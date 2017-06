Seriál o kráľovskej rodine sa stal hitom. Napriek tomu, že si nevymýšľa

Môže historický príbeh o žijúcich osobách zaujať a zároveň byť pravdivý bez toho, aby niekoho naštval? Koruna - The Crown z dielne streamovacej služby Netflix dokázala, že sa to dá.

Seriál, ktorý mapuje život súčasnej anglickej kráľovnej Alžbety II., sa stal pre divákov návykovou záležitosťou. Na milosť ho podľa posledných informácií zobrala dokonca samotná „predloha“ a sleduje ho spolu s rodinou. A nielen to, Alžbeta II. sa o ňom vyjadrila pochvalne, tak ako kedysi o filme Kráľovná s Helen Mirrenovou v hlavnej úlohe.

Napokon, niet sa čo čudovať. Za obomi projektmi totiž stojí ten istý muž, scenárista Peter Morgan.

Česká stopa

Šesťkrát desať dielov za 100 miliónov libier. To sú základné fakty o seriáli Koruna, ktorý vlani v novembri začal vysielať Netflix. Ide o doposiaľ najdrahší projekt tejto platformy, ktorá sa už v „bežnej“ distribúcii preslávila napríklad sériou Dom z kariet.

Stačila pritom jediná séria, aby sa Koruna vyšvihla medzi najsledovanejšie a najoceňovanejšie v brandži. Zabodovala na udeľovaní Zlatých glóbusov, na prestížnych televíznych cenách BAFTA, ale, čo je dôležitejšie, zhodne ho ocenili kritici aj diváci. Na internetovej databáze filmov IMDb. com si vyslúžil takmer 9 hviezdičiek z desiatich, čo sa veru podarí máloktorému filmu.

Kráľovná a jej vtipný tieň: Seriál Koruna si komplikovaný vzťah prominentných manželov všíma dosť podrobne. Netflix

A čo je na ňom teda také úžasné? Nuž, predovšetkým téma. Buďme úprimní, tak ako mafiáni, kráľovská rodina - a najmä jej najdôležitejší reprezentanti - sú vždy lákavým kúskom. Pre tvorcov aj divákov. Tým skôr, ak ide o súčasnú vládnucu garnitúru. Len pre zaujímavosť, o britskej kráľovskej rodine už vznikli desiatky filmov, medzi tie najvydarenejšie patrí spomínaná Kráľovná (2006) s Helen Mirrenovou v hlavnej úlohe, Kráľova reč (2010) o Alžbetinom otcovi Jurajovi VI., Diana s Naomi Wattsovou či Kráľovská noc vonku (2015). Pozornosti televíznych tvorcov neušiel ani princ William a jeho žena Kate, ani princ Harry.

Netflix každopádne nenechal nič na náhodu a na zmapovanie osudov najdlhšie vládnucej anglickej panovníčky si najal toho najpovolanejšieho. Peter Morgan má na konte už dve kráľovské diela - vynikajúcu Kráľovnú a tiež divadelnú hru Audiencia. Mimochodom, tá sa s veľkým úspechom hrá aj v Česku. Alžbetu II. stvárnila Iva Janžurová - a má to svoj dôvod. Nielenže hra je skvelá, ale Morgan má s Čechmi dosť spoločného. Jeho manželkou - dnes vlastne už ex - bola dcéra politika a kniežaťa Karla Schwarzenberga Anna Karolína. Expartneri majú spolu päť detí, no pred dvoma rokmi sa rozviedli a Morgan si vlani v novembri našiel náhradu. Randí s Gillian Andersonovou, čiže s agentkou Scullyovou z Aktov X.

Žiadna cenzúra

Vráťme sa však od klebiet k umeniu. „Človek by čakal, že písať o veciach, ktoré sa stali, bude jednoduchšie, ale nie je. Je to dosť zradné. To, čo v príbehu chceme, väčšinou nijako nesúvisí s tým, čo sa skutočne stalo,“ priznáva scenárista Peter Morgan. „Ukážeme ich ako ľudí,“ hovorí Matt Smith, predstaviteľ princa Philipa. Seriál podľa neho „strháva masky, ktoré kráľovská rodina nosí na verejnosti“.

Zohratí: Napriek všetkým nedorozumeniam si kráľovná Alžbeta II. svoj život bez Philipa nedokáže predstaviť. profimedia.sk

„Myslím si, že kráľovská rodina je veľmi nervózna a veľmi vzrušená,“ povedal pred vysielaním prvých epizód Peter Morgan. „Nepáči sa im, ak nemajú nad niečím kontrolu, ale zároveň chápu, že dráma, ktorá sa zaoberá takouto témou s úctou, je vzácna vec.“ O nejakej oficiálnej cenzúre zo strany dvora údajne nemôže byť ani reč. Pravda však je aj to, že hoci sa seriál púšťa aj do tých tajomnejších komnát paláca - a nebolo ich málo -, predsa len v Morganovi fungovala aspoň autocenzúra. Alebo to bol pud sebazáchovy?

Aj nepravidelný čitateľ článkov o kráľovskej rodine vie, že tam nie je nuda ani v reáli, nieto v seriáli. Príde aj na krv, a to dokonca hneď v prvej scéne. Viac neprezradíme, no politické vraždy nečakajte.

Ťažký život vojvodu

Seriál Koruna rozpráva Alžbetin príbeh od konca štyridsiatych rokov. Štartuje jej svadbou v roku 1947 - úlohu Westminster Abbey prevzala katedrála v Ely - s vojvodom Philipom, pôvodne princom gréckym a dánskym. Mimochodom, ich komplikovanému vzťahu sa venuje pomerne dosť pozornosti, ba niekedy je vraj ten seriálový ešte napätejší ako v skutočnosti. „Nebudem si pred tebou kľakať na kolená. Si moja žena alebo moja kráľovná?“ pýta sa napríklad Philip v jednej chvíli. „Som oboje a silný muž by mal byť schopný kľačať pred obomi,“ odpovedá panovníčka.

Náhradná: Svadby anglických monarchov sa odohrávajú vo Westminster Abbey. V seriáli ho nahradila katedrála v Ely. Netflix

Inak, skutočný Philip sa vraj so svojou úlohou stafáže vyrovnával spočiatku ťažko. Dnes ju už komentuje svojím povestným suchým humorom. Ako keď Austrálčanovi, ktorý vojvodovi povedal, že jeho žena, doktorka filozofie má oveľa významnejšie postavenie ako on, odpovedal: „Hej, hej, v našej rodine máme tento problém tiež.“ Nuž, nenadarmo ho považujú za najvtipnejšieho muža na planéte.

Čo je také drahé?

„Nie je to len príbeh jednej rodiny, je to príbeh povojnovej Británie,“ hovorí Stephen Daldry, ktorý film režíroval. Ak vám je jeho meno povedomé, nie je to náhoda. Preslávil sa nízkorozpočtovým, no nesmierne úspešným filmom Billy Elliot.

Päť miliónov dolárov, za ktoré ho v roku 2000 nakrútil, sa mu v súvislosti s kráľovským rozpočtom na Korunu musí zdať asi smiešnych. Ako sme už spomínali, Netflix investoval do seriálu 100 miliónov libier. Oficiálne. Neoficiálne sa hovorí o sume ešte vyššej - o vyše 40 miliónov.

Môže za to hviezdne obsadenie a štáb, no značnú časť rozpočtu zhltli aj kostýmy. Ako píše denník Telegraph, svadobná róba Clare Foyovej, seriálovej Alžbety II., stála oveľa viac než tá skutočná. Dvadsaťjedenročná Alžbeta totiž - ako aj bežné nevesty v povojnových časoch - kúpila látku na ne za ušetrené prídelové lístky. Dvesto dostala od vlády ako darček. Stovky lístkov jej poslali aj Angličanky, no mladá kráľovná ich vraj s vďakou vrátila.

Kráľovská svadba: Alžbeta II. sa vydala za Philipa v roku 1947. Mala vtedy 21 rokov a šaty ušité z látky kúpenej za prídelové lístky. profimedia.sk

Apropo, móda. Kostýmová dráma očarila aj prestížne módne časopisy. Vogue aj Vanity Fair mu venovali špeciálne editoriály, pričom Vogue dokonca nechal predstaviteľov nafotiť Jamesovi Bellovi, teda fotografovi, ktorý zvečnil napríklad krst malej Charlotty, dcérky Williama a Kate, a autorovi viacerých oficiálnych portrétov kráľovskej rodiny.

Od Anny k Alžbete

Aj keď predstaviteľka mladej kráľovnej Clara Royová (31) sa doteraz významnejšie nepresadila, diváci Českej televízie si ju môžu pamätať z inej kráľovskej úlohy. V historickom seriáli Wolf Hall si zahrala kráľovnú Annu Boleynovú. Klebetí sa, že do úlohy kráľovnej v pokročilom veku by sa mala vrátiť Helen Mirrenová.

Vojvodu Philipa predstavuje Matt Smith, ktorý sa preslávil v hlavnej úlohe iného populárneho britského seriálu Dr. Who, premiéra Winstona Churchilla americký herec John Lithgow (Interstellar, zloduch v Cliffhangerovi). Kráľovninu mladšiu sestru princeznú Margaret, ktorá sa podobne ako kedysi jej prasEltrýko vzdala kráľovských vymožeností kvôli láske, si zahrala Vanessa Kirbyová (Jupiter na vzostupe). Je dosť možné, že vám tieto mená nič nepovedia, no väčšina z hercov obsadených v seriáli patrí k tým, ktorých tváre síce poznáte, no na meno si nespomeniete. Tvorcovia zároveň prezradili, že jednotlivé postavy sa budú preobsadzovať vždy po dvoch sezónach.

Dlhé čakanie

Seriál Koruna počas šiestich sezón sľubuje vyrozprávať „skrytý príbeh dvoch najslávnejších adries na svete - Buckinghamského paláca a Downing Street 10 (sídlo britského premiéra) - a intrigy, ľúbostné životy a machinácie stojace za veľkými udalosťami, ktoré formovali druhú polovicu 20. storočia“.

Downing Street 10: Seriál Koruna sľubuje vyrozprávať príbeh dvoch najslávnejších adries na svete. Sídlo britského premiéra je jednou z nich. profimedia.sk

Prvá sezóna je na Netflixe kompletne dostupná od prvého novembra 2016, na druhú si budú musieť fanúšikovia počkať do začiatku novembra. Už dnes je však jasné, že trpezlivosť sa im vyplatí.

Realita verzus film

Realita vs film: Alžbeta II. (vľavo) a herečka Clara Royová. Archív

Realita vs film: Vojvoda Philip (vľavo) a herec Matt Smith. Archív

Realita vs film: Kráľovná matka (vľavo) a herečka Victoria Hamiltonová. Archív

Realita vs film: Premiér Winston Churchill (vľavo) a John Lithgow. Archív

Realita vs film: Princezná Margaret (vľavo) a herečka Vanessa Kirbyová Archív