Najotrasnejšie letné oblečenie? TOTO si nikdy neoblečte! varuje módny expert

„Všetky chcú byť štíhle a vysoké a ja im radím jednu zaručenú vec,“ prezradil Fero MIkloško, čo odporúča svojim klientkám a tiež to, čo v lete na ženách nenávidí.

Ako sám povedal, všetky jeho klientky túžia po šatách, v ktorých budú vyzerať božsky. Na počkanie chcú mať skryté všetky nedostatky a predĺžiť si líniu. „To je moja práca - na prvej skúške sú šaty neforemné a ja som ako sochár. Otesávam ich na tú ktorú postavu, až kým nie je v nich žena krásna, štíhla a vysoká. To je to, čo my robíme. Tie zázraky na počkanie,“ zhrnul Mikloško.

Kreatívny: Šaty na klientke prispôsobuje za chodu. Michal Šebeňa

V lete bez tukov

Ak sa mu klientky ponosujú, že túžia schudnúť, má pre nich len jedno odporúčanie: „Najprv na týždeň k plastickému chirurgovi a keď má žena už aké také proporcie, potom treba prísť za mnou a veľmi veľa zaplatiť, aby to vyzeralo dokonalo,“ hovorí so smiechom a jemnou iróniou návrhár.

Aj v ďalších komentároch je rozhodný. Na škaredo oblečené Slovensky sa na ulici nepozerá: „Nechcem si kaziť deň s dámami, ktoré sú oblečené neadekvátne svojej postave, veku a podobne. Samozrejme, česť výnimkám.“

Do Varov: Wande Hrycovej šil šaty na filmový festival. Michal Šebeňa

Neakceptovateľné

A čo mu v lete na ženách najviac prekáža? „Legíny a tielka bez podprsenky sú podľa mňa neprípustné,“ vraví módny expert.

Svojim klientkám by to hneď zatrhol. Dokonca im nemá problém prikázať, aby si pod šaty navliekli nepohodlné sťahujúce korzety. Vraj ak chce žena vyzerať dobre a nemá postavu topmodelky, musí niečo vydržať. „Ak chcú byť štíhle, tak si tie sťahovacie pásy dajú. Aj tri, keď im poviem. Či je zima, či je leto, chceš byť štíhla, nedá sa nič robiť!“