Stretli sme sa s pašerákmi na ukrajinskej hranici. Realita je oveľa drsnejšia, ako v kinohite Čiara

Film Čiara je populárny už aj na Ukrajine. Realita s pašovaním sa zmenila, pašeráci vynovili techniku, no spojenie s políciou trvá.

Film Čiara trhá na Slovensku rekordy v návštevnosti. Príbeh pašerákov zo slovensko-ukrajinského pohraničia zaujíma všetkých. A to nielen v Bratislave, ale aj na východe. Napríklad v michalovskom kine takú návštevnosť nepamätajú. Takmer každé premietanie je vypredané. Tento film si už dokonca boli pozrieť na Slovensku aj Ukrajinci.

Trhák

Povzbudení úspechom filmu miestni nadšenci zorganizovali prechádzky po stopách filmu. „Začneme v Michalovciach, prejdeme cez Zalužice, kde filmári točili scény z domu hlavného predstaviteľa. Nasledujú Sobrance, Tibava, Beňatina - kde ukrajinský Corleone topil nepohodlných ľudí - a Ubľa, kde sa odohráva gro filmu,“ vypočítavajú.

Príbeh je v podstate jednoduchý. Zachytáva osudy miestneho bosa pašerákov a prevádzačov Adama (Tomáš Maštalír) tesne pred koncom roku 2007, keď sa na Slovensku spúšťal schengenský systém ochrany našej východnej hranice. Na jednej strane tvrdého chlapa v neľútostnom biznise, na druhej strane zraniteľného otca rodiny. Cieľová rovina - zavedenie Schengenu a tým ukončenie čierneho biznisu - má byť akýsi happy end, no aj samotní tvorcovia filmu poukazujú na fakt, že pašovať sa nikdy neprestane. Okrem nových spôsobov - v tomto filme išlo o tunel pod hranicou - je tu ešte jeden fenomén. Skorumpovanosť tých, ktorí majú hranicu strážiť. V tejto úlohe zažiaril Andy Hryc.

Zhovievaví miestni

To, že film realitu nezachytáva verne, miestnych nehnevá. Je vraj neskutočne tvrdá a nik by ju nechcel vidieť na vlastné oči. Navyše im imponuje fakt, že vďaka tomuto filmu sa zabudnutý región dostáva do povedomia celého Slovenska.

Pravda je, že naša 98-kilometrová schengenská hranica bude stále fungovať ako čierna diera, cez ktorú sa bude prevádzať a pašovať - ako vravia miestni -, pokým bude existovať. Idylická príroda, od severu plná kopcov a lesov, až po juh, kde vedie hranica cez takmer úplnú rovinu, dáva „podnikavcom“ v tejto lokalite neskutočné možnosti.

Nik z miestnych v pohraničí nepopiera, že tento biznis - či už s utečencami, alebo cigaretami - existuje. Ani to, že funguje pre skorumpovanosť. Nik však nechce byť konkrétny. Ak sa predtým nebáli povedať, z ktorej dediny pri hranici sú, dnes majú problém aj s tým. „Viete, chudoba je tu stále. V minulosti si mnohí takto prilepšili. Neboli to veľké ryby, ale aj obyčajný človek si mohol zarobiť korunu, keď na chrbte preniesol zopár cigariet od hraníc. Nik sa nestaral prečo a ako, jednoducho splnil príkaz a dostal za donesený tovar peniaze. Podobne to bolo s utečencami. Boli väčšinou chudí, hladní a nikomu nerozumeli. Kto tu už vtedy vedel po anglicky? Mnohí skončili s plačom hneď za hranicou, lebo sa niečo pokašľalo a bezradne tu blúdili. Nevedeli ani to, v ktorej krajine sú. Keď sa dozvedeli, že na ,akomsi‘ Slovensku, plakali. Chceli ísť na západ,“ prezrádza štamgast jednej z krčiem v prihraničnej oblasti.

Tvrdí, že dnes je situácia iná a tento biznis majú pod palcom uniformované zložky. „Bez nich by to nešlo. Ale pozor, do biznisu nováčikov neberú a keď obchodujú, tak len so známymi tvárami,“ vraví zasvätene. Netají, že aj u nich v rodine sa pašovalo. Poukazuje na fakt, že dediny sú malé a každý s každým je v podstate príbuzný. „Tu nik konkrétne hovoriť nebude. Ani veci, ktoré sa stali pred dvadsiatimi rokmi. Každý má rád svoj život. A biznis cez hranicu je krutý. Kto veľmi otvára hubu alebo, nedajbože, si kontraband nechá či na ukrajinskú stranu sa nedostanú peniaze, beda! Oni sa nebabrú a tvrdo zakročia!“ zdôrazňuje.

Efektná spolupráca

Ako sa dozvedáme, zelená hranica sa dá prejsť za pätnásť minút, hustý les ponad Novú Sedlicu asi tak za necelú hodinu. No hranica a jej okolie sú posiate termo- a fotopascami, takže takmer každý pohyb v tomto priestore môže byť monitorovaný. Muž spomína na streľbu spred troch rokov, keď na prelome júla a augusta 2014 pohraničiari zastrelili jedného zo známych ukrajinských prevádzačov. „Nedohodli sa na peniazoch, to je celé. Všetci miestni to vedia. A to, čo hovorí Bratislava a oficiálne miesta... my tu žijeme a vieme, ako ide svet,“ dodáva.

Zastrelený Ivan Ivanovič bol údajne hlavou jednej z troch prevádzačských skupín, ktoré už niekoľko rokov operujú cez Uličskú cestu. Druhú skupinu viedol Vasia, ktorý spolupracoval s bývalým legionárom na slovenskej strane. Tretiu skupinu viedol Piotr.

Náš zdroj pripúšťa, že obyčajný človek sa pri jeho slovách nemusí cítiť bezpečne. „Množstvo policajtov strážiacich hranicu spolupracuje s pašerákmi. Ako inak by sme vedeli, kedy a kto bude na ktorom kontrolnom bode? Kde sú uložené monitorovacie systémy? Aká hliadka kedy slúži? My prechádzame s tovarom vtedy, keď oni prejdú cez kontrolný bod. Presne vieme, koľko času máme, kým stretneme ďalších pohraničníkov,“ hovorí náš ukrajinský zdroj.

Podľa neho sa ľudia prevedení cez Uličskú cestu ročne rátajú na stovky. „To sú tí, ktorí sú dopredu dohodnutí, zložia peniaze, pozvážajú sa do ukrajinského Berezného a odtiaľ sa posielajú cez zelenú hranicu na Slovensko. Vždy po piatich, aby sa zmestili do auta,“ tvrdí Ukrajinec. Falošné pasy sa údajne vyrábajú na Morave.

Osvedčená taktika

Ako funguje? Na Ukrajine v prihraničnej oblasti si prevádzač vyzdvihne skupinu osôb a dá signál spojke na Slovensku. V presne dohodnutom čase vstúpi so zákazníkmi do hôr. Prejde hranicu voľným koridorom, odovzdá migrantov a vracia sa. „Zvyčajne sa vráti po zelenej čiare. Niekedy sa stane, že prespí na Slovensku, niečo nakúpi a vracia sa cez priechod v Ubli. Keďže v pase mu chýba výstupná pečiatka z Ukrajiny, jednoducho si ju kúpi u ukrajinských pasovákov. Tu sa dá za peniaze všetko,“ odkrýva zaužívanú prax bývalý prevádzač.

V súčasnosti sú prevádzači vyťažení obojsmerne. Z východu putujú na západ ľudia, zo západu na východ zas zbrane. „Tie z Česka. Prenesú ich, odovzdajú a viac sa nestarajú. Je to pre nich robota. Či skončia v rukách separatistov, alebo Ukrajincov, radšej neriešia.“

Tabaková loby

Biznis s utečencami ani s cigaretami sa však neriadi z hranice, ale z Kyjeva. Tam sa rozdeľujú peniaze, udáva sa smer, čas aj provízia. Nie je tajomstvo, že lacné cigarety sa robia v obrovských fabrikách a posúvajú na západ. Slovensko je príliš malý trh, aby bol zaujímavý. „Takmer všetko končí v Anglicku, Škótsku a v severských krajinách. Niektoré obchody dohadujú rovno hlavy kyjevských mafií s talianskymi bosmi. Oplatí sa im to. Legálne ceny sú astronomické oproti tým ,výrobným‘ na Ukrajine,“ prezrádza náš ďalší zdroj z ukrajinskej strany.

Vraví, že stále sa vozí - a vo veľkom. Využíva sa „slabý zrak“ pri prechode kamiónov cez hraničné priechody. „Colníci to robia nielen pre peniaze, ale aj pre ochranu vlastného života. Je to síce lákavý, no aj mimoriadne riskantný obchod,“ dozvedáme sa.

Podľa nášho zdroja cez Slovensko síce prúdia cigarety, no po odhalení podzemného tunela pri Vyšnom Nemeckom sa jedna vetva presunula do Maďarska, blízko slovenských hraníc. „Odtiaľ potom idú kamióny naložené do západnej Európy,“ vraví. S jeho tvrdeniami súhlasia aj Ukrajinci, ktorí sa točia okolo tohto biznisu. Sú sklamaní, že tunel už nefunguje - vtedy to vraj šlo rýchlo a ako po masle.

Nezabudnuteľný tunel

„Aj vaši, aj naši tvrdia, že tunel sa objavil náhodne a nikto o ňom nevedel. To asi nebude úplná pravda, keď o ňom minimálne ukrajinská tajná služba vedela tri a pol roka,“ vysvetľujú Ukrajinci a poukazujú na to, že to nebol biznis dvoch, troch nevýznamných ľudí.

„Tunel sa robil vrtnou súpravou, ktorú sem doviezli z baní v Donecku. To si nemohol dovoliť hocikto. Navyše sú indície, že o tuneli vedeli aj vaši. A fungoval!“ smeje sa Ukrajinec. Keď bol v plnom prúde, čierne výrobne cigariet pod Kyjevom a Ľvovom nestíhali vyrábať. Dokonca vraj bolo obdobie, keď im zúfalo chýbal tabak.

„Všetko išlo do Anglicka, vozili to tam kamióny, ktoré sa plnili cez tunel. Kamióny čakali v Krčave, neďaleko hranice. Neboli nápadné, veď tam sa kamióny mihajú jedna radosť. Keď dostali povel, išli k ústiu a naplnili ich ukrajinskými cigaretami. Naspäť z Anglicka tiež chodili naplnené, aby nevzbudzovali pozornosť. Buď lacnou stavebnou izoláciou, alebo iným ľahkým materiálom, aby hmotnosť kamióna veľmi nekolísala a nebolo také okaté, že tak často točia trasu,“ opisuje situáciu. Vtedy bol vraj cigariet dostatok, až prebytok, boli na každom kroku a nebolo miesta, kde by sa lacné cigarety nepredávali.

Náš zdroj poukazuje na to, že nikomu nebolo nápadné, koľko kamiónov chodilo k ústiu tunela, a nikomu z hliadkujúcich policajtov nenapadlo takýto kamión skontrolovať. „Netreba sa ani čudovať, že dedinčania nič nevideli ani nepočuli. Jednoducho sa boja, tu ide o obrovské prachy a ľudský život pre takýchto vplyvných ľudí vôbec nič neznamená.“

Vynovený biznis

Miestni znalci pomerov z ukrajinského colného priestoru tvrdia, že aj pašerácky biznis podlieha „modernizácii“. „Cigarety sa ťahajú dronmi, migranti zas lietadlami a vrtuľníkmi. Ak je aj pozemná čiara zabezpečená, vzduch je voľný. Zo zeme nik po lietadle strieľať nebude, a kým sa objaví nejaká letka, lietadlo náklad vyloží aj sa vráti na Ukrajinu,“ usmieva sa bývalý ukrajinský colník.

Poukazuje na posledný prípad zo začiatku augusta, keď z Ukrajiny vzlietlo lietadlo s desiatimi utečencami a previezlo ich až k Michalovciam - k dedine Hatalov - a šťastne sa vrátilo. Lietadlo si všimol policajt z oddelenia hraničnej kontroly v Petrovciach vo štvrtok tretieho augusta pred polnocou. Policajtom sa totiž videlo zvláštne, že sa pohybuje v obmedzenom vzdušnom priestore, letí nízko a v nezvyčajnom čase. No až na základe telefonátu na linku 158 muži zákona zistili, kde pristálo. Keď prišli na miesto, našli tam len desať migrantov. Lietadlo už bolo dávno na Ukrajine.

„Používajú sa staručké lietadlá Antonov 2. Sú to dvojplošníky, lietajú najmä v noci - tak v päťdesiatmetrovej výške. Dokážu pristáť na rovnom poli. Navyše, keď ide cez hranicu, vie vypnúť motor, preplachtiť a potom ho nanovo nahodiť. Ale, podotýkam, bez strechy (zaplatená ochrana pred policajtmi a colníkmi - pozn. red.) to nie je možné. A lietajú často! I trás preletu je niekoľko,“ vraví bývalý ukrajinský colník.

Aj on je zvedavý na film. Vraj poslal kamaráta, nech ho na Slovensku v kine nahrá na kameru. Teraz čaká, kedy ho donesie. To, že je film po slovensky, mu nevadí. Toľko porozumie. „Veď tam hrajú aj naši, tak musí byť dobrý,“ bije sa hrdo do pŕs.

Kaliňákovo porekadlo: „Sme pripravení, naša hranica je nepriepustná,“ tvrdil v decembri 2007, krátko pred spustením schengenského systému minister vnútra Robert Kaliňák. Nad touto vetou sa v pohraničí pousmejú. Nekomentujú ju. No teraz vďaka filmu a rázovitému Andymu Hrycovi - ako jednému z vyššie postavených skorumpovaných slovenských policajtov na hranici - akoby zľudovela.

Rozprávkový kameňolom

Jedinečný a zvláštny je kameňolom pri dedinke Beňatina. Miesto, kde sa v travertíne vyplavila krištáľovo čistá voda, neláka len turistov, očarilo aj filmárov. Práve na tomto mieste sa totiž vraj odohrávali popravy a „ukladanie“ nepohodlných ľudí na dno. Lom je viac než zaujímavý. Okrem čírej vody ľudí zaujme približne päťmetrový odtlačok pravdepodobne pravekej ryby v jednom zo strmých zrázov kameňolomu.

Jazero je v strede hlboké až osem metrov a kúpať sa v ňom dá len na vlastnú zodpovednosť. Číra voda pripomína Plitvické jazerá. Ľudia ho často nazývajú Modrá lagúna