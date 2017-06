Ďalšia svadba! Známa moderátorka si berie bývalého zaťa veľkopodnikateľa Majského

Moderátorka Monika Bruteničová prežila najprv neštandardné zásnuby v Thajsku, teraz plánuje preniesť svoju svadbu z Lamača na Azúrové pobrežie.

Na obrazovke sa drobná plavovláska prihovára divákom v Krimi novinách. Na prste jej už istý čas žiari krúžok s lesklým kamienkom, ktorý nápadne pripomína snubný prsteň. Preto nás zaujímalo, či ide o obyčajný módny doplnok, alebo sa Monika Bruteničová (38) po štvorročnom vzťahu zasnúbila. A veru, jej prsteň má význam!

Žiadosť o ruku ju zaskočila na začiatku roka. „Stalo sa to v korunách stromov v Thajsku. Takmer pravidelne tam trávime prvý mesiac v roku, je to priateľova obľúbená destinácia. Asi aj preto sa rozhodol zažiť tento moment práve tam. Boli sme na romantickej večeri v netradičnej reštaurácii, kde môj partner rezervoval zaujímavo situovaný stôl na vrchole veľmi starého stromu s nádherným výhľadom. Spoločnosť nám robil, samozrejme, náš dvojročný syn,“ pousmiala sa moderátorka, ktorej svadobné zvony zazvonia o pár týždňov.

Exotické zásnuby: Martin Šebo požiadal Moniku o ruku v Thajsku. Prizeral sa aj ich dvojročný syn Filip. Archív

Nový život

Thajské zásnuby si Monika Bruteničová aj po pol roku pamätá, ako keby boli včera, keďže boli viac úsmevné ako vážne. „Pred blížiacim sa aktom som práve karhala Filipka, lebo bol neposedný, a do toho sa mi Martin začal vyznávať. Neborák, bol celý nervózny! Asi to tak v živote je, že si tie slová človek ani nepamätá. Martin bol síce pripravený, no nervozita bola väčšia. Ja som mu nepomohla, keďže som na pol ucha počúvala jeho a na pol Filipa. Keď však zodvihol batoh, v ktorom bežne nosím detské plienky, vytiahol z neho škatuľku a pokľakol, pochopila som, čo sa deje. Bola to pre mňa romantická a rozhodne pamätná chvíľa.“

Moderátorka svadobný deň prežije prvýkrát. Aj keď už má partnera a s ním potomka, po svadbe túžila. Jej nastávajúci Martin Šebo si manželský život už raz vyskúšal - s Evou Majskou, s ktorou má syna Alexa. Z predchádzajúceho vzťahu má ešte syna Adama. Na manželstvo očividne ani po rozvode s dcérou podnikateľa Jozefa Majského nezanevrel, lebo vzťah s moderátorkou sa rozhodol spečatiť na prahu päťdesiatky. O svadbe sa dvojica rozprávala už viackrát, napriek tomu bol vraj moment prekvapenia pre Moniku silný. „Určite som to nečakala. Bolo by únavné, aby žena stále striehla, kedy sa to môže stať.“

Šaty neprežíva

Moderátorka si na svoj veľký deň nedáva šiť šaty. Rozhodla sa pre požičovňu. „Výber svadobných šiat bol pomerne rýchla záležitosť. Mala som jasnú predstavu, ale, pochopiteľne, ako typická žena som si nakoniec vybrala úplne iné, než boli v pláne. Vyskúšala som troje šiat a keď som si obliekla tie posledné, bolo nám s kamarátkou jasné, že to sú tie pravé! Takže pôvodná košeľa s obrovskou sukňou sa zmenila na jednoduché, úzke dlhé šaty, ktoré sú skôr vhodné pre matku v mojom veku,“ hovorí so smiechom.

Pred svadbou čaká moderátorku ešte rozlúčka so slobodou. „S priateľmi sa chystáme podľa mňa do najlepšieho klubu s najlepšou hudbou a dídžejmi na Slovensku! Odkedy som matkou, veľa priestoru na zábavu nemám, tak si ju idem dopriať,“ vraví. Jej nastávajúci Martin Šebo vraj predsobášnu žúrku organizovať nebude. „Neplánuje ju, keďže o posedenia s kamarátmi nemá núdzu, ale ktovie, možno v poslednej chvíli niečo vymyslí.“

Šaty má vybraté: Moderátorka je na svadobný deň pripravená. Čaká ju už len rozlúčka so slobodou. Archív

Pri mori

Dvojica zvažovala niekoľko možností, ako svoju svadbu zorganizovať. Nakoniec zvolili malý obrad a žúr v zahraničí. „Nápadov bolo niekoľko, ale nakoniec sme sa rozhodli pre malú a neformálnu svadbu. Vždy som túžila po obrade v lamačskom kostole a som rada, že sme sa na tom zhodli. Lamač je pre mňa spomienkou na detstvo a tiež na dedka, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami. Pán farár Sucháň, ktorý nás bude sobášiť, ma pozná ešte z čias, keď som čítavala na omši. Osobne to vnímam veľmi emotívne.“

Dvojica a hŕstka hostí hneď po obrade sadnú do áut a poberú sa na letisko - smer Azúrové pobrežie. „Odlietame do južného Francúzska spolu s rodinou a blízkymi priateľmi, kde budeme mať svadobnú večeru. Verím, že pri dobrom jedle a ružovom víne z nás opadne všetok stres a prežijeme príjemný čas s ľuďmi na mieste, ktoré máme obaja radi.“