Toto malé a ľahké kupé asi najlepšie stelesňuje športovú filozofiu a históriu ukrytú za najsilnejším písmenom v autobrandži.

Dizajn auta je mierne otázny, niekomu sa páči, niekomu nie. My musíme povedať, že M2 vyzerá v skutočnosti lepšie než na fotografiách. Dizajnéri to možno trochu prehnali s niektorými hranatými líniami, ale zvyknete si.

Príťažlivé krivky. Karbónová strecha za 2 687 eur by mala znižovať hmotnosť. Krásne široké boky. Zdroj: ROBO HUBAČ

Bavorská klasika

Vnútri vás čaká dnes už BMW klasika – dva spojené zakrivené displeje. Emkový športiak však okorenili tučným trojramenným volantom a pravým karbónom na palubnej doske aj na volante. Veľmi sa nám páčili aj karbó­nové páčky s vyrezaným znakom + a – a červeným orámovaním za volantom, ide o špičkový detail. Malá páka automatickej prevodovky má špecifickú schému a umožňuje nastavovať aj rýchlosť radenia v troch krokoch. Systém štart/stop sa vypína jednoducho samostatným tlačidlom, ale zrušiť Lane Assist si vyžaduje viac práce. Vpredu sa sedí perfektne v komfortných škrupinách, dozadu si ľudia extra pohodlne nesadnú pre zvažujúcu sa strechu, no na diskotéku vo štvorici to postačí.

Trpí miernou nadváhou

Pohotovostná hmotnosť 1 800 kilogramov veru nie je najnižšia. Podľa nás by toto najmenšie emko malo vážiť do jeden a pol tony. Dôvod pozná asi každý – M2 je v podstate zmenšená M3, respektíve M4 a tie nevážia málo. Nepomôže ani karbónová strecha či iné diely z uhlíkových vláken v interiéri.



Po naštartovaní sa zo štvorice koncoviek výfukov rozoznejú fanfáry. Po krátkej chvíli však opäť stíchnu, a to dokonca so zapnutým tlačidlom. Trochu nás sklamalo, že zvuk v interiéri prifarbuje audiosústava, no dá sa to vypnúť. Samotný motor, prepĺňaný radový šesťvalec, má totiž krásny zvuk a zvonka pekne znie aj výfuková sústava. Ticho na palube však môže pôsobiť počas dlhších ciest blahodarne.

Neobvyklé údaje. Na dotykovom displeji si môžete zobraziť aj nezvyčajné jazdné údaje (dĺžku driftu). Zdroj: ROBO HUBAČ

Šialená zábava

M2 vie jazdiť aj veľmi civilne, ak ho máte v normálnom režime jazdy. Riadenie je nádherne priame, tuhé, precízne. Aj podvozok je tuhý, dokonca aj v komfortnom režime. Napokon je to športové auto. Na volante ľahko nájdete dve červené tlačidlá s označením M1 a M2, kde si môžete nakonfigurovať dve rôzne úrovne šialenstva (alebo šialenej zábavy) na kolesách. Podľa toho, ako veľmi si veríte, ako sa chcete blázniť, prípadne, aké sú vaše možnosti a podmienky. Prihlúplo sa krútiť na parkovisku na prvom prevodovom stupni zvládne aj malé dieťa, ale vyrezávať krásne drifty na ceste – to je už väčšie umenie. Ich kvalitu vám pomôže ohodnotiť unikátny elektronický analyzátor.

BMW M2 Coupé

Naše hodnotenie

V ponuke majú zaujímavých konkurentov aj Mercedes či Audi. BMW však ponúka najviac valcov a ako jediné je čistá zadnokolka. Záleží len na vašich preferenciách. Naša rada – kupujte, kým ho nezakážu!

Autor: Michal Bednár