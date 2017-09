Hriešny tanec nie je obyčajný romantický film: V skostnatenom Hollywoode by dnes dostal stopku!

Prečo? Kvôli tabuizovaným témam, do ktorých pod pokrývkou romantickej tanečnej love story nahliadol tak, že ste si to ani nevšimli a pritom ste ho videli niekoľkokrát.

Potrat, triedne rozdiely, snobstvo či vzťah mladej ženy so starším mužom. Na hudobnú romantickú drámu sa na prvý pohľad pozeráme cez prsty, hoci má aj svoj sociologický aspekt. Dnes by v Hollywoode takýto film nevznikol. Na vážne témy v súčasných love story miesta niet, ak bývajú spracované, tak v inom žánri – temnom a fantazijnom, v štýle Nolanovho Temného rytiera.

Sci-fi zápletka

Ubehlo tridsať rokov od premiéry Hriešneho tanca (Dirty Dancing, 1987), z ktorého si každý pamätá priam legendárnu vetu Patricka Swayzeho v úlohe tanečného inštruktora Johnyho Castla: „Baby nebude sedieť v kúte“. Film však v sebe ukrýva hlbšie posolstvo.

„Je to jeden z mojich najobľúbenejších filmov, ale čím som staršia, tým viac ma prekvapuje, že takýto film dostal vôbec zelenú,“ zamýšľa sa vo svojom komentári pre The Guardian britsko-nigérijská žurnalistka Noo Saro-Wiwaová.

Židovskí rodičia strednej triedy dajú požehnanie vzťahu ich dcéry, tínedžerky, s o poznanie starším mužom, katolíkom, ale s pochybnou povesťou, ktorý vznikol v dovolenkovom rezorte? Lamentuje Saro-Wiwaová nad dejovou linkou o kašlaní na triedne rozdiely, ktorá podľa nej spadá akurát do obdobia, kedy snímka vznikla, 80-tych rokov. Dnes je dej Hriešneho tanca – naivná tínedžerka Baby (Jennifer Greyová) sa počas dovolenky zaľúbi do tanečného inštruktora, ktorého zamestnáva hotel Johnnyho (Patrick Swayze) a spolu trénujú na tanečnú súťaž – uveriteľný asi ako sci-fi film.

Zápletka Hriešneho tanca je pritiahnutá za vlasy a len málo uveriteľná. TASR

Podotknime, že aj v súčasných klišé hudobných filmoch ústredná dvojica pochádza z rozdielnych svetov, ktoré sa spoja „vďaka“ tancu, ale diváka, ktorý by uveril, že by sa to mohlo stať naozaj, by sme hľadali asi len ťažko, resp. nikto neočakáva, že mu producenti pokračovateľov Hriešneho tanca ponúknu niečo iné. Napriek tomu, alebo práve preto je však Hriešny tanec špecifický.

Mladá hrdinka

Prvou „dospeláckou“ témou Hriešneho tanca je samotný vzťah hlavných postáv, ktorý sa pohybuje na hrane legálnosti, veď Baby má len sladkých sedemnásť. Napriek mladému veku, je to však práve Baby, kto nosí v ich vzťahu nohavice (predchodkyňa súčasných hrdiniek Katniss Everdeenovej z Hier o život či Tris Priorovej z trilógie Divergencia?). Johnny je síce kopa svalov, ale ako človek je pasívny a vezie sa vlne udalostí, ktoré mu život prihrá. To Baby je tá, ktorá vezme rozum do hrsti a uteká po otca – lekára, keď Johnnyho kamarátka má zdravotné problémy po sfušovanom potrate.

Baby potvrdzuje svoju neohrozenosť a boj proti predsudkom, keď krivo obvinenému Johnnymu z krádeže poskytne alibi a pred hotelovým personálom a vlastnými rodičmi povie, že on kradnúť nemohol, keďže strávili celú noc spolu. Situáciu, v ktorej by väčšina rodičov asi vyskočila z kože, prežije Baby viac-menej bez ujmy. Matka je nemá a otec si nad touto nepríjemnosťou len povzdychne.

Baby nabrala odvahu a priznala, že s Johnnym spolu strávili noc, aby vyvrátila krivé obvinenie, že kradol. YouTube

Baby je podľa Saro-Wiwaovej mladá liberálka, ktorá povstane, aby prebrala morálne opraty a riadi spoločnosť, v súlade so svojou vierou, smerom dopredu ku zhovievavosti a zodpovednosti a celú spoločnosť zjednocuje v záverečnom veľkolepom tanci. Ako vtipne Saro-Wiwaová komentuje: „Nič nás nezjednocuje rýchlejšie ako jedlo, láska, hudba a tanec.“

Noo Saro-Wiwaová je dcéra nigérijského aktivistu Noo Saro-Wiwaová, okrem žurnalistiky sa venuje aj písaniu kníh. Jej sprievodca Nigériou Looking for Transwonderland: Travels in Nigeria je viacerými renomovanými médiami považovaný za najlepší cestopis roka 2012.