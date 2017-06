„Oni mi nepomohli s filmom, ja im s chladničkami,“ vraví o známych príbuzných slávny poľský režisér

Krzysztof Zanussi bude exkluzívnym hosťom filmového festivalu Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach (23.-26. 6. 2017).

Vyštudoval fyziku, ale nakoniec sa rozhodol stať filmárom. Niežeby ho fyzika nebavila, stále ju vraj má rád, no „fyzika nemala rada mňa. A keď som pochopil, že nemám žiadnu šancu získať Nobelovu cenu, začal som robiť filmy!“ vysvetlil pred pár rokmi poľský režisér Krzysztof Zanussi (78) krok, ktorý nasmeroval jeho profesionálnu kariéru.

Bolo to zrejme správne rozhodnutie. Rodák z Varšavy totiž pôsobí v brandži už takmer šesťdesiat rokov, svoj prvý krátky film Električka do neba uviedol už v roku 1958. Vtedy bol ešte amatérskym filmárom a študentom filozofie, ktorý svoju prácu prezentoval na vysokých školách a vo filmových kluboch. Filmárčinu vyštudoval neskôr, jeho prvým profesionálnym filmom bola dráma Štruktúra kryštálu (1969).

Filmová smrť: Režiséra najlepších kinohitov Vinnetouovi zabila jeho česká manželka

Odvtedy do svojej filmografie pridal desiatky diel - Ochranné sfarbenie, Rok pokojného slnka či Život ako smrteľná choroba prenášaná pohlavnou cestou - mu vyniesli medzinárodné uznanie. Zatiaľ poslednú snímku, Obce cialo, nakrútil pred troma rokmi.

Oceňovaný režisér, scenárista, producent, ba aj herec bude jednou z hlavných hviezd filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach.

Elitár

„Som od prírody elitár. Elity menia svet, nie spoločnosť, celá masa,“ vyhlásil pre desiatimi rokmi Zanussi. Vlastne nie je na tom nič zvláštne, 78-ročný režisér sa totiž narodil v rodine slávnych poľských aristokratov. Ako sa vraví, vyrastal v „bielych podkolienkach“, čo sa výrazne podpísalo pod jeho vzdelanie. Okrem rodnej poľštiny Zanussi plynule hovorí po nemecky, po anglicky, po rusky, po francúzsky a po taliansky.

Utajená láska slávneho režiséra: Vydala sa za iného, opäť ju obsadil, až keď ovdovela

Mimochodom, ak vám jeho meno znie povedome, hoci nie ste filmový fajnšmeker, nemýlite sa. Zanussiovci, talianska rodina, ktorá sa preslávila výrobou chladničiek, sú skutočne jeho príbuzní. „No veľmi vzdialení. Máme rovnakých predkov, niekedy okolo roku 1820 sa naše rodové vetvy oddelili, ale vieme o sebe,“ zaspomínal si režisér v roku 2001 pre idnes.cz. „Občas si píšeme, ale oni mi nepomohli s filmom a ja som im nikdy nepomáhal s ich chladničkami. Takže za tú značku neručím,“ smial sa.

Za svoje filmy však áno, hoci niekoľkokrát otvorene priznal, že za niektoré zo svojich prvých snímok by nedal ruku do ohňa. „Či sa mi nepáčia? To nie je to správne zdôvodnenie, skôr je to v jazyku. Dnes by som už tie veci povedal inak a čudujem sa, že som to vtedy nevedel,“ sebakriticky zhodnotil v jednom zo zahraničných rozhovorov. Je to zaujímavé, ak si uvedomíte, že už jeho prvé filmy si vyslúžili obdiv divákov aj kritiky a Zanussi získal za ne viacero cien.

Dostal 400-tisíc a nič nenakrátil! Filmový fond má už dosť Jakubiskovho osočovania, že ho nepodporuje

Človek je opustený ostrov

Ako uvádza csfd.cz, v 80. rokoch sa podporovateľ a fanúšik protikomunistického hnutia Solidarita dostal do nemilosti režimu. Nakrúcať však neprestal, ba dokonca v tomto období vznikol jeden z jeho najvýznamnejších filmov o láske poľskej utečenky a amerického vojaka Rok nepokojného slnka, za ktorý získal Zlatého leva na festivale v Benátkach. Z jeho ďalších filmov veľký ohlas získalo Ochranné zafarbenie (1976), Dotyk ruky (1982) či Život ako smrteľná choroba prenášaná pohlavnou cestou (2000).

Napriek svojmu veku je Zanussi stále nesmierne aktívny. Keď sa ho raz novinári pýtali, kde na to všetko berie energiu, odpovedal: „Chcete štandardnú odpoveď alebo smiešnu? Tá prvá znie, že film je pre mňa vozidlom na spojenie so spoločnosťou, pretože každá ľudská bytosť je opustený ostrov. Poviem vám jednu príhodu. V Poľsku bývam neďaleko lesa a každý víkend tam chodia ľudia behať. Raz sa moja žena spýtala jedného z nich: Pred čím utekáte? A on odpovedal: Pred smrťou. No a ja to cítim rovnako - robím filmy, aby som utiekol pred smrťou. Kým som schopný pracovať, cítim, že žijem.“