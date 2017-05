Kam sa na nás hrabe Island či Kamčatka? Keď východniari chcú, urobia si aj gejzír!

Spiš, Sivá brada. Zákaz vjazdu na parkovisko. Veď sa tam ani nedostanete, v ceste vám stoja obrovské balvany a reťaz.

Autá stoja v tráve pri ceste, parkovisko je prázdne – ak sa teda neráta ruina akéhosi domca, ktorý kedysi slúžil ako toalety. Teraz slúži ako paraván pre tých, ktorí si za ňu „odskočia" Národná prírodná rezervácia, územie európskeho významu. Ale prečo? O tom ani slovo.

Je tu pekne, to je fakt, opodiaľ strieka akýsi gejzír a na kopčeku je gotický kostolík, vrchol krížovej cesty. Zákaz vjazdu na parkovisko! To je podstatné. Gotika, gejzír – no koho by už len také čosi na Slovensku trápilo?

Sivá Brada Viktor Malý

Jednoduché technické riešenie

A kde nie sú informácie, tam kolujú zaručené správy. Mnohí dodnes veria, že na Sivej Brade naozaj máme – gejzír. Síce nie taký gigantický ako tie na Islande alebo na Kamčatke, ale veď my sme skromní, nám stačí aj menší, nie? Hovoria, že z hlbín zeme tu vytryskuje minerálna voda a ono to tak naozaj vyzerá.

Sivá Brada Viktor Malý

Pravda však býva neraz oveľa prozaickejšia a platí to aj v tomto prípade. Žiaden gejzír, ale tyč zarazená do zeme, cez ktorú sa voda dostáva na povrch. Vraj ju tam zarazili, keď prameň skúmali. Za desaťročia ju zaniesli usadeniny a tak už ten „gejzír“ nestrieka do takej výšky ako kedysi, ale pár centimetrov zvládne stále. Človeku je ľúto, keď niečo takéto prízemné pokazí jeho predstavivosť.

Lenže, naše minerálne vody súvisia s oveľa väčšími záhadami. Verili by ste, že celý ten kopec Sivá Brada sú travertíny, usadeniny z minerálky? Aj neďaleké kopce, kde dnes ťažia travertín a z ktorých je postavený i Spišský hrad. A čo je ešte zaujímavejšie, voda ich sem priniesla až od Slovenského raja! Trvalo jej to iba nejaký milión rokov.