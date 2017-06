Muži na predaj: V klube musia odviazané ženy varovať, aby im nehrýzli a neškriabali striptérov

Nočný podnik pre dámy v centre hlavného mesta praská vo švíkoch. Tentoraz už okolo 21. hodiny. So slobodou sa v ňom lúčia tri nevesty z Rakúska, tri slovenské.

„Zákazníčky prichádzajú zväčša o hodinu neskôr, ale dnes si chcú dopriať čo najviac,“ usmieva sa majiteľ jediného klubu pre ženy v Európe, v ktorom atraktívni mladíci poriadne vyburcujú erotické fantázie. Vzrušujúcim tancom so zaujímavými choreografiami, vypracovanými telami a so šarmom.

Nehrýzť, neškriabať!

Kým striptéri vojdú do baru, zábava je v plnom prúde. Dámy už tancujú na pódiu a sotva sa objaví trojica pekných tanečníkov, už sa k nim nedočkavo predierajú. Program sa musí začať! Čo najskôr! „Prosím, nehryzte nám a neškriabte striptérov! - žiadame prítomné dámy. Ony sa menia na šelmy,“ usmeje sa majiteľ klubu Roman Jančovič. „Mali sme ísť do televízie a jedna nechtami stiahla tanečníkovi na krku kožu. Samozrejme, nechcene - jednoducho sa už nekontrolujú,“ opisuje.

Roman a Šárka: V sexbiznise sa pohybujú dlhšie, nočný klub pre dámy je však ich srdcovka. Martin Domok

Dvadsaťročné aj päťdesiatročné, slobodné aj zadané - všetky si prišli na chvíľu zasnívať. Slovenky, Rakúšanky, Angličanky, Rusky i Fínky - v klube sa vystriedali rôzne národnosti. „Sú typy žien, ktoré sa prejavujú naozaj búrlivo. Neovládajú sa, vybehnú na javisko a rušia celú choreografiu,“ smeje sa manažérka klubu Šárka Potočná. „Ale väčšinou naozaj vedia urobiť skvelú atmosféru,“ dodá.

Nie je striptíz ako striptíz

„Uvoľnite sa, spolupracujte, lebo to, čo zažijete tu, nemôžete zažiť nikde v Európe. Garantujeme vám, že budete veľmi spokojné a že samy seba nebudete poznávať,“ víta návštevníčky dámskeho klubu majiteľ. Rozbiehali ho v roku 2015 a prešli rôznymi peripetiami. Zohnať kvalitných a spoľahlivých striptérov nie je hračka. Nie je striptér ako striptér. Nestačí len pribehnúť v uniforme policajta, zavrtieť zadkom, ukázať svoju pýchu a lepiť sa na ženy. Apropo, obnažené mužské pohlavie v klube ani neuvidíte. Napriek tomu je atmosféra nabitá erotikou.

Klubové doláre: Každá žena ich dostane so vstupenkou a môže ich rozdeliť medzi tanečníkov. Martin Domok

„Samozrejme, aj u nás sa chcú ženy dotknúť pekných tiel,“ prizná Šárka. Do varu však návštevníčky dostane najmä skvelá šou. „Všetci chalani sú tanečne zdatní a vystúpenia ponúkajú umelecký zážitok. Počas večera sa dámy ocitnú v dobe kráľa Artuša, potom v budúcnosti, keď sa na scéne objaví Mad Max. Dokonca vďaka nášmu anjelovi prídu do nebeského kráľovstva,“ opisuje len časť rôznych kostýmov a choreografií Roman Jančovič. Iste, nechýba policajt či najnovšie pilot. A mnoho ďalších vystúpení, ktoré nenechajú osadenstvo klubu chladným.

Erotika na pódiu

Trojica chalanov nabehne na pódium v čiernych klobúkoch, plášťoch a s dáždnikom v ruke. Pri strhujúcom tanci sa naozaj cítite ako vo filme Magic Mike, ktorý dámy tak zbožňujú. Nie div, že sú vo vytržení.

Pri sólových vystúpeniach sa nejedna z nich ocitne s tanečníkom zoči-voči. Zažije to, o čom pri sledovaní Magic Mika len snívala. Ochotne sa nechá opantať vášňou a zdatnosťou svojho sexi spoločníka. Zvŕta ju, pohadzuje si, nechá ju vychutnať si jeho telo jemným dotykom. Stáva sa hračkou v jeho silných rukách a vychutnáva si to.

Nejdú donaha: Zľava Estienne, Michal a Luis. Každý z nich má sólo vystúpenia aj spoločné. Martin Domok

„Venujú sa dámam bez rozdielu - či sú štíhle, alebo plnšie, mladšie, staršie, ba dokonca na vozíku,“ pripomína manažérka. Každej sa páči niečo iné. „Nemusí mať veľké svaly či byť typ modela. Úspech má najmä špičkový tanečník, ktorý je šľachovitej postavy, neraz aj malý, ale žerú ho,“ približuje Šárka. „Ani náš Luis nie je vypracovaný, je to taký latinskoamerický typ. Ale keď sa prejde medzi nimi, hneď chcú, aby práve on urobil vystúpenie pre nevestu,“ dodáva Šárka Potočná.

Hviezdna trojka

V súčasnosti je dušou sedemčlenného tanečného tímu tridsaťtriročný Bratislavčan Hector Loco. Akčný šoumen s dokonale vyšportovaným telom, ktoré sa nehanbí ukázať. K striptízu sa odhodlal pred štyrmi rokmi. Len tak.

Rozhodol sa zo dňa na deň. Nemal prácu, ale nadchol ho tanec. Učil sa od najlepších. Raper Čistychov mu ukázal, ako narábať s hudbou, kamarátka tanečnica pomohla s choreografiou. Lekcie dostal od salsového tanečníka Mária Lopeza i Johnyho Mečocha. „Striptíz mi dáva možnosť spoznávať viacej sám seba a búra všetky predsudky. Vďaka nemu som viac sám sebou,“ hovorí. Dnes je Hector motiváciou pre iných. Napríklad pre dvadsaťdeväťročného Luisa zo Šiah, ktorého našiel cez inzerát.

„Najprv sme spolu chodili na súkromné akcie a potom ma zobral do tohto klubu,“ spomína Luis. Nemal problémy s vyzliekaním? „Jasné, mal som. Ale je to skúška. Celý život ma baví tanec,“ dodá nesmelo chalan, ktorý si nasadí anjelské krídla a vyjde na pódium. Dámy ho vítajú nadšenými výkrikmi. Aj anjel môže byť sexi, keď sa vie hýbať ako Luis. Tmavovlasý mladík má v rodičoch oporu. „Vedia, že rád tancujem, že to nie je žiadne porno a ideme len do trenírok,“ dodáva. Najmladší v tíme je dvadsaťročný fešák vystupujúci pod menom Éstienne, po slovensky Štefan. V kabaretnom klube pre dámy je piaty mesiac. Každé z jeho sólových vystúpení má grády. „On má najväčší ťah zo všetkých. Ženy vie poriadne rozpáliť,“ prizná majiteľ podniku. Éstienne pôsobí suverénne, s každou dámou sa na pódiu pohrá so sebavedomým, sústredeným výrazom.

„Mame sa nepozdávalo len pranie mojich vecí. Bála sa, či nie sú nejaké poškvrnené,“ smeje sa pri otázke, ako jeho prácu prijali doma. „Ale potom mi povedala len toľko, aby som im nerobil hanbu. A chcem to tu mame aj sestre ukázať, aby videli, čo to je,“ dodáva.

Boli v strate

Striptérov je v Bratislave ako šafranu. Ale dámy sa chcú tiež baviť a zohnať niekoho kamoške na narodeninovú párty či rozlúčku so slobodou, nie je vždy jednoduché. Takýto striptíz stojí zväčša okolo stopäťdesiat eur. Za desaťminútovú šou…

Žúr v klube má svoje výhody - za tú istú sumu má celovečerný program desať žien. Každých pätnásť minút je iné vystúpenie. „A keď chcú špeciálnu šou pre nevestu za šesťdesiat eur, nevenuje sa jej len jeden - dajú ju do laty aj traja striptéri naraz. Pohadzujú si ju, zvŕtajú, a to sa jej môže stať len u nás,“ pýši sa majiteľ. „Mnohým mužom prekáža, keď k nám ich partnerky idú. Je to neopodstatnené. Ak by sa išli zabaviť do mesta na diskotéku, otravuje ich desať opitých chlapov. Ale u nás im nič nehrozí, nič sa tu nemôže stať. Tie ženy si len pozrú program a idú spokojné domov,“ pripomína Šárka. Vstupné je pätnásť eur, ale každá žena dostane päť klubových dolárov, ktoré môže rozdeliť medzi tanečníkov. Strčí ich, ktorému chce a kam chce...

Očarili Bílú aj Mórovú

Klubu sa konečne začína dariť. „Vyše roka sme boli v strate, ale už asi pol roka sa to vyrovnáva,“ teší sa aj z malých úspechov majiteľ. „Je to moja srdcovka - venujem tejto práci všetok čas. Zháňam chalanov, vybavujem rezervácie…“ opisuje manažérka. Nadšenie majiteľov sa prenáša aj na zamestnancov. Sú ako veľká rodina.

„Mnohí naši tanečníci už pracujú v zahraničí a máme z toho veľkú radosť,“ priznáva Šárka aj Roman. Vlani dokonca skupina predviedla šou v Česko Slovensko má talent a porotkyne Lucie Bílá a Diana Mórová si prišli na svoje. Chalani predviedli nielen dokonalé telá, ale najmä tanec, ba i spev. A na záver zostali len v boxerkách.