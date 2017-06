Najviac VIP hosť na svadbe Adely a Viktora Vinczeovcov? Tomu neuveríte

Dostala privilégia, o akých sa iným len sníva.

Zákaz vstupu so psom - hlása veľký nápis hneď pred vchodom do kaštieľa v Tomášove, kde sa v sobotu brali moderátori Adela Banášová a Viktor Vincze. No to, čo iným býva zvyčajne odopreté, pre jedného VIP psa absolútne neplatilo. Práve naopak. Nevestina sučka Mini akoby mala celý víkend všetky dvere v kaštieli otvorené.

Fenku Mini osobne venčil nevestin otec Jozef Banáš.

Hneď ako na svadbu dorazil nevestin otec Jozef Banáš, Mini osobne vyvenčil v kláštornom parku. No ani ďalšie privilégia svadobného psíka neboli na zahodenie. Počas sobáša ho vyzdobili kvetovaným obojkom. Štvornohý hosť, ktorý doplnil vyše stovku ďalších, dostal aj špeciálny pelech, kde sa počas svadby mohol zdržiavať.

Otázne je, ako sa Mini počas svadobnej noci, plnej decibelov hudby, vyspala. V nedeľu jej však diskomfort nevesta, po novom Adela Vinczeová vynahradala. So sučkou, ktorú kedysi objavila v útulku pre opustené zvieratá, sa jašila v kaštieľnom parku.

Veď moderátorka sama vie, aký poklad má doma. V roku 2012 uspela Mini na medzinárodnej výstavy Orech Cup v Zlatých Moravciach, kde obsadila striebornú priečku. Pre výraznu fotogenickosť sa už neraz ocitla na snímkach so svojou majiteľkou, pre ktorú je zrejme obrovskou inšpiráciou. Vlastnoručne jej už nakreslila aj podobizeň.