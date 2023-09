Masívny obor Subaru Outback prekvapuje. Je jemný a zvládne viac, než by ste čakali

Subaru Outback je kategória sama osebe - masívny Japonec je na polceste medzi terénnym kombi a SUV.

Je toho viac než dosť, čím nás toto auto prekvapilo. Veľmi príjemné je napríklad riadenie. Spôsob, ako toto prerastené terénne SUV kombi zatáča, sme fakt nečakali. Taký pocit sme zažili hádam len v BMW radu 8 s riadenou zadnou nápravou. Do prvej zákruty zatočíte pocitovo vari o šesť metrov skôr, než ste plánovali.

Skutočný džentlmen

Všetko v ňom funguje extra jemne – volant, podvozok, riadenie, plyn, reakcie motora. Subaru Outback je nesmierne tiché, veľmi dobre odhlučnené. Počas jazdy nepočuť nič, len aerodynamický šum od spätných zrkadiel. Iba keď naštartujete, motor jemne zachrapčí a pripomenie, že ide o boxer, inak nič – len ticho a pohoda na palube.



Jazdné vlastnosti sú veľmi neutrálne, čo je tá najlepšia pochvala. Podvozok krásne filtruje akékoľvek nerovnosti. Jazda je skutočne veľmi pokojná, Outback môžeme porovnávať s omnoho drahšími vozidlami vybavenými pneumatickým podvozkom. Ani naozaj hlboké vyjazdené koľajnice od kamiónov alebo rozbité cesty s nerovnosťami ho nerozhádžu. Po našich (ne)cestách ide vždy pokojne a plavne.



Automatická prevodovka CVT s obchodným označením Lineartronic a ôsmimi virtuálnymi prevodovými stupňami je asi najlepšia bezstupňová prevodovka na trhu. Vie totiž fungovať aj ako klasická automatická, s meničom. Keď zrýchľujete jemne, pracuje ako bežné bezstupňové CVT – motor má konštantné otáčky a pomaly zrýchľujete. Ak však trochu pritlačíte na plyn, prevodovka začne využívať osem virtuálnych, na pevno zvolených prevodových stupňov a radí skokovo. Skvelé!

Skutočný obor. Masívne japonské kombi s dĺžkou 487 cm a výškou 167 cm ponúka svetlú výšku podvozka 213 mm. Zdroj: ROBO HUBAČ

Zvládne viac, než by ste čakali

V náročnom teréne (motokrosová dráha Šenkvice) sme sa presvedčili, že Outback toho zvládne naozaj veľa. Jeho symetrický pohon 4x4 je skvelý. Zastanete na kopci so stúpaním 23 stupňov a Outback sa rozbehne bez mihnutia oka. Ďalšou samostatnou kapitolou je spo­treba: výrobca uvádza priemernú hodnotu 8,6 l/100 km, nám sa však v zmiešaných podmienkach po týždni podarilo dosiahnuť len 7,4 l/100 km. Ba dokonca, ak sa nebudete ponáhľať, dá sa jazdiť aj za menej ako sedem litrov. Pozoruhodný výsledok.



Príliš veľa chvály? Sme si toho vedomí. No na Outbacku MY 2023 skutočne len ťažko čosi skritizovať. Dokonca ani cenu. Jediným prvkom príplatkovej výbavy je metalický lak (590 eur). Všetko ostatné dostanete ako súčasť sériovej výbavy (na výber sú celkovo štyri stupne) vrátane množstva moderných bezpečnostných asistenčných systémov.

Logické aj prémiové. Hnedá koža s prešívaním na prístrojovej doske aj na sedadlách a celkovo skvelé spracovanie vytvárajú v interiéri pocit prémiovosti. Ovládanie je logické a vyslovene intuitívne. Zdroj: ROBO HUBAČ

Subaru Outback 2,5i Lineartronic

Naše hodnotenie

Outback je veľmi masívne, ale pritom nesmierne jemné auto, hneď by sme ho brali. Bez akejkoľvek elektrickej pomoci dokáže jazdiť veľmi ekonomicky a pritom nesmierne komfortne až luxusne. Choďte ho vyskúšať, neobanujete!

Autor: Michal Bednár