Syn ruského milionára zbalil ďalšiu kráľovnú krásy. Je ňou slovenská Miss 2016

Už sa zdalo, že sa stiahne zo svetiel reflektorov. Alexander Rozin (34) však znova potvrdil, že jeho slabosťou sú mediálne známe krásky.

Naozaj nezostáva bez pozornosti, keď s niektorou začne tráviť príliš veľa času. Takto mnohým neuniklo, že sa od vlaňajška krúti okolo Miss Slovensko 2016. S devätnásťročnou Kristínou Činčurovou sa vraj stýka minimálne od jesene. „Videl som ich spolu vonku, ona pozerala na neho ako na obrázok a občas mu niečo pošepla,“ tvrdia naše zdroje.

S plavovlasou Miss sme pristihli dediča rozinovského impéria aj my - dvojica ráno pobudla v kaviarni hneď vedľa domu, v ktorom najžiadanejší slobodný muž Bratislavy žije.

Výnimka potvrdzuje pravidlo: Kristína Činčurová sa ako Miss uchytila aj v modelingu a čoraz viac času trávi v Miláne. Emil Vaško

Čas na rozmyslenie

Mladý Rozin nechodí na kávičku len s Kristínou. Pár dní predtým sme ho na rovnakom mieste, opäť v ranných hodinách, stretli so šéfkou Činčurovej, riaditeľkou Miss Slovensko Karolínou Chomistekovou. Rozdiel bol ten, že po chvíľke šiel každý svojou cestou. V prípade Kristíny sa Alex správal ako starostlivý džentlmen. Ešte pred deviatou ráno obaja nastúpili do Rozinovho bieleho kabrioletu a namierili si to spoločne do ulíc Bratislavy.

Ráno v Bratislave: Alex s Kristínou si najskôr posedeli pred kaviarňou. Vlado Benko jr.

Pár dní predtým: Pred kaviarňou si posedel s Karolínou Chomistekovou. Vlado Benko jr.

Ako to teda medzi dedičom impéria a kráskou z Lučenca je, sme sa snažili zistiť od nich. Kristíne Činčurovej sme sa dovolali do Milána, kam čoraz častejšie lieta. Presadzuje sa tam ako modelka, čo nie je u missiek zvykom. Určite aj vďaka výške 182 centimetrov už pracovala pre prestížne značky. Najprv podotkla, že má chvíľu čas na rozhovor. Na priamu otázku, či tvorí s Alexandrom Rozinom pár, nepovedala jednoduché nie.

Spoločné plány?: Nastúpili do auta a zmizli v uliciach Bratislavy. Vlado Benko jr.

Len zareagovala slovami: „Môžem vám zavolať o pár minút?“ Samozrejme, „o pár minút“ sa neozvala ani nezdvíhala mobilný telefón. Rozin mladší nám neskôr odkázal, že by bol najradšej, keby sme o ňom nepísali vôbec. Prečo sa teda obklopuje mediálne známymi celebritami, ktoré sú predmetom verejného záujmu, nevedno.

Scenár sa opakuje

Nie je to prvý raz, čo Alexovi spríjemňovala chvíle kráľovná krásy, ktorá v mladom veku dorazila do hlavného mesta a stala sa Miss. Na večierkoch akoby sa okolo neho krútili najmä ony. Vážnejší vzťah prežil len s jednou - s víťazkou konkurenčnej súťaže Zitou Galgóciovou. Zoznámili sa krátko po súťaži Miss Universe SR 2004, ktorú vtedy dvadsaťročná Zita vyhrala. Mladý fešák si ju vyhliadol na autosalóne v Inchebe, ktorá patrí jeho otcovi. „Pýtal sa ma, či by som nechcela nejaké fotky z autosalóna, poslal mi ich. Pozval ma na večeru, stretávali sme sa, až sme napokon začali spolu chodiť,“ povedala zamilovaná dievčina.

Bývalá láska: Alex s Miss Universe SR 2004 Zitou Galgóciovou. Archív

O dva roky ich údajne rozdelila vzdialenosť - Zita sa uchytila ako modelka, Alex bol v tom čase stále v Paríži, kde študoval. „Keď príde na Slovensko on, ja som vo svete a naopak,“ sťažovala sa jedna z najkrajších slovenských Miss. Toho pravého nakoniec našla až nedávno - pred pár mesiacmi sa vydala za podnikateľa Radoslava Barana, údajného sponzora politickej strany Sieť, a porodila mu dieťa. Kedy zazvonia svadobné zvony Alexovi, ktorý je známy ako silno praktizujúci katolík, uvidíme.