týkajú Európskej únie. Na druhej strane, europoslanec Csáky o svojich aktivitách horlivo informuje na sociálnej sieti. Vo veľkej väčšine príspevkov po maďarsky.

Popri konferenciách, diskusiách, náboroch mladých praktikantiek, stážistov a iných povinnostiach v Bruseli sa venuje ešte niečomu. Csáky šliape na päty smeráckemu ministrovi kultúry Markovi Maďaričovi. Teda aspoň v jednej veci - napísal divadelné hry.

Pál Csáky (vľavo): Europoslanec začal písať divadelné hry. Facebook

O normalizácii

Na bruselskú premiéru jednej z nich si odskočil minulý týždeň. „Názov po maďarsky je Virágeső, teda Dážď kvetov. Hovorí o osude herca maďarskej národnosti na Slovensku v čase normalizácie koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Hrá v nej profesionál z Jókaiho divadla v Komárne Mátyás Dráfi,“ hrdo hovorí Csáky.

Dodáva, že takto sa mu podarilo „doniesť“ kultúru slovenských Maďarov do Bruselu už druhýkrát. Pred pár rokmi do hlavného mesta Európskej únie (EÚ) pozvali aj inú hru, ktorú napísal Csáky - Viera a vernosť. Csáky vraví, že čas venovať sa divadelným scenárom má cez víkendy. S týmto hoby začal po roku 2010, teda v časoch, keď SMK skončila pred bránami parlamentu.

Pozvánka: Svieti na nej meno europoslanca. Facebook

Honorár? Neberiem

Úspešnejší scenárista ako politik? Csáky si nechce vybrať. „Chcel by som trochu ukázať, že nie každý politik je hlúpy a nevie napísať a povedať tri vety správnou slovenčinou či maďarčinou. Takáto komunikácia je potrebná,“ vysvetľuje. Honorár vraj neberie. „Vždy podpíšem reverz, že neberiem. Nech to použijú ďalej v divadle, vo vydavateľstve, v kultúre,“ povedal.

Na bruselskej premiére Dažďa kvetov 7. júna v maďarskom kultúrnom inštitúte mal predslov veľvyslanec Maďarska. Csáky tvrdí, že minule zas na podobnej akcii rečnil slovenský veľvyslanec v Bruseli.

Pál Csáky: Europoslanec začal písať divadelné hry. TASR

Maďariča nevidel

Hru slovenského ministra kultúry Marka Maďariča Dámy bez kamélie, ktorú v roku 2015 uviedlo SND, Csáky nevidel. „Nechcem teraz robiť paralelu medzi Maďaričom a Válkom, ale Miroslav Válek bol tiež politik, minister a písal aj dobré básne,“ reagoval na otázky o miešaní politiky a umenia.

„To, že je človek politik, neznamená, že musí ostať v klietke. Máme veľa roboty, to je pravda, ale, na druhej strane, Európsky parlament nemá také právomoci, aké by boli potrebné. Znamená to, že na písanie mám voľné kapacity,“ usúdil.

Budú ďalšie

„Tento rok vydávam knihu Hlas zo strednej Európy o dilemách, ktorým čelíme v strednej Európe,“ vraví Csáky, aby sme si nemysleli, že v témach EÚ nie je doma a venuje sa viac umeniu ako svojej práci zástupcu ľudí v kolose inštitúcií Bruselu.

Jedna kniha, ktorej je slovenský europoslanec autorom, je zborník divadelných hier. „Prvá je o zmene režimu, ako niektorí prevracali kabáty. Ďalšia o osude mojej matky. Tiež je tam veselohra o komunizme, tá sa bude možno prezentovať v novembri. Pripravujeme sa totiž na dosť smutné sté výročie ruskej revolúcie,“ opisuje Pál Csáky. Spolu ich tam dostal šesť, takže europoslanec verí, že pár z jeho hier sa ešte na javisko podarí dostať. Veď čas na to má. Mandát sa mu končí v roku 2019.