Neslávny začiatok štúdia exprezidentovej dcéry: Obamová (19) sa cíti ako zviera v klietke!

Staršia dcéra ešte poriadne ani nevkročila na pôdu vysokej školy a už má za sebou prvý incident. Mladá dáma sa môže rozlúčiť so životom bežného študenta.

Exprezidentský pár Barack Obama (56) Michelle (53) pred pár dňami odprevadili, resp. presťahovali svoju staršiu dcéru Maliu do vysokoškolského kampusu. Po ročnej pauze bude zarezávať na Harvadrovej univerzite, čo je alma mater aj jej rodičov. Malia však rozhodne nie je bežnou študentkou a ako prezidentova dcéra sa bude musieť zmieriť s pozornosťou verejnosti, dokazuje to najnovší incident.

Obamove dcéry dospeli v Bielom dome. TASR

Malia má dnes 19 a Sasha 16 rokov. TASR

Podľa zdrojov portálu TMZ.com Maliu smerujúcu aj so spolužiačkou do obchodu s potravinami zastavila neznáma žena s tým, že si ju chce odfotiť. Malia ju mala zdvorilo odmietnuť. Žena, rozhodnutá získať, to čo chce, čakala Maliu pred obchodom s pripraveným smartfónom, vraj chcela dokázať vnučke, že prezidentovu dcéru ozaj stretla. Malia vychádzajúc z obchodu mala žene povedať: „Budete mi tým mávať pred tvárou, akoby som bola zviera v klietke?“ Pozrite si zachytenú nepríjemnosť vo videu:

Vlani v lete potešilo média video, na ktorom sa Malia tancuje na koncerte rapera Maca Millera v mini kraťasoch.