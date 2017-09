Hoci má najstarší syn princa Williama a vojvodkyne Kate len štyri roky, už teraz ho čakajú školské povinnosti. Rodičia mu vybrali súkromnú školu a za vzdelanie svojho prvorodeného syna patrične zacvakajú. Miestni sa navyše obávajú, že kvôli kráľovskému žiakovi sa škola môže stať terčom útokov.

Rozkošný princ George nastupuje vo štvrtok do školy. V Británii je bežné, že deti zasadnú do školských lavíc už ako štvorročné. V poradí tretiemu nasledovníkovi na trón rodičia vybrali súkromnú Thomas's Battersea School v južnom Londýne.

Svedomitý malý občan

Budúci kráľ sa podľa portálu Mirror naučí v škole ako „byť milý“ a taktiež mu budú vštepovať zásady „svedomitého a starostlivého občana sveta“. Jeho rodičov to v prepočte vyjde na závratných 19-tisíc eur, čo je ročné školné, ktoré sa však po treťom roku zvyšuje na vyše 21-tisíc eur. George bude navštevovať školu do svojich 11-tich alebo 13-tich rokov.

Britský princ William a jeho manžželka Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu s deťmi princom Georgeom a princeznou Charlotte. Čoskoro do kráľovského klanu pribudne aj piaty člen rodiny. TASR

Hoci v duchu kráľovskej tradície vybrali princ William a vojvodkyňa Kate pre Georgia súkromnú, namiesto štátnej školy, predsa len sa odklonili od rodinných zvykov, keď nevybrali školu Wetherby v štvrti Notting Hill, ktorú navštevovali William aj Harry.

Peniaze za vzdelanie

Škola, ktorej hlavným pravidlom je „byť láskavý“ je od Kensingtonského paláca vzdialená necelých šesť kilometrov, v špičke však môže cesta trvať aj 40 minút.

Zo správy oficiálnej školskej inšpekcie z roku 2014 vyplýva, že žiaci sú presvedčení, že v škole nie sú šikanovaní. Sprievodca dobrými školami zas uvádza, že ide o „veľkú, rušnú, mierne chaotickú školu pre kozmopolitných rodičov, ktorí chcú svojim deťom dopriať najlepšie anglické vzdelanie, ktoré im môžu za peniaze kúpiť“.

Princ George: Hoci má len štyri roky, vo štvrtok nastúpi do školy. V Británii nič výnimočné. TASR

Narušená bezpečnosť?

V súvislosti s nástupom princa Georga do školy priniesol portál The Telegraph informáciu o narušení bezpečnostných opatrení školy krátko pred začatím školského roka.

Miestna obyvateľka Sarah Burnett-Moorovej (54) totiž podľa jej slov zaznamenala otvorenú bránu školy, pričom to, že by sa nebadane mohla prechádzať učebňami ju znepokojilo, hoci priznala, že počas letných prázdnin bola škola zavretá, ale nedávno sa to v nej hemžilo robotníkmi. Škola totiž prešla v posledných týždňoch rekonštrukciou – rozšírila jedáleň a zrenovovala spoločné priestory. „Žijem len dvesto metrov od školy. Spolu s množstvom susedov sa obávame o bezpečnosť. Prítomnosť princa spôsobí, že táto oblasť bude cieľom útokov,“ vyjadrila sa znepokojená Burnett-Moorová pre The Telegraph.

Škola ani Kensingtonský palác bezpečnostné záležitosti nekomentuje, ale je jasné, že len čo noha malého Georga prekročí brány školy, bezpečnostná služba bude mať nepretržite oči na stopkách. Kráľovská ochranka každú hodinu skontroluje budovu školy s dôrazom na to, aby si budúci kráľ, ale ani jeho spolužiaci nič nevšimli a mohli v rámci možností normálne študovať.