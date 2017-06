Známa moderátorka si vystrojila divokú rozlúčku so slobodou

Televízna tvár JOJky Monika Bruteničová sa o pár týždňov vydáva, a tak si s kamarátmi vyhodila z kopýtka. Nechýbala limuzína, šampanské, ani tanečnice.

Monika Bruteničová (39) sa po štvorročnom vzťahu zasnúbila s priateľom Martinom Šebom. Dvojica má už spolu dvojročného syna a tak sa rozhodli splniť si aj poslednú partnerskú métu a vstúpiť do manželského zväzku. Kvôli materským povinnostiam Monika už dávno nenavštívila, žiadny disko klub, preto sa pred svadbou rozhodla - ako sa vraví - vrhnúť sa do víru nočného života. S kamarátmi a kolegami išli za zábavou až do Banskej Bystrice.

Rozlúčka so slobodou: Vystrojila si ju mimo hlavného mesta. V Banskej Bystrici sú podľa nej najlepší dídžeji. Archív

Rozlúčka stála za to

„V piatok poobede sme pricestovali na Donovaly. Zložili sme sa u nás doma a neskoro večer po nás prišla limuzína, ktorá nás odviezla do Bystrice. Na Donovaly sme sa vrátili až nad ránom - dospať,“ smeje sa moderátorka.

Odchodu z hlavného mesta však predchádzali dramatické udalosti a chvíľkami to vyzeralo, že je rozlúčková párty v ohrození. „Najskôr som stratila hlas a tesne pred odchodom si moja babka zlomila ruku. A aby toho nebolo málo, tak aj moja najlepšia kamarátka, ktorá mi ide za svedka, v poslednej chvíli musela odrieknuť účasť na žúre, lebo mala problémy s chrbtom,“ prezradila Monika. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a zábava sa vydarila nad očakávanie. „Len tá hlava, keby tak nebolela! Ale čo už, to k prehýrenej noci patrí,“ skonštatovala so smiechom Monika.

