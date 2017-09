Toto by ste od neho nečakali - známy punkový hudobník vzdal hold 16-ročnej partizánke!

Pankáč Datra si dievča uctil naozaj netypicky.

Bratislavčanka Viola Valachová nemala ani šestnásť, keď ju pri diverznej akcii - podarilo sa jej granátom zneškodniť troch fašistických dôstojníkov - zavraždili nemeckí vojaci. Gitarista kapely Rozpor Matej „Datra“ Vít však o nej nezložil hit. Vlastnými rukami opravil rozpadnutú a prehnitú lavičku a pripevnil na ňu štítky v slovenčine a v angličtine s nápisom - Na pamiatku Violy Valachovej - Hrdinky SNP, ktorá zomrela v boji proti náckom.

Tri dôvody

„Lavičku ľudia využijú a popri tom sa niečo naučia. Spája to v sebe propagáciu antifašizmu, skrášľovanie verejného priestoru, oživovanie ulice a poskytnutie relaxačného miesta pre starých ľudí,“ vysvetľuje Datra. Navyše, vždy sa vraj snaží recyklovať staré veci, aby sa dali využiť.

Datra vraví, že chcel oživiť tiež kontakt s ulicou, „aby sa ľudia nezatvárali do záhrad a aby to bolo verejné“. „No a tretí dôvod je poukázať na antifašizmus a vzdať hold bratislavskej partizánke,“ hovorí hudobník a dodáva, že hneď ako lavičku osadil, oddýchli si na nej dve staršie ženy.

Pocta pre Valachovú: „Viola je vlastne hollywoodsky príbeh. Určite by sa mohol o nej nakrútiť film,“ hovorí punkový hudobník Datra. Zatiaľ jej urobil aspoň lavičku. Emil Vaško

Dievča činu

Viola Valachová sa narodila v roku 1928 v Bratislave. Mala pätnásť, keď sa rozhodla odísť so svojím milým do Povstania. Proti fašistom bojovala v Turci a tam aj zahynula. Za poriadne dramatických okolností.

Dvadsiateho prvého septembra partizáni zbadali na ceste od Slovenského Pravna nemecké auto sprevádzané transportérom. Podľa slov pamätníkov sa chlapi skryli do zemiačniska, no Viola neváhala a na auto nacistov hodila granát. Zabila troch dôstojníkov, no Nemci začali strieľať a nešťastné dievča vytiahli za vlasy na cestu. Mlátili ho a kopali dovtedy, kým nezomrelo.

Urobí o nej komiks?

„Viola je vlastne hollywoodsky príbeh. Určite by sa mohol o nej nakrútiť film,“ usmieva sa Datra, ktorý ako autor komiksových postavičiek plánuje výtvarne zobraziť aj mladú partizánku. Objaví sa možno na tričku a možno v samostatnom kreslenom príbehu.