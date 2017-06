Rekordérka Katy Perry: Milujú ju vraj milióny fanúšikov, sú falošní?

Americká speváčka Katy Perry využíva všetky moderné spôsoby, ako sa priblížiť svojim fanúšikom. Dovoľuje im nazrieť za oponu - a oni jej to žerú.

Tomu sa povie online marketing. Americká speváčka Katy Perry na seba nastavila 41 kamier, ktoré ju nepretržite sledovali 96 hodín. Živé vysielanie, v rámci ktorého spala, varila a mojkala sa so psom, je súčasťou premyslenej stratégie, ktorá prináša svoje ovocie.

Jumping for joy because it's time for the Friends & Family dinner! Take a seat at the table with Katy on @YouTube: https://t.co/EJOsFazFtupic.twitter.com/RfOZqwvOkE — KATY PERRY (@katyperry) 12. júna 2017

Zapísala sa do histórie

Katy Perry je kráľovnou Twitteru, na ktorom je aktívna od roku 2009. Ako prvému človeku sa jej podarilo dosiahnuť 100 miliónov nasledovníkov, píše portál BBC. Druhým najpopulárnejším na Twitteri je Justin Bieber, ktorého sleduje niečo pod 97 miliónov nasledovníkov.

V top stovke najsledovanejších twitterových účtov sú väčšinou speváci, športové hviezdy, ale aj niekoľko politikov, napríklad aktuálneho amerického prezidenta Donalda Trumpa sleduje 32,5 miliónov nasledovníkov, pričom sa ale nechytá na jeho predchodcu Baracka Obamu, ktorý má vyše 90 miliónov nasledovateľov a ocitol sa tak v spoločnosti top piatich najsledovanejších účtov spolu s popovými hviezdami.

Treba však podotknúť, že nie je jasné, za koľkými twitterovými priaznivcami, resp. účtami sú skutoční ľudia a koľko účtov je falošných. Analýza Twitteru naznačuje, že zhruba dve tretiny nasledovníkov Katy Perry a Justina Biebera nemusí byť vôbec reálnych. Množstvo účtov je totiž tzv. spiacich, použitých vyslovene na navýšenie čísel nasledovateľov, rozosielanie spamu a zvyšovanie záujmu o aktuálne témy.

Prvých päť najsledovanejších Twitter účtov:

@katyperry 100 mil. nasledovníkov

Katy Perry: Americká speváčka Ako prvému človeku sa jej podarilo dosiahnuť 100 miliónov nasledovníkov. profimedia

@justinbieber 96,7 nasledovníkov

@BarackObama 90,8 nasledovníci

Obľúbený prezident Barack Obama: 90,8 nasledovníkov na Twitteri. Popular Science

@ Taylorswift13 85,1 nasledovníci

@rihanna 74,1 nasledovníci

Na Slovensku viac fičí Facebook alebo Instagram, ale takého cyklistu Petra Sagana sleduje na Twitteri úctyhodných 662-tisíc fanúšikov, tenistku Dominiku Cibulkovú 198 tisíc nasledovateľov a speváka Majka Spirita 193 tisíc.

Thanks #TourdeSuisse for helping me reach the podium ceremony in an "unconventional" way... #teamworkpic.twitter.com/GEXqQocAqT — Peter Sagan (@petosagan) 18. júna 2017

Slovenský prezident Andrej Kiska má 70,3 tisíc nasledovateľov.