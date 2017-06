Obľúbený komik čelí vážnemu obvineniu. Svojím konaním vraj spôsobil smrť, pôjde pred súd

Slávny komik Jim Carrey je, zdá sa, na dne.

Spomínate si na film Truman Show? Okrem toho, že to bol prvý film, kde sa Jim Carrey (55) predstavil celkom inak než ako poloidiot s naťahovacou tvárou a konskými zubami, bol to tiež film pre herca tak trochu prorocký. Ide o príbeh chlapíka, ktorý prežil značnú časť svojho života v reality šou bez toho, aby o tom vedel. Zato diváci o ňom vedeli všetko. Počúvali jeho telefonáty, čítali listy, ktoré písal, aj jeho esemesky.

Apropo, esemesky. Práve kvôli nim to spomíname. Tie pre skutočného Jima Carreyho sa teraz opäť objavili v médiách. A čo je horšie, sú súčasťou nepríjemného súdneho procesu, dôkazovým materiálom, ktorý má herca usvedčiť, že svoju expriateľku dohnal k samovražde.

Zlomený: Smrť expriateľky Carreyho zdrvila. Alebo to bola iba ďalšia úloha? profimedia.sk

Procesu sa nevyhne

Umelecká maskérka Cathriona Whitová (†30) sa zabila koncom septembra 2015. Svoj posledný rozhovor viedla s Carreym. Trval tri minúty a krátko po ňom už nebola medzi živými.

S Cathrionou: Umelecká maskérka spáchala samovraždu niekoľko mesiacov po rozchode s Carreym. Jej matka a exmanžel z toho vinia herca. Internet

V tom čase síce už s hercom niekoľko mesiacov nechodila, rozišli sa v máji, no nejakú „spomienku“ jej zanechal. Aspoň to tvrdí Cathrionina matka a jej exmanžel kameraman Mark Burton. Tá spomienka nebola veľmi príjemná, išlo totiž o pohlavné choroby. A to rovno tri. Navyše - aspoň tak to vyplýva z textových správ -, Jim sa k problému nepostavil chlapsky, ale nešťastnú dievčinu nazval „kurvou“, čo malo vysvetľovať jej, ehm, zdravotné problémy. Prípadne zdravotné príznaky, ktoré mu opisovala, označil za normálny výsledok divokého sexu.

A nielen to. Cathrionina mama tvrdí, že dievča sa pre nešťastnú lásku - potvrdila to v liste na rozlúčku - predávkovalo liekmi, ktoré zaobstaral práve Carrey. Pod pseudonymom Arthur King. Išlo o silné anestetiká, ktoré sa dajú získať iba na predpis, čo pre Carreyho nemal byť žiadny problém.

Carrey je presvedčený, že ide len o spôsob, ako vytĺcť z tragickej smrti mladej ženy peniaze. Obviňuje z toho najmä jej exmanžela Burtona. „Zosobášila sa s ním len kvôli zelenej karte (identifikačná karta legálneho obyvateľa USA, ktorý nemá americkú štátnu príslušnosť - pozn. red.). Nikdy spolu nežili a, pokiaľ viem, a viem to od nej, nikdy ho nezaujímala. Až teraz, keď na tom môže zarobiť. Je to nechutné,“ citoval herca Daily Mirror.

Hoci hercov právnik bojoval zo všetkých síl, súdny proces sa mu nepodarilo odvrátiť. Carrey tak bude musieť čeliť vypočúvaniu so všetkými nepríjemnosťami, ktoré súdny proces s celebritou prináša. „Pán Carrey pani Whitovú hlboko miloval, preto to bude pre neho veľmi bolestivý proces,“ vyhlásil v médiách hercov advokát Raymond Boucher. Prvé pojednávanie bolo stanovené na 26. apríl 2018.

Šťastné chvíle: Carrey a Whitová tvorili pár do mája 2015. profimedia.sk

Už nie som Carrey

Nech už to bolo akokoľvek, pravda je, že Cathrionina smrť Jima Carreyho zlomila. Čosi naznačili už zábery z pohrebu. Iste, je to skvelý herec, ale predsa len niektoré pocity nezahráte.

No a potom tu bola jeho dlhodobá „absencia“. Niekoľko mesiacov po samovražde expriateľky úspešný rodák z Kanady odmietal ponuky na nakrúcanie, nebolo o ňom počuť a prvá fotografia, ktorú po dlhom čase zverejnil na svojom profile na sociálnych sieťach, ľudí prekvapila. Vlastne, priam šokovala. Chlapík, ktorý kedysi bojoval o titul najsexi muža sveta - no dobre, bolo to už dávno -, vyzeral ako bezdomovec. Jeho prešedivená brada nepripomínala pestovaný doplnok hipstera, trčala skôr ako dôkaz zanedbanosti. Sám Carrey následný rozruch komentoval vtipne. „Už mám pocit, že moja brada je zaujímavejšia ako ja sám,“ smial sa.

Správy na sociálnych sieťach: Aj keď herec tvrdí, že sa už necíti Jimom Carreym, čosi zo starého vtipkára v ňom očividne ostalo. profimedia.sk

Bradu „neodložil“ doteraz. Vyzeral ako Bruce Všemohúci (jeden z jeho filmov, ak sa nepamätáte) či skôr Nemohúci, keď s ňou koncom mája prišiel na talkshow Jimmy Kimmel Live. Bolo to jeho prvé verejné vystúpenie po mesiacoch a, ako píše TheRinger.com, čosi nebolo celkom v poriadku.

Keď vystúpil na scénu, stál pred aplaudujúcim davom vyše pol minúty. Pozeral sa do publika, no nevyzeral triumfálne. „Díval sa zmätene a s napätým údivom na tvári, akoby videl svoju budúcnosť a nevyzerala nijako sľubne. Kimmel sa snažil získať jeho pozornosť, no márne. Až keď ho poklepal po pleci, vrátil sa do reality,“ píše Sean Fennessey.

Zvláštny bol aj rozhovor, ktorý nasledoval. Komik, pri ktorom nebývala núdza o neočakávané žartíky, bol zrazu ako po lobotómii. „Ako ide život, všetko v poriadku?“ pýtal sa Kimmel. „Viete, všetko je krásne, naozaj. Obzvlášť, keď som mimo toho,“ odpovedal Carrey. „Neberte ma zle, Jim Carrey je skvelý charakter a som šťastný, že som bol toho súčasťou. No už naňho nemyslím viac ako na seba,“ povedal a dodal ešte pár viet o tom, že sa už skrátka necíti ako stroj na vtipy s gumovou tvárou, ktorá nepretržite funguje štyri dekády. Fíha!

Maska: Úloha, ktorá ho preslávila. Film vznikol v roku 1994, v tom roku mal premiéru aj Ace Ventura a Blbý a blbší. profimedia.sk

Smola na ženy

Nie je nič zvláštne, že komici sú v skutočnosti depresívni ľudia, ktorí páchajú samovraždu. Dobrovoľná smrť Robina Williamsa takmer pred tromi rokmi je toho dôkazom. Únava materiálu? Stres? Vyhorenie? Vysmiatie?

Obaja herci mali v podstate veľmi podobnú kariéru. Williams aj Carrey začínali v stand-up komédiách a zábavných šou. Carrey stál na javisku už ako desaťročný, v Kanade, kde sa narodil.

Strednú školu nedokončil - na rozdiel od Williamsa, ktorý vyštudoval dokonca politológiu na vysokej -, oveľa viac ho bavilo vystupovať v estrádach. Jeho špecialitou bolo napodobňovanie budúcich hereckých kolegov. Mal taký úspech, že sa rozhodol preraziť v Amerike a odišiel do Los Angeles. Stretol tam svoju prvú manželku, servírku Melissu - porodila mu jedinú dcéru Jane -, a tiež prvé filmové príležitosti. Ozajstnú slávu mu priniesol až Ace Ventura: Zvierací detektív a Maska. Obe mali premiéru v roku 1994, rovnako ako komédia Blbý a blbší, kde sa zoznámil so svojou druhou manželkou, herečkou Lauren Hollyovou. Manželstvo však vydržalo iba desať mesiacov.

Melissa Wormová: Prvý raz sa Carrey ženil ako 25-ročný. Melissa mu porodila dcéru Jane. Archív

S Lauren Hollyovou: S herečkou sa zoznámil v roku 1994 pri nakrúcaní komédie Blbý a blbší. Ich manželstvo vydržalo iba desať mesiacov. profimedia.sk

Dobrý, no nie dosť

Zato v šoubiznise sa Carreymu darilo. Vo filme Batman navždy vyfúkol úlohu hádankára práve Williamsovi, nasledovalo pokračovanie Zvieracieho detektíva, komédia Klamár, klamár. V roku 1998 sa ho režisér Peter Weir rozhodol otestovať aj v inej ako primárne komickej úlohe a obsadil ho do Truman Show. Film vyvolal veľký ohlas, Carreyho chválili aj kritici. Jeho „vážne“ kvality mu priniesli ďalšiu skvelú úlohu - Andyho Kaufmana v biografickej dráme Miloša Formana Muž na Mesiaci. No hoci mu experti opäť tlieskali, získal „len“ Zlatý glóbus. Zaslúžene.

Kvalita Carreyho nasledujúcej produkcie bola kolísavá. Ak by sme sa na to pozerali ako seriózni filmoví vedci, vyčnievala z nej len úloha Joela Barisha vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle, no zvyšok viac-menej ťažil z Carreyho schopnosti „robiť ksichty“. Treba však uznať, že to vedel fakt dobre. Mimochodom, Jim Carrey bol prvý chlap, ktorý dostal za film 20 miliónov dolárov - za Opravára (The Cabel Guy, 1996). A dostával ich celé desaťročie.

Jim Carrey: Koncom mája sa herec po dlhých mesiacoch objavil na verejnosti. Propagoval svoj nový seriál I'm Dying Up Here. profimedia.sk

Neuznaný génius

„Teraz už má aj americké občianstvo, ale žiadne Oscary. Má svoje zvláštne miesto, takmer ako neuznaný génius, fenomén, ale pričasto sklamaný a deprimovaný z toho, čo dokázal,“ napísal o Carreym filmový historik David Thomson vo svojom New Biographical Dictionary of Film.

Zmenený a o poznanie smutnejší Carrey sa však konečne vracia. Po nových filmových projektoch v internetovej databáze filmov IMDb.com síce niet ani stopy - jeho posledný, nízkorozpočtový poľsko-americký film mal premiéru vlani v Poľsku, do Ameriky sa len chystá -, no počas talkshow u Kimmela prezradil, že od začiatku júna začal televízny kanál Showtime uvádzať jeho seriál I’m Dying Up Here, voľne inšpirovaný rovnomennou knihou Williama Knoedelsedera. Carrey v ňom tentoraz nehrá, je jeho tvorcom a výkonným producentom. Seriál mapuje rozkvet losangeleskej stand-up scény v sedemdesiatych rokoch. Túto tému si nevybral náhodou, veď práve vďaka tejto scéne sa z neho stal jeden z najlepšie platených hercov sveta.

Žeby to bolo niečo ako nový začiatok? Uvidíme. No nech si už o ňom myslíme čokoľvek, v prípade Carreyho by určite bolo „blbé a ešte blbšie“ vzdať to.