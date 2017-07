Vianoce v júli? Na východe ich majú, a to dvojnásobne netypické

Kedy rokovať o vianočnej výzdobe ak nie v lete? Mestskí poslanci v Humennom na svojom poslednom zasadnutí povedali razantné stop živému vianočnému stromčeku na námestí.

Už túto zimu tu namiesto živej jedličky bude tróniť desaťmetrový umelý stromček s obrovskou kovovou konštrukciou. Chcú byť ekologickí a pokrokoví. No táto eko akcia je aj celkom drahý špás. Humenčanov vyjde na 8 600 eur.

Nepraktické

„Každý rok riešime vážne problémy so zháňaním živého vianočného stromčeka. Hlásia sa nám ľudia, núkajú vianočné stromčeky priamo z mesta Humenné, alebo z okolitých dedín. Veľa tých stromčekov je však nevhodných. Ak už je vhodný stromček musíme zabezpečiť zrezanie, prevoz, nakládku, vykládku špeciálnym ťažkotonážnym žeriavom," vysvetľoval poslancom návrh na kúpu umelého šéf technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.

So zabezpečením živého vianočného stromčeka majú aj ďalšie problémy. „Musíme napríklad žiadať o povolenie Východoslovenskú distribučnú spoločnosť, aby nám povolila zrezať ho, ak sa ten stromček nachádza pri elektrickom vedení.

Investovať do umelého stromčeka sa im preto „javí s perspektívou do budúcna ako najvýhodnejšie”. Kuruc zaručoval poslancom, že ani kovovú konštrukciu, ktorá bude umelý strom držať ľudia neuvidia.

Inšpirácia zo Žiliny

Ako priznal, po inšpiráciu si skočili do Žiliny. „Takýto stromček je v Kii pri Žiline. My budeme mať druhý na Slovensku,“ vysvetlil riaditeľ technických služieb. Je presvedčený, že ani cena zaň nie je horibilná, pretože umelé stromčeky v o veľkosti, ako mesto potrebuje údajne stoja od 25- až do 40-tisíc eur. "Je to stromček desať metrov vysoký kužeľového tvaru, priemer na základni 5 metrov, vrátane špeciálnej elektrickej výzbroje vhodnej na externé použite na externé podmienky," opísal umelého krásavca poslancom.

Všetkým sa nepozdáva

Svoje rozčarovanie nad umelým stromčekom za časť poslancov neskrýval poslanec Jozef Babják. Je presvedčený, že väčšine Humenčanov sa umelý stromček na centrálnom námestí páčiť veru nebude. „Myslím, že ani vo väčšine miest to tak nebýva, aby nejaký kovový vianočný stromček nahradil ten prirodzený živý," tvrdí Jozef Babják.

Nepáči sa mu ani spôsob financovania. Peniaze majú ísť totiž z rozpočtu technických služieb, ktoré sa tak ako v mnohých mestách na Slovensku boria skôr s otázkou kúpy nových a efektívnych mechanizmov na údržbu a čistotu mesta. „Zásadne s tým nesúhlasím. Technické služby potrebujú peniaze na to, aby sme ich technicky lepšie vybavili a nie na to, aby stavali umelé vianočné stromčeky. Keď toto mesto chce robiť nech tu niekto požiada o zmenu rozpočtu a nech to zaplatíme z mestských peňazí a nie z rozpočtu technických služieb,“ rozohnil sa pred svojimi kolegami poslanec Babják.

No podporu u nich nenašiel a mestskí poslanci nakoniec tento nákup schválili.

Ekológia je prvoradá

„Bavíme o vyrezávaní stromov, ekológii,“ uvítala nový umelý stromček na námestí samotná primátorka Humenného Jana Vaľová a dodala: „Máme každý rok rezať a zháňať stromčeky, tak toto nie je taká horibilná suma pri rozpočte, i pri prebytku. Navyše technické služby to robia zo svojich peňazí."

Podľa nej bude v čase Vianoc v meste aj dostatok vyzdobených živých stromčekov v jeho jednotlivých častiach.