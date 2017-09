Lukratívny dom hrôzy: Brezno kupuje bez posudku budovu, ktorú majiteľ označil za ložisko infekcií

Keď sa vlani v Brezne rozniesla správa, že ktosi skupuje byty v povestnom dome hrôzy, každý si ťukal prstom na čelo.

Rozpadávajúca sa bytovka so starými kobercami vlajúcimi na balkónoch a s detskými nožičkami hompáľajúcimi sa vysoko v rozďavených múroch priečelia straší okoloidúcich už desaťročia. Prečo by niekto vynakladal vlastné peniaze na jej získanie?

Dnes je už otázka zodpovedaná. Kvôli dobrému kšeftu. Za rárohu „vyčistenú“ od jej obyvateľov mesto Brezno s radosťou zaplatí stosedemdesiattisíc eur.

Hanba Brezna

Obyvateľmi breznianskej bytovky na Dolných Hámroch 10 sú odnepamäti Rómovia so svojskými predstavami o kultúre bývania. Okolité obyvateľstvo sa neustále sťažuje na ich katastrofálne hygienické návyky a neznesiteľný zápach. Budova je taká zdevastovaná, že počas dažďov tečie voda dnu nielen cez obrovité diery na streche, ale aj cez rozbité, vypitvané bočné múry. Kovová konštrukcia zábradlia vnútorného schodiska upevnená už iba na pár pevných bodoch, sa hrozivo kníše vo vzduchu nad hlavami prichádzajúcich a miestami chýba úplne.

Prišli o strechu nad hlavou: Rómovia predali byty po dve tisícky, vysvetľujú to psychickým nátlakom. Ľudmila Lacková

Bytovka pôvodne patrila mestu. Jej predstavitelia sa v minulosti opakovane pokúšali tamojších Rómov niekam presťahovať, ale obyvatelia náhradných lokalít sa vždy postavili na tvrdý odpor. Pred desiatimi rokmi sa mesto rozhodlo zbaviť zodpovednosti za budovu, ktorá už vtedy nespĺňala technické a hygienické normy. Jednotlivé byty predali ich nájomníkom po jednej slovenskej korune a bytovka sa časom prepadala do čoraz väčšieho marazmu.

„Dom hrôzy stojí priamo pri hlavnej ceste, ktorá je vstupnou bránou do Brezna smerom od Vysokých Tatier. To nie je pekná vizitka pre naše mesto. Najhoršie sú na tom obyvatelia piatich domov, ktoré s problematickou bytovkou susedia. S nimi by nikto meniť nechcel ani na jediný deň,“ hovorí mestská poslankyňa Eva Laurinc-Wolframová.

Mestská poslankyňa Eva Laurinc-Wolframová: „S obyvateľmi piatich domov, ktoré s problematickou bytovkou susedia, by nikto nechcel meniť ani na jediný deň.“ Ferdinand Hrabala

Zaujímavá investícia

Začiatkom minulého roka začali Rómov z domu hrôzy navštevovať pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby Black Patrol. „Povedali nám, že idú dom zbúrať a ak chceme aspoň niečo dostať, musíme byty predať. Nuž áno, predala som byt, v ktorom bývame. Za dve tisícky. Aj ostatní predali. Všetci, ktorí tu bývajú. Teraz nemáme kam ísť,“ povedala nám 76-ročná Helena Pustajová, pre ktorú je dom hrôzy domovom už od jej mladosti. Na psychický tlak zo strany esbéesky sa sťažovala aj Dáša Bučeková: „Spravili sme hlúposť, že sme byt predali, ale povedali nám, že musíme. Normálne nás oklamali.“

Majiteľa breznianskej esbéesky Black Patrol Branislava Škondeja sme sa ešte vlani pýtali, čo ho viedlo ku skupovaniu bytov v dome hrôzy. Vtedy nám povedal: „Dom, v ktorom sa nachádzajú spomínané byty, má relatívne dobrú polohu blízko centra mesta na hlavnom ťahu. V minulosti tam boli štandardné byty a vzhľadom na nárast cien bytov za posledné obdobie túto nehnuteľnosť považujem za potenciálne zaujímavú investíciu.“

Už z prvotných informácií bolo jasné, že Škondej na „zaujímavej investícii“ neprerobí. Okrem dvoch tisícok za každý byt síce musel vyplatiť exekúcie a riešiť iné ťarchy na bytoch, zároveň hneď od samého začiatku inkasoval nájomné. Rómovia nemali kam odísť, a tak im po podpísaní predaja vlastného bytu neostávalo nič iné, len za ten istý byt začať platiť nájomné. Škondej si od nich každý mesiac vypýtal po sto eur.

Dvojtisícová investícia do samotnej platby za kúpu bytov by sa mala pri inkasovaní stovky mesačne už v súčasnosti dostávať na nulovú úroveň. Zároveň Škondej našiel parádny spôsob, ako na dome hrôzy zarobiť rýchlo a ľahko. Rozpadávajúci sa, odpudivý barak ponúkol mestu Brezno.

Zarobili: Súkromná bezpečnostná služba dostane 170-tisíc eur v podstate za to, že z bytovky vysťahuje nájomníkov. blackaptrol.eu

Naozajstné Kocúrkovo

„Ponuku na odpredaj sme zaslali ako jeden z variantov, ako s touto nehnuteľnosťou naložiť, aby do budúcna nerobila zlé meno, keďže sa stala synonymom úpadku, neporiadku a ložiskom infekcií,“ vysvetľuje Škondej e-mailom a my si len pretierame oči, či čítame dobre - kúpil nehnuteľnosť široko-ďaleko známu ako dom hrôzy a bez čo i len minimálnych opráv ju ponúka mestu, aby vraj „nerobila zlé meno regiónu“?!

Ale nezabúdajme, že sme v Brezne. V meste, ktoré bolo Jánovi Chalupkovi inšpiráciou na napísanie známeho Kocúrkova. Nad bizarnosťou Škondejovej ponuky sa na magistráte nikto nepozastavil. Mesto Brezno namiesto tlaku na nového majiteľa domu hrôzy, aby s otrasnou nehnuteľnosťou čo najrýchlejšie niečo robil, však na Škondejovu ponuku okamžite kývlo.

„Mesto reagovalo na početné požiadavky zo strany občanov, aby aktívne riešilo situáciu v mestskej časti Predné Halny. Dlhodobo totiž platí, že táto lokalita patrí medzi najproblémovejšie v Brezne, a hlásia nám odtiaľ podnety obyvateľov, ktoré musia riešiť mestskí policajti a iní zamestnanci samosprávy,“ vysvetľuje primátor mesta Tomáš Abel opätovnú kúpu domu hrôzy a odvoláva sa na verejný záujem.

Cena „od brucha“

Z kuloárov mestských poslancov preniklo, že záujem platiť za vyriešenie problémov s domom hrôzy bol v auguste akýsi náhly. Zastupiteľstvo zvolali radní mimo plánu a v poobedňajších hodinách, čo v Brezne nebýva zvykom.

Na spadnutie: Budova nespĺňa technické ani hygienické normy. Ľudmila Lacková

Hlasovaniu predchádzali pracovné stretnutia a zasadnutia komisií, na ktorých poslancov intenzívne masírovali, aby financie za zaplatenie domu hrôzy odsúhlasili. V debatách sa ktosi nahlas zamýšľal aj nad obavou, čo ak pri odmietnutí kúpy dôjde k trucpodniku. Veď v Dolných Hámroch sa môžu ubytovať desiatky ďalších neprispôsobivých občanov.

Osemnásteho augusta hlasovali breznianski poslanci o kúpe bytov v Dolných Hámroch za 170-tisíc eur. Znalecký posudok na budovu nebol súčasťou predložených materiálov, mesto si ho radšej ani nedalo vypracovať, aby realita nebila príliš do očí. Návrh ceny sa odvíjal len od Škondejovej ponuky. Ten si zapýtal 180-tisíc eur a vedeniu mesta, nie poslancom, vraj predložil zoznam svojich nákladov, ktoré údajne vyčíslil na 120-tisíc eur. Zvyšok má byť zrejme jeho odmenou.

Primátor sa ešte tváril, že vyjednal veľmi dobrú cenu, lebo nakoniec sa so Škondejom dohodli na sume o desaťtisíc eur nižšej, ako pôvodne žiadal. Kúpu bytov v dome hrôzy odsúhlasili prítomní poslanci jednomyseľne.

Zaplatia len za prázdny: Dohodnutých 170-tisíc eur zaplatí mesto Brezno spoločnosti Black Patrol len pod podmienkou, že esbéeska odovzdá bytovku prázdnu, bez jej nájomníkov. Vysťahovanie problematických rodín je totiž jediné, o čo v tomto „obchode“ ide.

Ako sme sa presvedčili na vlastné oči, Škondej nechal v dome hrôzy bývať jej nájomníkov až do hlasovania poslancov, hoci Rómovia dostali pokyn vysťahovať sa z bytovky ešte minulú jeseň. Až teraz, keď mu mesto zaplatí, je ochotný pritvrdiť a dôsledne trvať na ich vysťahovaní.