Šokujúca spoveď: „Podvádzala ma a chce mi zobrať deti!“ tvrdí manžel moderátorky Wisterovej

Americko-izraelský manžel červenovlasej moderátoky Jeremy Hulsh má už po krk výmyslov svojej zákonitej manželky. Preto sa rozhodol prehovoriť

Pred deviatimi rokmi sa v Izraeli červenovlasá Vera Wisterová zaľúbila do židovského hudobného producenta amerického pôvodu Jeremyho.

Nepravdy ho už nahnevali: Jeremy Hulsh sa dozvedel o mnohých článkoch, ktoré sú podľa neho nepravdivé. Archív

Keďže moderátorka je takisto Židovka a asi pred dvadsiatimi rokmi sa stala občiankou Izraela, spoločné náboženstvo ich spojilo. Dvojica sa po dvoch rokoch v Tel Avive zosobášila, Vera porodila Jeremymu dvoch synov, dnes už päťročného Harlowa a trojročného Theodora. Veru, bola to veľká láska! No po tej už niet ani stopy. Minimálne zo strany Very, ktorá si už naša nového partnera a s Jeremym sa chce rozviesť.

Charitatívna akcia: Posledný Ples v Opere neabsolvovala práve kvôli rozvodu. Archív

Na dôvode sa nezhodnú

Hoci dvojica mala svadbu v duchu židovských tradícií - obaja sú Židia, Vera sa pred rokmi stala obyvateľkou štátu Izrael - dnes moderátorka tvrdí, že sa rozvádza najmä kvôli kultúrnym rozdielom. No Jeremy má na ich prebiehajúci rozvod iný názor. Na ich manželstvo mala vraj najväčší dopad neúprimnosť zo strany jeho ženy. Na mysli má jej milenecké aférky, o ktorých sa špekulovalo na Slovensku. „Vera najskôr tvrdila, že všetky články o jej údajných aférach ju majú zdiskreditovať, no neskôr kartu otočila. Začal som pochybovať. Uvedomil som si, že so mnou manipuluje. Tušil som, že tie aféry sú pravdivé. Moja žena mala niekoľko tajných mileneckých vzťahov. Tak som ju v Izraeli začiatkom roka konfrontoval. Priznala sa. Povedala, že bola osamelá a že ma miluje. Poprosila ma o odpustenie a že už všetky aféry ukončila. Ranilo ma to, no súhlasil som, že budeme pracovať na našom manželstve. Miloval som ju a milujem aj naše deti. Tie sú pre mňa najdôležitejšie,“ vysvetľuje Jeremy svoje pocity, prečo sa rozhodol všetko hodiť za hlavu a dať ich vzťahu druhú šancu. Jeho manželka sa ale zariadila po svojom. Deti z Izraela zobrala údajne bez jeho vedomia a dnes tvrdí, že jej muž im bránil v odchode, ba dokonca má v úmysle uniesť ich deti.

Keď to bola ešte láska: Manžela pred verejnosťou dlho tajila. Archív

Otca chce odstaviť

Tieto tvrdenia Jeremy Hulsh rezolútne odmieta. „Každý krok má vypočítaný. To ona chce zobrať deti mne, nie ja jej.“ Je odhodlaný zverejniť na súde dôkazy aj ku škandálu, ktorý sa odohral na hotelovej izbe. Moderátorka tvrdí, že volala políciu, no on má dôkazy, že situácia bola úplne iná ako ju vykresľuje Vera. Dôvod rozbrojov medzi manželmi sú teda najmä deti. Moderátorka im vraj zatajuje otcovu snahu vidieť sa s nimi a podsúva im podľa Jeremyho skreslené informácie - že na nich nemá čas a je zaneprázdený. Otca vidia minimálne a trpia tým. „Ten menší, trojročný, to tak ešte nevníma, ale starší je veľmi vnímavý. Pýta sa, prečo na nich nemám čas a nie som s nimi. Mama im hovorí, že som vraj veľmi vyťažený, ale to nie je pravda. Chcem byť s nimi a chodím sem len kvôli nim, nič iné ma k tejto krajine neviaže. Nie som stotožnený s tým, aby som klamal vlastným synom. Manželka si zrejme vôbec neuvedomuje, aký závažný vplyv môže na nich mať táto situácia. Keď je jeden rodič vynechaný zo života potomkov, vedie to k rôznym psychickým poruchám. A tomuto chcem predísť. Vidím, že najmä na Harlowa to má negatívny vplyv.“

