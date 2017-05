Raši oznámil, že chce byť košickým županom, kampaň si robí už vyše roka. O lukratívny post bude bitka

Bývalého ministra zdravotníctva považovali za korunného princa Smeru. Šéfuje Košiciam, teraz by chcel vládnuť celému kraju.

Svoju kandidatúru na post šéfa košickej VÚCky oznámil Richard Raši (46) oficiálne iba dnes, no kampaň si robil už niekoľko mesiacov. Obyvatelia východu ho mohli za posledné mesiace vidieť nezvyčajne často a to aj tam, kam zvyčajne nezavítal.

Štartoval rely, ochutnával víno na akcii v Rožňave, rozprával k starostom v Trebišovsku, otváral májový jarmok v Michalovciach či odovzdával ceny na jazdeckej súťaži v Pribeníku.

„Prihára mu. Ak chce byť županom, potrebuje aj podporu vidieka. V Košiciach, kde bol predtým milovaný, si to v poslednom období poriadne pokašlal. Popularita mu prudko klesla po kauze parkovania so slávnou firmou EEI. Aj keď má podporu strany, musí tentokrát zabojovať aj sám. Už mu nestačí tancovať štvorylku v centre mesta, musí aj do tých posledných kútov kraja,“ prezradil nám zdroj blízky košickému vedeniu strany Smer.

Po prípadnom zvolení na župana vraj Raši podla vlastných slov post košického primátora opustí.

Chcú ho aj ďalší

Raši nie je sám, kto má o miesto záujem. Lukratívna stolička s nezanedbateľným platom - pripomeňme, že košický župan dostane mesačne takmer 3500 eur -, a vplyvom v rámci celého kraja vŕta hlave nejednému politikovi.

Kandidatúru zvažuje aj Poslankyňa Národnej rady a bývalá členka strany Sieť Alena Bašistová a starosta Kechneca pri Košiciach Jozef Konkoly.

