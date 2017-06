Dva jeho filmy nominovali na Oscara, kolená sa mu roztriasli až v Trenčianskych Tepliciach

Hviezda z Česka najskôr vyzerala, že má všetko na háku.

Atmosféra sa presťahovať nedá. Päťdesiat filmov mladých tvorcov na piatich plátnach, workshopy a diskusie, srdce podujatia v Kursalone, ale aj preplnený kúpeľný park so sprievodným programom či nočný život na známom, zrekonštruovanom kúpalisku Žaba. Taký bol 2. ročník medzinárodného filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa po novom volá Park Film Fest. „Keď nejaký festival zostarne, buď zanikne, alebo s ním treba niečo urobiť. Omladený organizačný tím, ktorý začal robiť festival pre mladých ľudí, je jeho veľká perspektíva,“ povedal otvorene herec Ľubo Roman.

Rovnaká sláva po novom

Bez ohľadu na to, aké meno dnes festival v Trenčianskych Tepliciach nesie, pred Mostom slávy sa tlačili návštevníci ako po iné roky. „Toto v Košiciach určite nezažili, čo je tu,“ započuli sme v sobotu večer, keď si Meky Žbirka pripevnil tabuľku Umelcova misia hneď vedľa amerického oscarového herca a predstaviteľa filmového Gándhího Bena Kingsleyho. „Muzikál Neberte nám princeznú dávajú v televízii každý rok, takže nemám výčitky svedomia. Navyše, ten film nebol pre mňa ťažký, lebo moju rolu hrali dvaja - ja a môj sveter. Veru neviem, či bol nejaký záber bez neho,“ vtipkoval ako vždy umelec, ktorý obohatil českú a slovenskú kinematografiu svojou hudbou.

Ocenená Táňa Pauhofová. Foto: EMIL VAŠKO, MICHAL ŠEBEŇA

Hneď druhý deň získala ocenenie Umelcova misia 33-ročná Táňa Pauhofová, historicky najmladšia umelkyňa z filmovej brandže, ktorej meno vďaka tridsiatim piatim celovečerným filmom dnes svieti na Moste slávy. „Začínala som ako sedemročná, takže byť policajtom, už som v penzii,“ žartovala po tom, ako dobehla na tlačovú konferenciu. „Veľmi sa ospravedlňujem, že ste museli na mňa čakať. Využila som príležitosť a pozrela som si dokument o úžasnej žene Soničke Červenej, vrelo odporúčam,“ vysvetľovala.

Z kina do kina lietala už od piatka, no v sobotu sa musela presunúť na divadelný festival v Martine, kde hrala. Nestihla preto galaprogram, kde oceňovali víťazov. Do Kursalonu to však pritiahlo mnohých.

Komu bolo smutno

Medzi prvými vstúpil na červený koberec generálny riaditeľ Markízy Mathias Settele s priateľkou Gerdou. Zuzana Mauréry prichádzala ako porotkyňa jednej zo súťažných sekcií. „Neskúmam, neanalyzujem. Film pozerám ako obyčajný divák, kameru napríklad vnímam len vtedy, keď mi prekáža. Musím však povedať, že oveľa radšej ocenenia odovzdávam, ako prijímam,“ priznala nám herečka po tom, čo za posledné obdobie zbierala cenu za cenou za výkon vo filme Učiteľka.

Asi najväčší potlesk pred Kursalonom si rovnako ako vlani vyslúžil herec Ľubo Roman. „Lebo som pekný,“ smial sa. Hoci pred pár týždňami ovdovel, pozvanie do Trenčianskych Teplíc neodmietol. „Moja žena sem chodila dvakrát ročne. Toto bolo jej obľúbené miesto asi desať rokov. Jazdila do kúpeľov buď sama, alebo s kamarátkami, lebo ja som na to nemal čas. A teraz, keď som prišiel do jej obľúbeného hotela, kde ju poznali všetci lekári aj čašníci, každý za mnou chodil a pýtal sa na ňu. Bolo to smutné. Aj keď som zostal sám, mám takú rodinu, že jej môžem len ďakovať. Za všetko, čo moja manželka okolo mňa vytvorila,“ priznal herec so slzami v očiach.

Mekymu Žbirkovi pomáhala na Moste slávy Ľubo Roman. Foto: EMIL VAŠKO, MICHAL ŠEBEŇA

Väčšinu času vďaka tomu rozdával úsmevy. „Tých, ktorí odovzdávajú ceny, aj tých, ktorí ich dostávajú, som učil. Táničku Pauhofovú poznám ako dieťa, ktoré so mnou účinkovalo v rozhlasovej dramatickej družine.“

Utečie pred Babišom?

Súčasný minister kultúry Marek Maďarič, ktorého rezort vzal záštitu nad podujatím, sa pre chorobu ospravedlnil. Na pódiu si na neho s láskou spome- nula filmová režisérka a dokumentaristka Zuzana Piussi, keď si prevzala ocenenie Za kamerou. „To sú tie životné paradoxy. Človek urobí filmy od Fica do Fica alebo Nemoc tretej moci, presťahuje sa do Česka a potom doma na Slovensku dostane cenu pod záštitou ministra kultúry Marka Maďariča. Život je plný prekvapení,“ povedala nám Zuzana, ktorá už niekoľko rokov žije v Prahe.

Cenu Za kamerou získala Zuzana Piussi, ktorá sa už pred rokmi odsťahovala do Prahy. Foto: EMIL VAŠKO, MICHAL ŠEBEŇA

V českej metropole podľa vlastných slov získala nadhľad. „Nad dianím doma a nad hystériou, ktorá u nás panuje. Naposledy ma napríklad pobavila voľba riaditeľa RTVS,

ako to všetci emotívne znášali, hoci všetci dopredu vedeli, ako sa to skončí,“ dodala Piussi. Na festivale uvádzala svoju novinku, dokument Selský rozum, o Andrejovi Babišovi. „Keď vyhrá voľby, a vyzerá to, že áno, a navyše bude premiér, pýtam sa, kam sa presťahujem,“ zamýšľala sa nahlas.

Česká hviezda sa vyparila

Zatiaľ čo iní sedeli v gala za krásne vyzdobenými stolmi, Ondřej Trojan ešte popíjal pivo. Foto: EMIL VAŠKO, MICHAL ŠEBEŇA

Ležérne poňal filmový festival český režisér a producent Ondřej Trojan. Ten v čase, keď iní sedeli v gala, v očakávaní slávnostného večera, popíjal vonku pivo. Na červený koberec sa tvorca, ktorého dva filmy nominovali na Oscara, pobral až na poslednú chvíľu - s cigaretou v ruke. No keď ho na scénu uviedli dokrútkou, v ktorej ho približovali kolegovia z brandže, ledva vystúpil na pódium. „Roztriasli sa mi kolená,“ priznal očividne dojatý a v očiach sa mu leskli slzy. S ocenením Za kamerou vzápätí utekal do auta, do ktorého mu festivalový štáb pripravil vankúš a deku. Ponáhľal sa do Prahy, kde už o piatej ráno nakrúcal svoj nový film.