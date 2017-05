Jej muž zabil jej muža: Teraz sa stretli zoči-voči

V starej kauze popravy muža v prítomnosti detí sa konečne objavil kúsok ľudskosti.

Pani Kubašiaková, chcela by som sa vám ospravedlniť. Mrzí ma, čo sa stalo, - ozvalo sa na chodbe súdu. Mária Kubašiaková, dnes Sihelská, zarazene zastala a odmerane pozerala na bývalú manželku vraha Petluša. Ospravedlnenie po desiatich rokoch od brutálneho zločinu nečakala a nebola si ani istá, čo si má o ňom myslieť.

No blondínka stojaca pred ňou bola úplne iná žena ako tá vzpurná Patrícia z roku 2006. Hlas sa jej chvel, oči sa leskli slzami. „Mám pocit, že sa tak nedobre na mňa pozeráte. Ale ja vám to nezazlievam,“ pokračovala a bolo jej jedno, že táto nečakaná scéna v budove súdu pritiahla pozornosť všetkých dookola.

„Trochu sa to dosra...“

Obyčajne kritizujeme vlečúce sa kauzy, ktorých koniec je aj po dlhých rokoch v nedohľadne. Prípad vraždy Jána Kubašiaka je vzácnou výnimkou, keď plynutie času hrá proti páchateľom. Najdôležitejší dôkaz proti objednávateľovi prepadu v rodinnom dome Kubašiakovcov s jeho výslovnou požiadavkou vykonať ho nie potajme, ale za prítomnosti domácich, sa ‚podarilo’ zabezpečiť takmer na konci procesu.

Vtedy, keď už nikto neveril, že pravda môže vyjsť najavo. Len Kubašiakova vdova vždy, aj pri tých najkontroverznejších rozhodnutiach súdov či chybách polície, prejavovala absurdný optimizmus, nezlomnú vieru, že spravodlivosť nakoniec bude naplnená. Vravela: „Na všetkých, ktorí v tom mali prsty, dôjde. Uvidíte!“ Po desiatich rokoch ochotne prišla na súd vypovedať ako svedkyňa aj exmanželka Róberta Petluša odsúdeného na dvadsaťpäť rokov za vraždu Jána Kubašiaka. V novembri 2006 strelil zviazanému a do krvi zmlátenému mužovi pištoľou do hlavy.

Hneď po tejto poprave Petluš ušiel a spolu s komplicom Rozsíkom sa tri dni skrýval na rôznych miestach Slovenska. Šesťsto po zuby ozbrojených policajtov so psami i s technikou prehľadávalo okolie železničných tratí, cesty i okolité hory, jedného z nich unikajúci zločinci tiež postrelili. Počas rozsiahleho záťahu sa podarilo zachytiť zásielku s oblečením, s peniazmi i som zbraňou určenou mužom na úteku. Našli v nej aj list Róbertovi Petlušovi od jeho manželky Patrície. Písala v ňom: „Stále ťa milujem a vždy budem. Trochu sa to dosra..., ale bude dobre. Zišlo by sa pouvažovať nad Vietnamom. Pre mňa ste hrdinovia...“

Iný humor

Práve pre spomínaný list som sa s Patríciou stretla, ešte kým boli udalosti čerstvé. Chcela som pochopiť, čo sa odohráva v hlave ženy, ktorá vrahov nazve hrdinami. Je azda zaslepená láskou k svojmu mužovi? Alebo je, naopak, úplne bezcitná? Či iba hlúpa? Na dohodnuté miesto prišla sebavedomá, atraktívna tridsiatnička, ktorej šlo iba o jediné - aby odvrátila podozrenia, že vrahom pomáhala pri úteku. Lebo aj jej hrozilo väzenie.

„Manžel v ten deň odišiel niečo vybavovať, nepýtala som sa čo. Keď sa nevracal, mala som o neho strach, lebo nikdy predtým sa nestalo, že by neprišiel v noci domov. Ráno som mu zatelefonovala, ale mobil mal vypnutý... Neskôr som si všimla, že policajti ma sledujú, a dala som si to dokopy s Kubašiakovou vraždou.“

Spomienka na nevídane rozsiahlu pátraciu akciu po unikajúcich vrahoch vyvolávala u Patrície smiech. „Keby ste sledovali v novinách, ako šesťsto policajtov chytá dvoch mužov - pričom jeden z nich je váš vlastný manžel - a nevedia ich dostať, vám by sa to nezdalo smiešne?“ pýtala sa ma a keď som len vyjavene pozerala, či si táto žena, preboha, uvedomuje, čo vraví, snažila sa mi pointu vtipu ozrejmiť jasnejšie. „Ale chytá ich šesťsto mužov. Šesťsto policajtov! Nerozumiete?“

S biľagom

Kubašiakovu smrť Patrícia veľmi neriešila. Jediné, čo jej nedávalo zmysel, bolo hnusné zaobchádzanie s dvomi deťmi počas lúpeže. Jedným z nich bola osemročná Kubašiakova dcéra. Patrícia nad tým krútila hlavou. „Každý, kto pozná môjho muža, vie, že on je na deti veľmi háklivý, miluje ich a nikto si nevie predstaviť, že by bol schopný takých vecí, ako sa vraj udiali u Kubašiakovcov. Ani ja tomu nemôžem uveriť... iba ak boli pod silným tlakom.“

Väčšinu nášho rozhovoru hovorila Patrícia o vlastných problémoch. „Dosť veľký smútok zažívam aj ja, keďže som tiež prišla o muža. Nie je mŕtvy, ale celý život bude za mrežami. Čo budem mať z neho ja a naše dieťa? Nič. Na nášho syna ukazujú prstom a navždy mu budú pripomínať, že je synom vraha. Myslíte, že ja to mám ľahké?! Všetci na mňa čumia, akoby som mala na čele napísané, že ja som zabila Kubašiaka. Ostala som sama a musím zarábať na účty, na škôlku, na bývanie. My nie sme finančne zabezpečení ako Kubašiakovci.“

Ako čas poľudšťuje svet

Dnes Patrícia meno Petlušová nenosí. Rozviedla sa už dávno a zároveň si zmenila priezvisko. „Pochopila som, že medzi nami to bolo inak, ako to hral, že mu nemôžem veriť ani jedno slovo. Som rada, že mám syna, ale nie, že ho mám práve s týmto mužom,“ povedala mi teraz na súde o Róbertovi Petlušovi, ale najprv sa na mňa skúmavo pozerala. „A vy ste kto?“ Musela som sa znovu predstaviť, lebo ona sa na mňa nepamätala.

A nepamätá si ani niektoré iné veci. „V roku 2012 som mala závažnú operáciu nádoru v hlave. Jedenásť mesiacov som bola ochrnutá,“ vysvetlila, že posledné roky sa s ňou osud kruto pohral a, ako sa zdá, aj ju poriadne zmenil. O svojom exmanželovi počas výpovede nehovorila ako o hrdinovi, ale ako o „pánovi Petlušovi“. Sudca preto upozornil, že treba zaprotokolovať, v akom vzťahu vlastne je svedkyňa k spomínanému „pánovi“.

Patríciino ospravedlnenie matke troch detí, ktorým jej exmanžel zavraždil otca, vyznievalo úprimne. Aj keď prišlo po desiatich rokoch. Mária Kubašiaková-Sihelská síce len mlčky počúvala, s rozcitlivenou Patríciou hovoril len jej terajší manžel, ale svet sa aspoň na chvíľu zdal aspoň o kúsok ľudskejší.