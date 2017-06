Pikantný príbeh z najvyššej politiky: Odsúdená misska našla útočisko u člena parlamentu

Odsúdená bývalá bosnianska misska utiekla do Srbska. Tam našla útočisko u člena parlamentu.

Žena právoplatne odsúdená za účasť na pokuse o vraždu žije v byte poslanca parlamentu. Takýto škandál v týchto dňoch rieši Srbsko a Bosna. Aby celá aféra bola ešte pikantnejšia, Slobodanka Boba Tošičová je bývalá bosnianska misska a zajačik Playboya, zatiaľ čo poslanec Žika Gojkovič je členom bezpečnostno- branného výboru srbského parlamentu.

Bývalá misska: Slobodanka Boba Tošičová sa pýšila titulom najfotogenickejšej Bosnianky. profimedia.sk

Uteká pred väzením

Príbeh tridsaťročnej Tošičovej už niekoľko rokov sleduje celý Balkán. Bosnianska kráska sa po úspechoch v šoubiznise zjavne dostala do zlej spoločnosti. Zrejme si začala s obávaným bosom podsvetia Darkom Elezom, ktorého gang má na svedomí vraždy, ozbrojené lúpeže aj únosy. V roku 2011 srbský odvolací súd potvrdil verdikt nižších inštancií a definitívne poslal Eleza na deväť rokov za mreže.

Čo s tým má bývalý zajačik Playboya? Slobodanku vlani na dvaapolročnú basu odsúdil pre zmenu bosniansky súd. Usvedčil ju z toho, že na Elezov príkaz vylákala šéfa súperiaceho gangu Djordja Ždrala do sarajevského baru Sport, kde sa ho Elezovi ľudia pokúsili zavraždiť. Ten však útok prežil a prehovoril. Tošičová celý čas tvrdila, že je nevinná a že nemala pomer ani s Elezom, ani so Ždralom, ale zjavne nebola dosť presvedčivá. Len čo ju vlani súd poslal za mreže, utiekla do susedného Srbska.

U poslanca?

V týchto dňoch aféra dostala ďalší rozmer. Denník Blic priniesol informáciu, že bývalá misska sa počas úteku v Belehrade zdržiava v byte poslanca za vládnu koalíciu Žiku Gojkoviča (45). „Často je v tom byte a s Gojkovičom sa objavujú na verejnosti,“ povedal novinám nemenovaný zdroj, podľa ktorého nie je v poriadku, aby sa poslanec stretával s osobou na úteku pred spravodlivosťou. Navyše, keď Interpol na ňu vydal zatykač.

Žika Gojkovič: Srbský poslanec je členom bezpečnostno-branného výboru parlamentu. Internet

Poslanec, ktorý je člennom bezpečnostno- branného výboru parlamentu, obvinenia síce odmieta, ale v minulosti pripustil, že s kráskou sa pozná. Zoznámila ich vraj jej sestra, úspešná kickboxerka Sanja Tošičová.

Ako je vôbec možné, že osoba na zozname hľadaných osôb Interpolu sa voľne pohybuje na slobode? Slobodanka Tošičová má aj srbské občianstvo a v čase spáchania trestného činu ešte nebola podpísaná dohoda o vydávaní medzi Belehradom a Sarajevom. Podľa právnika Vladu Adamoviča v takom prípade bosnianske úrady môžu len požiadať o výkon trestu v Srbsku.