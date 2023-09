Klasický sedan od DS Automobiles má ladné línie dlhej karosérie, ktoré spolu s chrómovými doplnkami pôsobia majestátnym, takmer umeleckým dojmom.

Nie je to typ limuzíny ako Mercedes E alebo BMW 5, tu ide o neuveriteľný dizajn, slušné jazdné vlastnosti a zaujímavý interiér. Nemyslím si, že toto auto možno hodnotiť pragmaticky, pretože DS 9 je predovšetkým o emóciách. Drobné prvky, ktoré pripomínajú historický DS z rokov 1955 až 1975, brnkajú na emočnú struhu. Je to švihák. Zatiaľ čo nemecké limuzíny sú vycibrení technokrati, DS 9 je kultivovanejší šik elegán. Svojou takmer päťmetrovou dĺžkou pôsobí na ceste majestátne, ale pohotovostnou hmotnosťou len 1 615 kg hlboko podlieza väčšinu päťmetrovej konkurencie, čo len prospieva ľahkosti jeho bytia.

V znamení pohodlia a elegancie. Bezkľúčový prístup a štartovanie sú pohodlné. Výsuvné (sklápateľné) kľučky dverí sú efektné. Vzadu sú 3D LED svetlá s krásnym vzorom a smerovky sú dynamické (animované). Zdroj: ROBO HUBAČ

Ako jazdí francúzska limuzína?

Ak sú cesty hladké a rovné, na výbornú. Ak sa vyskytnú nejaké nerovnosti, predná kamera systému DS Active Scan Suspension ich zachytí a pruženie pripraví na ich absorbovanie. A o to ide, aby sa človek v limuzíne cítil pohodlne. Kožené sedadlá sú komfortné, predné majú aj funkciu masáže – päť rôznych režimov a tri intenzity – a okrem vyhrievania sú ventilované. Akustické čelné sklo a vrstvené akustické bočné sklá spolu s množstvom zvukovoizolačného materiálu zabezpečujú príjemne tlmené vnútorné prostredie.



Benzínový štvorvalec Pure­Tech 225 si dobre rozumie s osemstupňovou automatickou prevodovkou. Nízka a aerodynamicky čistá karoséria sa pekne derie dopredu. Výkon aj tejto slabšej motorizácie v ponuke DS 9 je solídnych 225 koní a krútiaci moment 300 Nm, čo stačí na zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8,8 sekundy a maximálnu rýchlosť 236 km/h. Táto verzia DS 9 teda rozhodne netrpí nedostatkom výkonu. Výkon je navyše celkom príjemne dávkovaný, pohonná jednotka je veľmi kultivovaná a spotreba sa drží v rozumných medziach.

Podliezli sme údaj výrobcu

V rámci testu sme dosiahli priemernú spotrebu 6,4 l/100 km. To je menej, než deklaruje výrobca, a pritom sme šli okrem iného z Bratislavy na Gemer a späť. Objem palivovej nádrže benzínovej verzie je 60 litrov, zatiaľ čo plugin hybridy majú len 42 litrov. Jazdu v limuzíne som si užíval aj z pohľadu vodiča, hoci to nie je vozidlo zamerané na vodiča už z princípu svojho segmentu, ale sedí príjemne nízko, takmer ako v športovom sedane, v blízkosti kolien a lakťov sa nachádzajú len mäkké materiály alebo koža, takže nehrozí žiadne odieranie. Interiér DS 9 je navyše veľmi vzdušný a priestranný, takže je tu dostatok miesta pre všetkých. Na zadných sedadlách je veľa miesta na hlavu aj kolená, lebo DS 9 je model určený aj pre čínsky trh a tam pri sedanoch vyžadujú veľký priestor vzadu.



Tvarmi je DS 9 neopozeraný, zaručujem, že kamkoľvek pôjdete, budete stredobodom pozornosti. A o to pri vlajkovej lodi ide, však?

Benzínový PureTech 225. K dispozícii sú aj výkonnejšie plugin hybridné pohony, ale čistý benzín má svoje čaro. Zdroj: ROBO HUBAČ

DS 9 PureTech 225

Naše hodnotenie

DS 9 je tichý a pohodlný automobil, ktorý vyzerá zaujímavo, pričom celkový dizajn umocňujú niektoré detaily a použité materiály. Interiér je skôr jednoduch­ší, dôraz sa kladie na kvalitu. V teste prekvapil spotrebou.

Autor: Michal Bednár