VIDEO Svadba desaťročia v plnom prúde, paparacovia striehnu na Adelu za plotom. Miestni ani netušia, kto sa to dnes vydáva!

Novinári už odvčera striehnu pred kaštieľom v Tomášove blízko Bratislavy, aby im neušiel žiadny okamih zo svadby roka. Súcíti s nimi aj manažérka, ktorá má deň D Adely Banášovej a Viktora Vinczeho pod palcom, stará sa o ich pitný režim a sľúbila aj svadobné koláče. Za to pre miestneho obyvateľa dediny, kde sa prominentný pár berie, sa čas vôbec nezastavil, práve naopak.

Čochvíľa si obľúbená televízna dvojica Adela Banášová (36) a Viktor Vincze (26) povedia svoje áno pred desiatkami hostí v luxusnom kaštieli v Tomášove, neďaleko hlavného mesta.

Hoci sa pár zosobášil podľa informácií PLUS 1 DEŇ už včera v kostolíku vo Svätom Jure, so svojimi blízkymi to poriadne oslávia až dnes.

Paparacovia tak striehnu za bránami kaštieľa. Dorazila kapela a vo vnútri sú už aj svadobní rodičia a súrodenci mladomanželov.

Do kaštieľa dorazila krátko po 14. hodine aj Adelina staršia sestra Mária s rodinou. Tony Štefunko

Postarané je aj o novinárov. Dostali minerálku a pochutili si aj na svadobných koláčoch.

Zatiaľ, čo novinári sú na nohách, staršieho miestneho obyvateľa, ktorého sa nám podarilo odchytiť nejaká prominentná svadba z miery nevyvedie. Na otázku, kto sa to dnes v ich obci vlastne vydáva, nám odpovedal: „Ako sa to volá? V televízii... Alena, alebo ako?“ Mladomanželom poprial šťastie a na bicykli ťahajúc za sebou káričku pokračoval v ceste ďalej.

Na svadbu dorazil aj šéf spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča a markizák Jano Tribula, ktorý sa do Tomášova presunul až z Popradu.

Najlepšia kamarátka nevesty Hana Lasicová. Tony Štefunko

Nechýba ani režisér Peter Núňez. Tony Štefunko

Ako poslední dorazili do Tomášova Matej Sajfa Cifra s manželkou Veronikou Ostrihoňovou. A zábava môže začať. Tony Štefunko

Obrad bol po holým nebom, mladomanželom spieval cirkevný zbor Krédo.

