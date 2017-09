Tancu sa nikdy nevenovala a vidieť to.

Napriek tomu Daniela Hantuchová kývla na ponuku zatancovať si v slovenskej verzii televíznej šou Let’s Dance. Ak naše zdroje hovoria pravdu, svetová hviezda zinkasuje za každý tanec peniaze, o akých naši profesionálni tanečníci môžu len snívať.

Je z nej biznismenka

Do projektu nablýskanej tanečnej šou oslovila Danielu Hantuchovú samotná televízia a rovnako nablýskaný mal byť aj jej honorár. Podľa našich informácií je niekoľkonásobne vyšší ako pri ostatných účinkujúcich. Hantuchová svoju plácu za šou komentovať nechcela. Priznala však, že pre televíznu šou na Slovensku prišla o ďalší lukratívny kšeft.

„Mala som ísť pre americkú televíziu Fox komentovať US Open. Bola to skvelá ponuka, no musela som ju zrušiť. Kvôli Let’s Dance, samozrejme, s radosťou,“ povedala Daniela Hantuchová pre týždenník PLUS 7 DNÍ, pričom z výrazu jej tváre bolo vidno mierne sklamanie.

Problém je v črieviciach?: Hantuchová zatiaľ upútala len nohami, ktoré zvierala v príliš malých tanečných topánkach. Emil Vaško

Tenistka ukončila profesionálnu športovú kariéru v júli tohto roku, no práce sa jej kopí vyše hlavy. Nedávno dokončila v Ríme fotenie kalendára na rok 2018, na ktorom pracovala s fotografom, vizážistom a návrhárom Lukášom Kimličkom. Predovšetkým sa však venuje svojej značke, ktorá sa zaoberá predajom zdravých raw a vegánskych tyčiniek. „Veľmi sa tomu darí, som nesmierne šťastná,“ povedala spokojne.

Netrénujú na Slovensku

Ako rozcestovaná biznismenka musí teraz Daniela trénovať, kde sa dá. Asi najviac sa tomu teší jej tanečný partner Erik Ňarjaš, ktorý lieta za svojou tanečnou partnerkou naprieč Európou. Tanečné „výlety“ mu hradí televízia. Pred prvým kolom bol s Hantuchovou v Taliansku a deň po nedeľnej tanečnej premiére cestovali do Monaka. Ako nám bývalá tenistka priznala, práve tam sa budú spoločne pripravovať na druhé kolo súťaže.

Rozcestovaná: Daniela fotila v Ríme kalendár. Instagram

Za latinskoamerický tanec čača, ktorý predviedli na úvod, síce zožali kritiku poroty aj divákov, ale Daniela si ho podľa vlastných slov užívala. „Zároveň som bola neskutočne nervózna, pretože technika samotného tanca je pre mňa veľmi náročná. Ale predsa len som rada, že už to mám za sebou,“ povzdychla si po skončení živého prenosu. Azda teda stredoeurópsky vzduch jej tanečnému nadaniu len a len prospeje.

