Elektrické autá nebývajú garantom veľkej zábavy za volantom, ani keď vystreľujú z nuly na stovku vesmírne rýchlo. BMW iX1 je však svetlou výnimkou.

Testované auto má skvelý podvozok, nie príliš vysokú hmotnosť, ale aj výbornú súhru obidvoch elektromotorov. Akceleráciu má elektrická X1 skutočne famóznu, veď údaj 5,6 sekundy z 0 na 100 km/h je na úrovni tých najlepších hothatchov.

Klesne, no nestratí sa

Zaujímavý je však aj ďalší údaj – maximálny výkon 313 koní sa v prípade trvalého najvyššieho výkonu mení „len“ na 94 kW/128 koní. V praxi sme však absenciu výkonu nepocítili. Najmenšie elektrické iksko pekne vystreľuje vpred. Zo zákruty dokáže krásne akcelerovať, zahryz­ne sa do asfaltu. Pritom naše obutie bolo celkom civilné – na nie veľmi atraktívnych aerodynamických diskoch kolies boli obuté pneumatiky s rozmermi 205/65 R17 vpredu aj vzadu. Možno aj vďaka nim sme napokon dosiahli veľmi slušnú priemernú spotrebu. Výrobca uvádza údaje v rozmedzí 16,9 až 18,1 kWh/100 km. Nám napokon vyšla počas testu hodnota len 15,4 kWh/100 km a dojazd 425 kilometrov. To sú pekné údaje, ktoré neboli vykúpené žiadnou extra snahou o úsporu elektrickej energie.



Počas jazdy bolo veľmi príjemné samočinné pribrzďovanie auta pred zákrutou alebo pri vjazde do obce, keď skutočne výrazne samočinne spomaľuje. Inak krásne plachtí, po zložení nohy z plynu sa na rovinke rýchlosť prakticky dlhšie nemení. Nabíjanie zvláda najmenšie elektrické iksko celkom svižne: doma z 0 na 100 percent potrebuje 3,75 hodiny (wallbox AC, max. 11 kW), v prípade nabíjania z hodnoty 10 na 80 percent to zvládne na rýchlonabíjačke za sviežich 29 minút (DC max. 130 kW). Azda najväčšou nevýhodou napokon zostáva pomerne mastná cena testovaného vozidla, ktorá prevyšuje sumu 62-tisíc eur. Pritom výbava nebola extra bohatá...

Logické a bezproblémové. Také je zobrazenie systému infotainmentu. Vnútri sa ozýva umelý zvuk (pri zrýchľovaní), rovnako aj vonku – na ochranu slabozrakých chodcov. Zdroj: ROBO HUBAČ

Lepšie, no nie dokonalé

Sedadlo vodiča síce bolo elektricky nastaviteľné a ponúkalo dve pamäte, ale spolujazdec sa už musel unúvať nastavovať ideálny posed manuálne. Predné sedadlá inak nie sú extra pohodlné, sedí sa tam vysoko a majú krátke sedáky. Je to však rozhodne lepšie ako v predošlej generácii, kde ste sedeli takmer ako na kuchynskej stoličke. Interiér inak pôsobí moderne, ako sme pri najnovších modeloch bavorskej značky zvyknutí. Môžete tam teda očakávať dva digitálne displeje pred vodičom, ktoré sú opticky spojené do jedného celku a zakrivené. Na iDrive (legendárny otočný stláčací ovládač) môžete však zabudnúť. Zato tam nájdete podsvietené špeciálne miesto na smartfón s výklopným držiakom – pôsobí ako oltár. Vidno, čo je dnes pre mladých vodičov, pre ktorých je toto auto predovšetkým určené, najdôležitejšie. Aj plávajúca stredová konzola je vizuálne zaujímavá. Nedá sa však nastavovať výška lakťovej opierky, čo niekomu môže chýbať. Všetko je tam pekne poruke, nechýba praktický valček nastavovania hlasitosti, joystick ovládania prevodovky, všetko, ako má byť. Dole navyše nájdete podsvietené odkladacie schránky či klasické držiaky na nápoje. A na volant výrobca umiestnil len zopár ovládačov, všetko je tam veľmi prehľadné a logické, zvyšok sa ovláda na dotykovom displeji. Celkovo vzaté, elektrické iX1 v nás zanechalo dobrý dojem a to rozhodne nie sme žiadni ortodoxní fanúšikovia elektroáut.

Priestoru tak akurát. Rázvor takmer 270 cm, no priestoru na rozdávanie vzadu veru nie je. Zdroj: ROBO HUBAČ

BMW iX1 xDrive30

Naše hodnotenie

Doba sa mení a my s ňou. Ak elektrické autá začnú okrem slušného dojazdu, rýchleho nabíjania a dostupnej ceny ponúkať zábavu počas jazdy, nemáme problém na ne prehodnotiť názor.

Autor: Michal Bednár