Napísala pesničku Michal o nešťastnej láske. Vybavuje si v nej účty so známym intelektuálom, ktorý ju okašľal?

Sladká pomsta či len hejt? Skôr verejná obžaloba muža, ktorý jej ublížil.

A to sa neodpúšťa. Vždy keď speváčka Katarzia (27) spustí na svojich koncertoch pesničku Michal, akosi ožije. „Michal sa narodil, namiesto revu sa smial. Omyl prírody, a predsa tak výnimočný zjav. Tak prázdny a krásny, tak bez citu. Neskúšaj s ním mať ani gram súcitu,“ odkazuje mužovi, ktorý podľa našich informácií nie je imaginárny.

Aj Katarína Kubošiová, ako sa Katarzia v skutočnosti volá, doteraz tvrdila, že vychádzala z vlastnej bolestivej skúsenosti. Podľa jej známych sa pesničkou „zotavovala“ z Michala Havrana (43). Neverili by sme tomu, ibaže opis neznámeho v skladbe, ktorú zaradila na album Agnostika, na moderátora a publicistu sedí ako uliaty.

Ktorý to bol?!: Spôsobil speváčke kruhy pod očami vyštudovaný teológ Michal Havran? SITA

Pobláznil ju český hitmaker?

Ani Sulík nedokáže tak zaťať do živého ako Katarzia. Tá muža menom Michal nešetrí. „Kruhy pod očami, tá bolesť ťa prejde. Mišo von s pravdou ísť nechce a nejde. Kruhy pod očami a hlboké vrásky. Vytvorí ti dokonalú ilúziu lásky. Akože haló! Boli sme v tom v tomto meste každá. Milovať ho je čistá samovražda. Je metafora na raw food párky. Jeho život VIP swingers párty. Si zhypnotizovaná a zmámená. Vieš o tom, že tú ženu v Bruseli ešte stále má?“ pýta sa mladá speváčka.

S najväčším idolom bratislavských intelektuálok sa podľa nášho zdroja stretávala asi pred troma rokmi. „Po pár mesiacoch zistila, že to nemá budúcnosť,“ prezradil náš zdroj. Vraj kúzlu vyštudovaného teológa ťažko odolávajú aj iné ženy a on si je toho veľmi dobre vedomý. Nakoniec, dlho nezostal ani s herečkou Elenou Podzámskou. Konzervatívny moderátor sa s ňou rozišiel v roku 2015 po niekoľkomesačnom vzťahu. A to naozaj netradičným spôsobom - esemeskou.

Speváčka Katarzia identitu „svojho“ Michala nikdy neprezradila. Na rovinu sme sa jej teda spýtali, či naše zdroje hovoria pravdu.

„Je to o Michalovi Davidovi, mali sme taký menší tajný vzťah. A je to iba metafora,“ presviedčala nás napriek tomu, že pesnička rozpráva príbeh o celkom odlišnom type muža.

Ktorý to bol?!: Spôsobil speváčke kruhy pod očami český hitmaker Michal David? profimedia.sk

„Dve metre výšky a IQ tisíc. Nízke je len to, že sa teší, ak ťa zničí. Sme súčasť jeho masakru. Má svoju vlastnú Haha crew. Rešpekt k ľuďom nulový, rieši celé dni, koho ešte uloví. Je to také tajné, že to vie celý štát. Mišo nikdy okrem seba nemal nikoho rád. Klame a mlží. Inak to nevie, bejbe,“ pokračuje sugestívny text.

Chcel ju žalovať

Musela to byť teda veľká láska, keď hitmakera Michala Davida (56) vnímala Katarzia ako dvojmetrového chlapa bez rešpektu. „To sa len rýmovalo,“ upresnila a vyslovene poprela, že by sa s Michalom Havranom vôbec poznala. „Iba viem, že existuje. Z diskusnej relácie na RTVS. A že má skvelý ľavicový portál jetotak.sk,“ doplnila informovaná Katarína. Napokon, skladba Michal nezaujala len nás, verejne sa nad ňou pozastavila už aj Adela Banášová.

„Viem si predstaviť, že muž, po ktorom je pomenovaná pesnička - a viem aj, kto to je -, sa nebaví,“ poznamenala, keď Katarziu hostila v televíznej talkshow. A speváčka, ktorá je dcérou herečky Evy Pavlíkovej, vyšla s pravdou von. „Nie. Že vraj ma chcel udať. Ale potom pochopil, že keďže sa tam nespomína jeho priezvisko, tak predsa nie je jasné, o koho ide.“

„Povedz mi potom, ako sa spoznal?! Hádam nie z toho opisu…“ vtipkovala pohotová moderátorka a ľútostivo si povzdychla: „Ja by som vám tak teraz povedala, o koho ide… Ale to by bolo nefér, lebo ja sa s ním aj poznám, aj sa s ním zdravím. A vieš, čo ma na tom najviac štve?! Že ty o ňom spievaš, ako všetky baby v Bratislave a šírom okolí prečechral. A mňa nič! Mňa len obišiel…“ posťažovala sa Adela, ktorá sa, našťastie, minulý týždeň vydala za iného. S Michalom Havranom, ktorý je stále slobodný mládenec, sa nám do uzávierky nepodarilo spojiť.