Známy slovenský herec a politik sa po nečakanej strate manželky utiahol do ústrania

Väčšinu času trávi Ľubo Roman vo svojej rozľahlej haciende na Záhorí.

Od smrti jeho milovanej ženy Ines (†69) neubehlo ani pol roka a vo výraze jeho tváre stále cítiť bolesť. Samota mu však pomáha. Ľubo Roman (73) sa v podstate stiahol z verejného života. „Nepotrebujem sa ukazovať,“ hovorí. Najlepšie sa momentálne cíti v rodinnom sídle v Sološnici, malebnej dedine neďaleko Bratislavy. PLUS 7 DNÍ previedol svojím domovom, ktorý kúpil práve pre drahú manželku.

Ako z rozprávky

Ľuba Romana sme zastihli vo chvíli, keď na vysokom rebríku oberal zo stromu hrušky. Ochotne nás však okamžite povodil po rozľahlom, dvojhektárovom pozemku, na ktorom sú postavené dva samostatné domy. Pôvodne tu stála tehelňa. Tá vyhorela a schátrala, no hercovi toto miesto učarovalo. „Keď som to kúpil, bola tu iba pec a prístrešok, kde sušili tehly a odvážali ich. Ešte v roku 1971 som sem zavolal aj manželku. Chceli sme kúpiť chatu a jej sa to zapáčilo tak ako mne. Tak som to kúpil,“ hovorí.

Svoj majetok postupne zveľaďoval. Okrem nadstavby domov a úpravy močiara, z ktorého je dnes prírodné jazierko a dá sa v ňom kúpať, pristavil pre svoje vnúčatá bazén. Prikúpil tiež pozemok, ktorý siaha až dolu do dediny. „Urobil som si tu háj, mám tu stromy - čerešne, hrušky, jablone -, ale pestujem aj čili papričky.“

Keďže hercov mladší syn Rado bol majstrom Československa v tenise, voľakedy tu mali ešte aj tenisový kurt, na ktorom trénoval dokonca Karol Kučera. O takú obrovskú trávnatú plochu je však nevyhnutné starať sa. „Kosím to tu sám, mám dva traktory,“ hovorí so zjavným nadšením.

Nebojí sa, že ho vykradnú? Ľubo Roman krúti hlavou. Vraj ak by sa mu pokúsil ktokoľvek do domu vlámať, okamžite spozornie polícia z ve-dľajšej dediny. Podobne šalamúnsky má vyriešené aj centrálne vykurovanie - ovláda ho totiž cez svoj smartfón. Stačí „zavolať“ a automaticky sa mu dom začne vyhrievať.

Herec má dvoch synov a štyri vnúčatá, no priznáva, že najlepšie sa tu cíti osamote. „Najradšej sedím na terase, veľmi dobre sa mi tu učia texty, môžem aj kričať a nikto ma nepočuje. Ráno vstanem, okúpem sa, zaplávam si. Deti ma sem do Sološnice však chodia navštevovať pravidelne, vnúčatá si tu robia aj párty,“ hovorí s úsmevom.

Už najmä oddychuje

Dnes je bývalý minister a úspešný herec na dôchodku. Na výšku penzie sa nesťažuje a rovnako mu neprekáža ani fakt, že pracovne už nie je taký vyťažený ako kedysi. „Teraz som mal niečo robiť v Prahe, ale odmietol som to. Ešte je to krátko od smrti manželky a necítim sa na to, nepotrebujem sa ukazovať, nemám na to náladu,“ hovorí Roman otvorene. Stále účinkuje v jednom predstavení v Divadle Aréna u Juraja Kukuru a venuje sa aj filmovej kritike - recenzuje zahraničné filmy. Za jeho mladých hereckých čias to však bolo s povinnosťami celkom inak.

Ráno z rozhlasu utekal na skúšky do televízie, večer odohral predstavenie v divadle a potom do druhej rána načítaval texty pre rozhlas. O rodinu sa starať nemusel, domácnosť mala totiž v réžii jeho manželka Ines. „Nechcel som, aby pracovala, lebo to, čo ona zarobila za mesiac, som dokázal ja zarobiť za deň, keď som bol vychytený. Ines tak ťahala celú rodinu.“

Pracovná vyťaženosť si však vybrala svoju daň. Prekonal ťažký infarkt, má niekoľko bajpasov. „Polovicu srdca mám v podstate nefunkčnú,“ hovorí muž, ktorý pred dvadsiatimi rokmi vyfajčil osemdesiat cigariet denne. Bývalý bratislavský župan už podľa svojich slov nemusí pracovať - robia naň-ho jeho deti, ktorým dal na starosť štyri lukratívne gastropodniky v Bratislave, ktoré vlastní. Napokon, všetok svoj majetok vrátane haciendy v Sološnici chce zanechať práve svojim dvom synom.

Uverila mastičkárom

Je to iba štyri a pol mesiaca, čo Ľubo Roman prišiel o milovanú manželku Ines, ktorá bola jedinou ženou po jeho boku. Zomrela na arytmiu srdca, s ktorou si organizmus silnej fajčiarky nevedel poradiť. O jej strate už hovorí vdovec otvorene. „Mala ťažkosti s nohami, sama sa otrávila, no nikto nevie, prečo sa to stalo.“ Vraj jeho drahá Ines nedôverovala lekárom, a tak navštevovala rôznych „mastičkárov“.

Smútok prežíva herec o niečo ľahšie práve vďaka synom, nevestám a štyrom vnúčatám. Pred pár týždňami sa vrátil zo Španielska, kde bol na dovolenke s rodinou. „Mal to byť darček pre manželku k sedemdesiatke. No keďže medzitým zomrela, šli sme si na ňu spoločne zaspomínať,“ dodal Ľubo Roman smutne.

Celý život rád a veľa cestoval. A to sa nezmenilo. „Chystám sa s vnukom do Číny, do Hongkongu, kam ho odprevadím na štúdiá práva,“ hovorí. Keďže však týždne a mesiace letia závratnou rýchlosťou, herec má už plán aj na koniec roka. „Vždy sme sa stretávali tu, v Sološnici, no tento rok by to boli smutné sviatky. S rodinou preto pôjdeme do Thajska a Vianoce aj Silvestra oslávime na ostrove Ko Samui.“