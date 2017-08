Bez ochrany: Polícia sa vykašľala na korunného svedka proti zločineckej chobotnici v policajnom zbore

V boji proti organizovanému zločinu ešte nestál dôležitejší korunný svedok ako Juraj Roszík. Roszík totiž usvedčoval zločincov medzi policajtmi.

Strhával masky z tvárí kukláčov a vyšetrovateľov, ktorí jeden deň v mene štátu naháňali mafiánov a druhý deň unášali podnikateľov a ich deti, aby si „privyrobili“. Išlo o mimoriadne nebezpečnú, sofistikovanú sieť mužov so špeciálnym výcvikom, spájanú s niekdajším siskárom Michalom Hrbáčkom, známym z kauzy únosu prezidentovho syna. Každý súdny človek predpokladal, že o takéhoto svedka sa polícia poriadne postará. Vysťahuje ho niekam mimo Slovenska, poskytne mu novú identitu, možno aj novú tvár. Aká je realita?

Posledný obvinený v kauze zavraždeného slovenského podnikateľa naťahuje čas - tvrdí, že je psychicky chorý

Plánovali únos Demitrovho syna

Juraj Roszík nie je žiadne neviniatko. Aj on bol členom spomínaného policajného gangu. V deň prepadu Kubašiakovcov si elitný kukláč na svojom oficiálnom pracovisku na Krajskom policajnom riaditeľstve v Trenčíne zobral dovolenku. Spolu s bývalým vyšetrovateľom Petlušom a pracovníkom pri pulte centrálnej ochrany Červeňanom vtrhli v Polomke do rodinného domu oblečení ako pri policajnom zásahu. Na hlavách mali kukly a kričali: „Toto je policajná akcia!“ Naučenými hmatmi v okamihu spacifikovali a spútali všetkých prítomných vrátane dvoch osemročných detí, ktoré od ľaku kričali a plakali. Po tom, čo Petluš Kubašiaka zastrelil, trojica páchateľov ušla, ale po niekoľkých dňoch sa všetkých podarilo chytiť.

Spôsob prepadu Kubašiakovcov sa nápadne podobal na množiace sa neobjasnené brutálne lúpeže. Dalo sa predpokladať, že lapená trojica s nimi bude mať čosi spoločné, dôkazy však chýbali. Keby sa Roszík rozhodol mlčať, dodnes by sme netušili, aká zberba sa skrýva za policajné mundúry, ako štátom vycvičení „bojovníci“ zneužívajú špeciálne schopnosti i vedomosti o postupoch pri odhaľovaní zločinu. Prípad Kubašiakovej vraždy by bol uzavretý odsúdením Červeňana, Petluša a Roszíka. Tí by s najväčšou pravdepodobnosťou skončili s rovnakými trestami, respektíve Roszík mohol pri intenzívnej obrane v súdnej sieni dostať - paradoxne - nižší trest. Veď si len spomeňme, že Červeňanovi súd naparil za prepad Kubašiakovcov iba sedem a pol roka a Roszíka za ten istý čin odsúdil na osem a pol roka!

Kubašiakov vrah na súde: Vinu hádže na tajomného strelca!

Kým by si všetci traja odpykávali trest, neodhalený gang by sa postaral o ich rodiny a ďalej by pokračoval vo svojich výčinoch. Mal už naplánovanú lúpež u „akcionára“ Smeru, podnikateľa Ivana Kiňa, a tiež únos syna hokejistu Pavla Demitru...

Vyšetrovali vlastné zločiny

Roszík sa rozhodol povedať pravdu, priznať sa k ohavným veciam a zastaviť ďalšie zločiny. O tom, aké pohnútky ho k tomuto rozhodnutiu viedli, môžeme len špekulovať. Možno ho zlomila vražda Kubašiaka, možno smrť otca troch detí bola priveľa aj na neho a možno Roszíkovo svedomie pri rozhodovaní, či s políciou spolupracovať, nezohralo žiadnu rolu. V každom prípade však vedel, že vstupuje do silno horiaceho ohňa.

Detailne rozprával o fungovaní gangu plného bývalých i aktívnych policajtov od obyčajných pochôdzkarov až po vplyvných funkcionárov a odkryl organizáciu páchania a vyšetrovania ťažkých zločinov tými istými ľuďmi. Vyšlo najavo, že pri nahlasovaní rukojemníckej drámy so štvorročnou dcérou podnikateľky Heleny Bicekovej z Trenčína sa z vystresovanej matky pokúšali urobiť blázna a po lúpeži u rodičov futbalistu Greška sedel pri výsluchu surovo dobitej Greškovej mamy osobne jeden z páchateľov. „U nás ani cigarety, čo tí v kuklách vyfajčili počas prepadu, nezobrali policajti ako dôkaz. Bodaj by, keď policajti vyšetrovali policajtov,“ hromžil Greškov otec.

Kubašiakovci: Bola vražda otca troch detí tou povestnou poslednou kvapkou pre Roszíka? Archív

Strach z Hrbáčka

Po odhalení policajného gangu jej členovia nezaliezli do dier. Poľovačku na Roszíka začali hneď, ako sa rozhodol vypovedať. Advokát, ktorého mu od zatknutia platil gang, ho upozorňoval, že sa v base môže pošmyknúť na mydle, a vypytoval sa ho, či sa nebojí, čo sa mu stane po návrate na slobodu. Zaujímalo ho tiež, či má Roszík deti. Od kukláča Ľubomíra Kurínskeho dostal Roszík odkaz, že má pre neho Bibliu, a neskôr mu v balíku Biblia s ručne dopísanými poznámkami skutočne prišla.

V reči mafie tento akt znamená, že sa treba pomodliť pred poslednou cestou. Pri rekonštrukcii jedného z vyšetrovaných prepadov sa partia z gangu Roszíkovi demonštratívne ukázala v rovnakom aute, v akom sa vybrali spáchať zločin v inkriminovaný deň. Nevadilo im, že Roszíka práve v tej chvíli prevážali policajti, že pri ňom sedeli ľudia z Generálnej prokuratúry. Urobili to takto okato a drzo schválne. Aby jasne dali najavo - my sme silní, vieme o každom tvojom kroku.

V obave, kam až budú ochotní títo nebezpeční ľudia zájsť, žil nielen Roszík, ale aj celá jeho rodina.

Napriek tomu žiadne svoje tvrdenie neodvolal. Na súde usvedčil takzvanú banskobystrickú i trenčiansku vetvu gangu. Iba v prípade, v ktorom bol obžalovaný aj exsiskár Michal Hrbáček, Roszík z dôvodu obavy o svoju bezpečnosť odmietol vypovedať. Možno aj preto, lebo súd Hrbáčka po zaplatení kaucie pustil z väzby na slobodu. Napokon Roszík svoje rozhodnutie zmenil a postavil sa aj proti tomuto obávanému mužovi. Súd ho však označil za nedôveryhodného svedka a Hrbáčka spod obžaloby oslobodil.

Šok na súde v Banskej Bystrici: Exmanželka vraha adresovala vdove po desiatich rokoch prekvapivé slová

Sám sebe bodygardom

V súčasnosti sú okrem Petluša všetci odsúdení členovia policajného gangu na slobode, od roku 2013 je vonku aj Juraj Roszík. Nedávno ho opäť predvolali na súd ako svedka a na prekvapenie všetkých zúčastnených Roszík do Banskej Bystrice prišiel. Ukázalo sa, že sa vôbec nezmenil, v občianskom preukaze má stále zapísané príliš známe meno Roszík a žije na Slovensku.

nePrepustení z väzenia: Jacko, Kurínsky, Červeňan si už tresty odpykali, vo väzení ostáva len Petluš (na snímke). Archív

„Policajti sa na mňa vykašľali,“ vysvetlil jednoduchou vetou Roszík, ako je možné, že pricestoval úplne sám, bez minimálneho zabezpečenia, štítu štátnych zložiek. „O seba i svoju rodinu sa musím postarať sám. Keď som žiadal o ochranu, pán Šufliarsky z Generálnej prokuratúry mi povedal, že komisia moju ochranu neschválila. Nežije sa mi ľahko, to mi verte. Som nezamestnaný, občas sa mi podarí nájsť nejakú fyzickú prácu. Ale my sme skromní, veľa nám netreba, na to sa nesťažujem. Horšie sú iné veci. Musím sa často sťahovať, meniť telefónne čísla, neustále dávať pozor, byť ostražitý. Mám aj deti, o to je celá situácia zložitejšia. Ľudia, ktorých som usvedčoval, sú už vonku a ja najlepšie viem, čoho sú schopní.“

Chápadlá

Ako je možné, že korunný svedok v nesporne najnebezpečnejšej kauze slovenského zločinu ostal ponechaný napospas pomste kriminálnikov?

„O ochrane svedka Juraja R. v konkrétnych trestných veciach na základe žiadosti vyšetrovateľa Policajného zboru so súhlasom dozorového prokurátora rozhodla osobitná komisia, ktorej výsledok hlasovania je utajovanou skutočnosťou,“ odpovedá Generálna prokuratúra SR. „Prokurátori nemajú právomoc poskytnúť takýmto osobám a ich blízkym ochranu ani zabezpečiť bezpečnostné opatrenia. Takúto právomoc má Policajný zbor.“

Na Prezídiu Policajného zboru SR nemali najmenšiu chuť vysvetľovať, prečo sa na Roszíka vykašľali. Hoci v spomínanej päťčlennej komisii, ktorá o ochrane Roszíka rozhodovala, mali dvoch zástupcov, z toho jeden bol priamo šéfom tejto komisie, naše otázky odbili konštatovaním, že návrhom na zaradenie Roszíka do ochrany „nedisponujú“. Keby to hneď bola pravda, tak čakanie na nejaký papier, či už ho nazveme návrhom, alebo žiadosťou o ochranu, nie je ospravedlnením.

A nejde len o Roszíka a jeho rodinu, ale o všetkých ľudí, ktorých policajti možno práve teraz alebo zajtra, či o rok budú presviedčať, aby sa proti nebezpečným zločincom nebáli svedčiť. Veď aké argumenty im môžu ponúknuť?! Žeby - len smelo rozprávajte, potom sa už dáko pretlčiete, veď aj Roszík stále žije?

Absencia ochrany korunného svedka proti chobotnici v Policajnom zbore poukazuje na diletantstvo vo vedení polície. Teda ak nie je priamo dôkazom, že zločinecká chobotnica má v polícii stále svoju moc.