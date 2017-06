Známa slovenská herečka skončila v starobinci

Herečka Eva Kristínová žije už rok v starobinci, recituje a zabáva v ňom ostatných dôchodcov.

Všetko, čoho sa dotkne, sa mení na kumšt - povedala raz o Eve Kristínovej prvá dáma slovenského herectva a zakladateľka Slovenského národného divadla Hana Meličková. A platí to dodnes. Už nie síce na doskách SND, na ktorých desaťročia účinkovala, ale v jej novom pôsobisku. Odchod do jedného z bratislavských domovov pre seniorov zvažovala 89-ročná herečka dlhší čas. „Len to trvá, kým sa to podarí. A do takéhoto dobrého domova, kde človek vystačí z dôchodku, je naozaj zázrak sa dostať. Mám sa výborne, som šťastná, že som tu,“ hovorí úprimne. Herečku sme zastihli v jej jednoizbovom kráľovstve vo výbornej nálade. Práve sa zaujímala, ako dopadla oslava jej o rok staršej kolegyne Maríny Kráľovičovej. Ju rovnaké jubileum čaká na budúci rok.

Odchod z divadla

„Neviem, môj zlatý, či sa toho dožijem. Však ledva chodím a zle počujem,“ zasmeje sa a ihneď, na prvý pohľad, je zrejmé, že jej myseľ funguje na sto percent.

Odchod z SND neľutuje: Prežila v ňom takmer štyridsať rokov. „Človek musí vedieť, kedy odísť,“ hovorí. JÚLIUS DUBRAVAY

Pamätá si dni, roky, mená a súvislosti s ohromujúcou presnosťou a fascinuje ju história i dianie na politickej scéne. Tú divadelnú opustila začiatkom roka 1989, teda ešte pred revolúciou. Dôvod? „Málo som hrala. Povedala som si - záujem o mňa nie je, tak čo. A potom zrušili hru, ktorú som milovala - Pravda Svätoplukova. Na propagačnom oddelení bolo na toto predstavenie obrovské množstvo objednávok, chodili zájazdy z celého Slovenska, nemala som tam veľkú rolu, ale bola to moja láska. Napriek tomu, že bol taký záujem, hru zrušili. Tak som si povedala, že z divadla odídem s ňou. Šéf mi ukázal hru, kde so mnou rátali. Prečítala som si to a povedala - Ďakujem, neprosím si. A išla som do dôchodku,“ opisuje udalosti takmer spred tridsiatich rokov.

Spokojná: Pobyt v domove si pochvaľuje a radosť má aj z kvetov, ktoré pestuje na balkóne. JÚLIUS DUBRAVAY

Za dôchodok vďačí aj kolegovi

Svoje rozhodnutie neľutuje. Ubezpečili ju v tom neskoršie roky. „Začali sa hrať také hry, jedna horšia ako druhá, jedna oplzlejšia ako ďalšia. To nie je kultúra. Bolo šokujúce, kam sme sa to dostali. A je to čím ďalej, tým horšie,“ vraví. Svoju predstavu o umení v rámci možností realizuje v domove. So sprievodom skúsenej klaviristky, ktorá je tam ubytovaná tiež, recituje ostatným dôchodcom. Nevadí im vraj, že sa pritom musí opierať o stôl, aby nespadla. „Môžem tu plniť to, čo je povinnosťou každého herca, každého umelca - zdvíhať kultúrnu úroveň ľudí. Bez ohľadu na to, že mi tu vlastne všetci upadáme, že sme na odchode. Ale chcem, aby ten odchod bol pekný.“

V kondícii: Aj keď ju nohy neposlúchajú, ako by chcela, aktívne sa zaujíma o spoločenské dianie. JÚLIUS DUBRAVAY

Eva Kristínová je spokojná aj so svojím dôchodkom. Poberá 556 eur mesačne a vďačí za to istému odborárskemu kolegovi. „Bohužiaľ, toho, čo vybavil pre nás všetkých, sa on nedožil. Do gáže nám prirátali aj to, keď sme niečo robili v televízii. Čiže príjem išiel o terajších sto alebo dvesto eur vyššie,“ vysvetľuje.

Otca zavreli

Rodáčka z Trenčína Eva Kristínová pochádza z piatich detí. Jej otec sa ako dobrovoľník, príslušník francúzskej légie, vrátil z Ameriky, aby bojoval o 1. Československú republiku. Dokonca sa stretol so Štefánikom na jeho prednáške. „Nebyť Štefánika, nikdy by nevznikla Československá republika. Jej výročie si treba pripomínať,“ hovorí. Otca jej však zavreli nacisti, keď im ako veliteľ 15. divízie v Trenčíne odmietol vydať vojenské sklady Kubra. Jej mama bola krátko pred pôrodom a až osem dní po narodení Evinej najmladšej sestry sa dozvedeli, že ich otec je vo väzení. Žili skromne. Zavše im niečo priniesli vojaci, ktorí si generála Kristína vážili. Bol k nim vraj ľudský a naučil ich písať a čítať, keďže väčšina bola predtým negramotná. Malú Evičku dokonca brával so sebou a ona im nadšene recitovala.

Lady Macbeth: Patrila k jednej z veľkých postáv Evy Kristínovej na doskách Slovenského národného divadla. Spolu odohrala vyše 80 rolí. Na fotografii s Ladislavom Chudíkom. TASR

Tetka Slávikech

Počas vojnových rokov v hlavnom meste zohrala dôležitú úlohu v živote Evy Kristínovej tetka Slávikech. Luteránka a podomová obchodníčka s výšivkami bola v ich domácnosti častou návštevníčkou i pomocníčkou. Zlomový okamih nastal, keď prišiel list od nemeckého komanda. Eva - mala vtedy takmer šestnásť - sa práve vrátila zo školy domov, kde našla plačúcu mamu.

Vedela, že je zle, pretože mama predtým nikdy neplakala ani sa na biedne pomery nikdy neponosovala. V liste stálo - Všetky deti, ktoré nedovŕšili pätnásty rok života, musia nastúpiť na prevýchovu do ríše. „A to boli všetci moji štyria súrodenci. Nemali sme kam ísť. A vtedy sa objavila pri dverách tetka Slávikech a povedala: Idete k nám! Ništ si neberte, len to najnutnejšie. A večer sme išli na lubinské kopanice pri Starej Turej. Ženu s piatimi deťmi si vzala k sebe.“

Šikovná spojka

Tetka ich ubytovala na povale stodoly, no mladá Eva čoskoro zistila, že je vlastne medzi partizánmi. Keď išla ráno po vodu, začula mužské hlasy. Aj keď to boli Ukrajinci, všetci im hovorili Rusi. Mnohým sa podarilo utiecť z koncentračných táborov. Začala im pomáhať. Partizánom varili guláš a prišívali stužky - Slovákom slovenské trikolóry a Rusom hviezdičky.

„A potom, keď došlo k bojom, som začala robiť spojku. Nosila som, čo bolo treba, hlavne obväzy a lieky. Teda lieky! Cibazol, to boljediný liek, neboli žiadne anestetiká. Potom pri operáciách ťažko ranených sa naliala do toho chudáka slivovica a bol ten cibazol. Rana sa dezinfikovala vlastným močom raneného,“ spomína Kristínová. Po vypuknutí Povstania sa po kraji veľmi rýchlo rozchýrilo, ktorým smerom majú ľudia ísť, keď sa chcú pridať. A to prilákalo aj Nemcov. Jednu smutnú operáciu v stodole má herečka pred očami. „Išli Nemci, ten reval od bolesti, museli sme ho držať, lebo sa hádzal, to boli strašné veci… a on umrel. Umrel, lebo aby nekričal, aby neprezradil, mu od tej hroznej bolesti prasklo srdce.“

Prepadli nemecké komando

Ako od spojky od nej záviseli mnohé životy. Prišli veľké akcie, ktorými privádzala nacistov do zúrivosti. Na jej hlavu vraj vypísali odmenu a jej podobizeň visela na každých vrátach v Starej Turej. A to mala len šestnásť! Oddiel, kde pôsobila, prepadol stanicu nemeckého komanda v Starej Turej. Následne Nemci mesto hermeticky uzavreli a vyhlásili stanné právo. „Všade boli stráže a bola tam Micherova zbrojovka. V zbrojovke boli dvaja robotníci majstri, bratia Polákovci, s ktorými sme boli v styku. Opravovali súčiastky zbraní a obstarávali rozbušky. Rozbušky boli u Polákovcov a bolo ich treba vyniesť,“ spomína. Na túto úlohu bola jediná vhodná. Bola mladá a všetkých v Starej Turej a širokom okolí poznala. „Bola som presvedčená, že sa mi to podarí. Mala som so sebou pilulku, keby... Všade boli prehliadky, aj u Polákovcov. Pani Poláková mi to rýchlo dala a vysotila ma z dverí. Ale ani na um mi neprišlo, že cez prehliadky neprejdem. Predo mnou až nepekne prezerali jednu staršiu ženu. A ja som išla. Jediné, čom som počula, že mi veľmi bije srdce. Keď som prešla, len som si vyhrnula sukňu a napravila štrumfhandlu. Boli tam štyria Nemci a jeden na mňa: Hej, Mädl! A ja som mu zakývala a išla ďalej. Prišla som s tým hore a tam som zamdlela.“ Za účasť v Povstaní dostala Eva Kristínová vyznamenanie Za chrabrosť a zásluhy I. stupňa a Rad Slovenského národného povstania II. triedy. Ona sama to však za hrdinstvo nepovažuje. Roduverná Slovenka: Eva Kristínová si zahrala najmä vo filmoch a v inscenáciách z prostredia slovenského vidieka.

Asi najviac si ju však pamätáme z hlavnej úlohy energickej ženy v snímke Bičianka z doliny na motívy rovnomennného románu Zuzky Zgurišky. Neskôr sa prezentovala svojím národovectvom, svojho času podporovala kontroverznú Slovenskú pospolitosť, ktorej kedysi šéfoval Marian Kotleba. Hoci inklinovala k programu SNS, nikdy nevstúpila do žiadnej politickej strany. „Nebola som v strane za komunizmu, nebudem tam ani teraz,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ v roku 2008.