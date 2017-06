VIDEO Nepočujúca speváčka ohúrila porotu talentovej šou: Hudbu cíti cez vibrácie v podlahe!

Dvadsaťdeväťročná nepočujúca speváčka Mandy Harveyová ohúrila aj nekompromisného porotcu talentovej šou Simona Cowella.

Prišla, zaspievala a prebojovala sa rovno do semifinále. Publikum aj porota boli nadšení. Reč je o mladej speváčke Mandy Haveyovej (29), ktorá sa prihlásila do dvanásteho ročníka Amerika má talent. Na Mandy je však výnimočný nielen jej hlas, ale aj to, že je nepočujúca.

Na kasting do talentovej šou prišla Mandy aj s tlmočníčkou. Ako vysvetlila, sluch stratila ako 18-ročná. Trpí poruchou spojivových tkanív a podľa jej slov „ochorela a moje nervy sa porušili“.

Mandy sa venovala spevu od štyroch rokov, ale keď stratila sluch, spievať prestala. No nevzdala sa a našla si cestu, ako spievať ďalej. „Cítim tempo a rytmus cez vibrácie podlahy,“ povedala Mandy, ktorá sa pred svojím vystúpením vyzula.

Mandy zaspievala svoju vlastnú pieseň Try, v ktorej spieva, že jedinou prekážkou pre človeka je on sám. Nekompromisný Simon Cowell po jej dospievaní povedal, že toto nebude potrebovať ani tlmočenie a rovno jej dal zlatý bzučiak, ktorý jej zabezpečil miestenku v semifinále.