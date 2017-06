Lákadlá Belianskych Tatier: Z jaskyne na chatu aj adrenalín na dráhach

Na území kniežaťa Hohenloheho si užijete prírodu aj históriu.

Za krásami, ktoré vám vyrazia dych, nemusíte cestovať tisícky kilometrov. Máme tu predsa Vysoké Tatry a tie ponúkajú množstvo atrakcií. Stačí zájsť kúsok ďalej na východ a ocitnete sa v rajskej krajine. Belianske Tatry s vápencovým hrebeňom so strmými trávnatými svahmi a s bohatým rastlinstvom ponúkajú tie najkrajšie scenérie obklopené miestami pretkanými zaujímavou históriou. Spoznajte chodníčky, po ktorých sa prechádzal knieža Hohenlohe so svojou láskou Ottíliou, či legendárny hotel Poľana, dnes Montfort, kde kedysi našli svoj druhý domov pohlavári Komunistickej strany Československa (KSČ) na čele s Vasilom Biľakom.

Hriešna láska

Okolie Belianskych Tatier je úzko spojené s menom pruského kniežaťa Christiana Craft Hohenlohe- Öhringen. Jednu z najvzácnejších častí Vysokých Tatier s rozlohou vyše 10-tisíc hektárov kúpil v roku 1879 za pol milióna zlatých. Stala sa sídlom správy jeho tatranských a maďarských majetkov. Presídlil sem početný štajerský lesnícky personál aj s rodinami a žil tu spolu so svojou družkou, poľskou umelkyňou Ottiliou Lubraniec-Dambskou. V rokoch 1883 - 1885 vtedajší vlastník panstva dal v Tatranskej Javorine postaviť drevený Lovecký zámoček, ktorý v decembri 2015 prezident Andrej Kiska otvoril pre verejnosť.

Je totiž národnou kultúrnou pamiatkou v správe Kancelárie prezidenta SR. Pozoruhodná drevená chata pripomína časy, keď sa tu bohatý knieža oddával poľovačkám a prechádzal so ženou, s ktorou ho spájal hlboký cit. Ich ľúbostný príbeh dodnes podnecuje fantáziu domácich. Už len starí ľudia spomínajú na to, čo vraveli ich rodičia. Ottilia vraj bola klobučníčka, neurodzená žena, vraj sa vydala za poľského grófa len preto, aby získala šľachtický titul. Žila však s kniežaťom Hohenlohem. Rozprávalo sa aj to, že si ju chcel vziať za manželku. Ale ako, keď už bola vydatá? Knieža Hohenlohe zomrel v roku 1926. Pochovaný je na javorinskom cintoríne vedľa svojej družky Ottilie.

Kniežacie trasy

Tatranská Javorina je na každom kroku poznačená menom Hohenlohe. Aj jej drevený katolícky Kostol svätej Anny, ktorý dal postaviť, hoci bol evanjelik! Vysvätili ho v roku 1903 a podnes v ňom napravo od oltára stojí lavica, na ktorej sedávala Ottilia s Hohenlohem. Hlavnou záľubou kniežaťa bolo poľovníctvo. Na poľovačkách v Tatranskej Javorine sa zúčastňovala aristokracia z celej Európy. Pruský obchodník svoje lesy zásoboval exotickými zvermi a svoje územie si prísne strážil. Najprv zakázal vstup turistov na svoje územie, neskôr však vytýčil tri turistické trasy a stanovil návštevné termíny. Tieto turistické trasy - Poľský hrebeň, Sedielko a Kopské sedlo - sa využívajú dodnes. Vďaka nemu pri vzniku Tatranského národného parku predstavovalo javorinské panstvo jedno z prírodne najzachovanejších území. Viaceré opatrenia na ochranu prírody z obdobia kniežaťa Hohenloheho plynule prešli do zásad ochrany národného parku.

Z jaskyne na chatu

Medzi hlavné aktivity v Belianskych Tatrách patrí turistika. Pri potulkách sa oči kochajú bohatou flórou. Práve na týchto miestach nájdete európsku chránenú rastlinu, najtypickejší tatranský kvet plesnivec alpínsky. Z množstva jaskýň je však sprístupnená len Belianska jaskyňa nad Tatranskou Kotlinou. Odtiaľ je tiež vhodný prístup aj k jedinej horskej chate v Belianskych Tatrách, chate Plesnivec. Stojí na mieste niekdajšej pastierskej koliby na južnom úbočí hlavného hrebeňa pod bralami Skalných vrát. Chatár Jano Matava, bývalý horolezec, ochotne poradí pri plánovaní túr.

Adrenalín na dráhach

Samozrejme, pri potulkách Belianskymi Tatrami nemôžete vynechať Bachledovu dolinu. Cez leto očarí milovníkov cyklistiky aj peších turistov a rodiny s deťmi. Celoročná bobová dráha je pri svojej dĺžke 1 200 metrov a 15 zákrutách najdlhšia v Tatrách. Pribudla k nej tubingová dráha, veľké detské ihrisko a náučný chodník. Ten má dve trasy - malú a veľkú. Malá vedie od ihriska k vyhliadkovej veži a meria 300 metrov. Dlhšou trasou sa prejdete od vyhliadkovej veže k Jezerskému jazeru. Tento úsek meria 6,5 kilometra a je zo všetkých stránok náročnejší ako jeho prvá časť.

Orgie v nej neboli

Najznámejší a najkrajší hotel v Belianskych Tatrách je spojený s pikantnou históriu. Bývalú Poľanu, dnešný hotel Montfort, postavili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Tatranskej Javorine ako útočisko pre predstaviteľov strany a štátu. Oblasť pre verejnosť uzavreli a chránili ju vojaci. Policajti, agenti Štátnej bezpečnosti a rôzni pohlavári Ústredného výboru KSČ tu boli ako doma. Biľak v hotelovej kinosále cenzuroval filmy. V zime tam rád chodieval poľský prezident Jaruzelski. Po revolúcii tam Klaus s Mečiarom podpísali rozdelenie Česko-Slovenska. Kto by nechcel spoznať toto miesto? Našťastie, v roku 1989 sa dvere tohto zariadenia otvorili pre obyčajných ľudí. Samotná Poľana, zrekonštruovaná na štvorhviezdičkový hotel Montfort, si aj po renovácii ponechala svoju tvár. Návštevníci sú zvedaví. Pamätníci bývalého režimu počúvali príbehy o orgiách socialistických papalášov na tomto mieste. Bývalí zamestnanci však tieto klebety popierajú. Biľak, Jakeš, Štrougal a mnoho ďalších si vraj skôr vychutnávali krásu prírody a súkromie. Tak ako dnešní hostia, ktorých v Montforte čaká atraktívne prostredie a kvalitné služby.

Odporúčame

Ždiarske tradície: Goralské kroje a drevenice, spoza ktorých sa k nebu načahujú prekrásne strmé vápencové kopce. Vitajte v obci s 1 300 obyvateľmi, ktorá je lákadlom nielen pre milovníkov zimných športov, ale aj letnej turistiky. Ponúka náučný jednosmerný chodník Monkova dolina - Kopské sedlo. Obec má dobre vybudovanú infraštruktúru a nájdete tu mnoho ubytovacích kapacít v súkromí či v penziónoch. V izbe ľudových tradícií spoznáte bývanie a kultúru goralov, predvedú vám Ždiarsku svadbu s programom, obliekanie do krojov, ukážku tkania a ďalšie zaujímavosti. Vstupné: dospelí - 1,50 eura, deti od 6 do 15 rokov - 1 euro, Ždiarska svadba - 9 eur, obliekanie kroja - 1,50 eura.

Belianska jaskyňa: Jaskyňu poznali zlatokopi už v roku 1826. Je to najväčšia a jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku. Celková dĺžka jaskyne je 1 752 metrov, z toho sprístupnených jaskynných chodieb je 1 001 metrov. Vstupné: dospelí - 8 eur, študenti a dôchodcovia SR - 7 eur, deti 6 - 15 rokov a invalidi 4 eurá.

Lanovka a boby v Bachledovej doline: Stredisko Bachledova dolina sa nachádza pár kilometrov od obce Ždiar. Cez leto si môžete vychutnať výhľad z lanovky alebo užiť jazdu bobovou dráhou. Vstupné: Obojsmerná jazda lanovkou pre 4-člennú rodinu - 18 eur, jazda na bobovej dráhe pre dospelého - 4 eurá, deti - 3 eurá.