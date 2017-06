Ľuboša Kostelného vraj napadol jeho známy, zasahovali policajti aj záchranka

Toľké roky sa prezliekal za nadporučíka Boborovského a strážcovia zákona teraz pomáhali jemu. Herec Ľuboš Kostelný (35) na vlastnej koži zažíva svoj malý privátny sitkom.

Čo sa práce týka, často nestíha ani spať - lieta z roly do roly v divadle, televízii aj vo filme, navyše svoje skúsenosti odovzdáva talentom ako pedagóg. V súkromí sa však na ryšavého umelca valí jedna katastrofa za druhou. Postavil sa Sociálnej poisťovni, ktorá od neho vymáha deväťtisíc eur, na mušku si ho už vzal exekútor a najnovšie sa v pravom hollywoodskom štýle zaplietol do incidentu.

Bol to emočný záchvat

Koncom mája sa pred bratislavskou bytovkou, v ktorej Ľuboš Kostelný už päť rokov žije, odohrala čudesná scéna. Bol piatok neskoro večer. Vonku postával známy herec s mladým mužom. Z kontextu debaty vyplývalo, že sa nevidia prvýkrát v živote. Ale nadšení tým nie sú. Podľa svedkov sa strhla pikantná hádka. „Kričali po sebe, vyčítali si to, čo sa v slušnej spoločnosti nahlas nehovorí. Vyvrcholilo to príchodom polície, bola tam aj záchranka,“ dozvedeli sme sa od náhodných svedkov, ktorým sa „pouličné divadelné predstavenie“, a ešte zadarmo, celkom páčilo. Ťažko uveriť len tomu, že ho predvádzal známy herec Slovenského národného divadla, v brandži vnímaný ako milý, nekonfliktný a mimoriadne rozhľadený kolega.

Koncom mája v noci: Tu sa odohral incident, ktorého účastníkom sa stal aj Ľuboš Kostelný. EMIL VAŠKO

Ako nám spresnil krajský policajný hovorca Michal Szeiff, dôvody teátra, ktoré sa rozpútalo u Kostelného, vôbec neboli úsmevné. Policajná hliadka prišla na miesto s cieľom zabrániť bitke. „Oznamovateľa skutku vraj napadla iná osoba s fľašou v ruke,“ vysvetlil nám policajný hovorca, čo sa na okraji Petržalky udialo. Muži zákona síce zistili, že „na mieste neprišlo ku škode na majetku ani k ublíženiu na zdraví“, napriek tomu situácia vyzerala vážne. Pri pohľade na mladšieho z mužov sa radšej obrátili na lekárov. „Na miesto na žiadosť hliadky vyslali rýchlu zdravotnú pomoc - z dôvodu podozrenia na akútnu psychózu jedného z účastníkov na mieste,“ dodal Michal Szeiff.

Smer psychiatria

Do nemocnice sanitka neodviezla Ľuboša Kostelného, ale jeho známeho. „Dvadsaťtriročného muža so stresovou reakciou previezli záchranári po prvotnom ošetrení do Univerzitnej nemocnice na Antolskej ulici,“ potvrdil nám hovorca záchranárov Boris Chmel.

Ródeo v súkromí: Ľuboš Kostelný sa nenudí ani vtedy, keď nepracuje. Emil Vaško

Napokon, udalosti nám rovnako opísal aj samotný herec. „Záchranka zasahovala nie kvôli mne, ale kvôli človeku, ktorého odviezli na psychiatriu, keďže takú pomoc potreboval. O nič viac nešlo,“ reagoval Kostelný po tom, čo sme sa s ním niekoľko dní nevedeli spojiť. Už to vyzeralo, že je nezvestný - mal vypnutý mobil a keď si ho zapol, nedalo sa mu dovolať. „Mne nič nebolo, ani nie je,“ uistil nás nakoniec, že je v poriadku. Aké väzby ho spájajú s nešťastníkom, s ktorým si nevedel poradiť, sme sa nedozvedeli. „Bol to asi nejaký nový známy. Predtým sme ich spolu nevideli,“ dopočuli sme sa z hercovho okolia.

Problém s bytom

Isté je len to, že Ľubošovi sa v poslednom období lepí smola na päty. Už v minulosti ho v nočných hodinách napadli neznámi útočníci. „Bola to náhoda. Pripití starší pubertiaci si asi potrebovali niečo dokázať, ale nešlo o niečo, čo by sa malo riešiť,“ reagoval aj vtedy pokojne. To ešte netušil, že oveľa väčšia kalvária ho čaká s bytom, ktorý v Petržalke vlastní od roku 2012. Odvlani je naň uvalená exekúcia v prospech Sociálnej poisťovne.

Tej rozlietaný umelec dlhuje vyše 8 900 eur. A hoci to nie je suma, ktorá by herca jeho formátu existenčne zlikvidovala, rozhodol sa brániť. Koncom roka tvrdil, že k podlžnosti prišlo chybou účtovníckej firmy, ktorá mu zle vyplnila daňové priznanie. „Rieši sa to. Už sa to iba doriešuje, je to už skoro vyriešené,“ opakoval. Kostelného meno však doteraz zo zoznamu hanby nezmizlo. Nezbavil sa ani poznámky o začatí exekúcie, ktorá svieti pri jeho nehnuteľnosti na katastrálnom portáli.

Zavaril si: Stačí zlý výber účtovníka a zrazu hrozí, že prídete o strechu nad hlavou. Plus 7 dní

Zarába

Všetky mince však majú dve strany. Aj keď v súkromí to s Ľubošom Kostelným nevyzerá vždy ružovo, z profesijnej stránky je to iný príbeh. Väčšina iných hercov mu v dobrom závidí nesporný talent. A keďže nedokáže povedať nie, nezastaví sa.

Len za posledné mesiace sme ho videli v kinohite Všetko alebo nič, ako mafiána v krimisérii Za sklom a v hlavnej úlohe seriálu Prázdniny, ktorého druhá séria sa práve pripravuje. Nehovoriac o tom, že Ľuboš Kostelný má momentálne v repertoári dvanásť predstavení v Slovenskom národnom divadle a ako stály pedagóg vyučuje budúcich hercov na Vysokej škole múzických umení. Aby toho nebolo málo, znova si zahrá v projekte Letné shakespearovské slávnosti. Koncom júla sa na Bratislavskom hrade prevtelí do postavy Jaga v inscenácii Othello. „Áno, berie veľa práce. Ale prečo by nemal? On je naozaj výborný herec,“ tvrdia o vorkoholikovi jeho kolegovia.

Ide mu karta: So všetkou úctou k ostatným hercom, Ľuboš ich v kinohite Všetko alebo nič valcoval. Na snímke s Táňou Pauhofovou a Klárou Issovou. ARCHÍV

A tomu zodpovedajú Kostelného príjmy. V skutočnosti sú jedny z vyšších v brandži. S odovzdaním daňového priznania za rok 2016 vyťažený herec mešká, predvlani sa však podľa zverejnenej účtovnej uzávierky nemohol sťažovať. Jeho eseročka sa pochválila ročným obratom asi 125-tisíc eur. Po odpočítaní nákladov a zdanení išlo o čistý zisk 65-tisíc eur.

No keď sa Ľuboša Kostelného spýtate, kedy bol v živote najšťastnejší na svete, na peniaze vôbec nemyslí. „Keď som svojich študentov v prvom ročníku na semestrálnych skúškach videl hrať,“ povedal v jednom z posledných rozhovorov. „Vtedy každý z nich ukázal, že na to má. Dojalo ma to tak, že som si od šťastia poplakal. Ale to zase nie je u mňa nič výnimočné, revem stále,“ dodal pobavene.

Veľa pracuje, a tak prichádza o priateľov

Pracovná vyťaženosť si vyberá svoju daň. Vlani v lete Ľuboš Kostelný skolaboval priamo na nakrúcaní. Každý deň pendloval medzi Bratislavou a Myjavou, kde nakrúcal seriál Prázdniny. Denne spával tri hodiny. A keď sa jedného rána necítil najlepšie a vracal, len zaťal zuby. Produkcia nakoniec privolala na pľac záchranku, ktorá hercovi ihneď podala infúziu.

Nevydržal to: Počas nakrúcania seriálu Prázdniny s Tomášom Matonohom, Markom Igondom a detskými hercami. Matej Jankovič

„Preháňam to, viem. Naozaj veľa pracujem a nič si potom neužijem. Musím si život lepšie zorganizovať,“ uznal herec, ktorý pre pracovnú vyťaženosť trpel aj sociálne. Lebo keď mal výnimočne voľno, zistil, že vlastne už nemá koho zavolať von. Na druhej strane občas nemá problém vypnúť mobilný telefón a byť „iba sám so sebou“. „Niekedy sa takto odpájam na deň-dva a neviete si predstaviť, akú paniku to vyvolá. Aké scenáre sa ľuďom odohrávajú v hlavách, keď vás nevedia zastihnúť,“ povedal raz.